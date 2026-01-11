قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحمد موسى يطالب بتنظيم رحلات جماهيرية لدعم الفراعنة أمام السنغال
أحمد موسى: 110 مليون مصري يهتفون "يارب" ثقة في منتخبنا قبل مواجهة السنغال
تراجع جديد في سعر الذهب مساء اليوم الأحد 11-1-2026
محترفان وربع .. حمدي فتحي يثير الجدل بعد تريند صلاح وحسام حسن
أحمد هشام يتوج ببرونزية الجائزة الكبرى لسلاح السيف في تونس
بث مباشر| أحمد موسى يقدم حلقة جديدة من برنامج على مسئوليتي
ضبط المتهمين بالتشاجر بأسلحة بيضاء أمام مجمع بريد بورسعيد
التوقيع تم.. إبراهيم عبد الجواد يكشف تفاصيل عقد الأهلي مع عمرو الجزار
الحدث الأبرز في السينما والتلفزيون.. تفاصيل حفل توزيع جوائز جولدن جلوب الليلة
تشكيل برشلونة أمام ريال مدريد في نهائي كأس السوبر الإسباني
موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة 2026
تراجع ملحوظ في سعر الذهب بعد قفزة جنونية.. وعيار 21 الآن مفاجأة
تراجع ملحوظ في سعر الذهب بعد قفزة جنونية.. وعيار 21 الآن مفاجأة

سعر الذهب
سعر الذهب
عبد العزيز جمال

سعر الذهب اليوم يشغل بال الكثير، حيث شهدت أسواق الصاغة اليوم الأحد الموافق 11 يناير 2026 حالة من التراجع الملحوظ في أسعار الذهب بمختلف أعيرته، في ظل استمرار الإجازة الأسبوعية للبورصة العالمية للذهب يومي السبت والأحد، وهو ما انعكس مباشرة على حركة التداول داخل سوق الصاغة.

سعر الذهب اليوم في مصر .. عيار 21 يكسر التوقعات ويسجل رقمًا

مالت الأسعار إلى الانخفاض مقارنة بمستوياتها في نهاية الأسبوع الماضي، وسط ترقب من المتعاملين والمستثمرين لما ستسفر عنه تعاملات الأسواق العالمية مع بداية الأسبوع الجديد.

سعر الذهب اليوم في مصر حسب الأعيرة

ووفق آخر تحديثات السوق، جاءت أسعار الذهب اليوم في مصر على النحو التالي، حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 6902 جنيه، وهو الأعلى قيمة بين الأعيرة باعتباره الأعلى نقاءً.

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولًا في السوق المصري نحو 6040 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18 

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى نحو 5177 جنيهًا، وحقق سعر جرام الذهب عيار 14 مستوى 4026 جنيهًا، في انعكاس مباشر لحالة التراجع التي تسود السوق خلال عطلة البورصة العالمية.

سعر الذهب عيار 21 الآن بالمصنعية

سعر جنيه الذهب اليوم

وسجل سعر جنيه الذهب اليوم في مصر من عيار 21 داخل سوق الصاغة نحو 48320 جنيهًا، وهو السعر الذي يعكس قيمة الذهب الخام فقط دون احتساب أي مصنعية أو ضريبة أو دمغة، ويزن الجنيه الذهب 8 جرامات كاملة من عيار 21، ويُعد هذا المؤشر من أبرز المؤشرات التي يعتمد عليها المواطنون والتجار على حد سواء لقياس اتجاهات السوق اليومية.

أسعار شراء الذهب المستعمل اليوم

جرام الذهب عيار 24: 6,874 جنيه

جرام الذهب عيار 21: 6,015 جنيه

جرام الذهب عيار 18: 5,155 جنيه

جرام الذهب عيار 14: 4,010 جنيه

تأثير عطلة البورصة العالمية على السوق 

ويرى متعاملون في سوق الذهب أن تراجع الأسعار خلال يومي العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية يأتي نتيجة لثبات السعر العالمي للأوقية خلال تلك الفترة، ما يدفع التجار في محال الصاغة إلى إجراء تعديلات سعرية محدودة وفقًا لحركة العرض والطلب الداخلية وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار، وهو ما يؤدي أحيانًا إلى تذبذبات سعرية حتى في غياب التداولات العالمية.

ويترقب المتعاملون ما ستسفر عنه حركة البورصة العالمية للذهب مع استئناف التداولات في بداية الأسبوع، خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية والتوترات الجيوسياسية التي تؤثر عادة على توجهات المستثمرين نحو الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا، وهو ما قد ينعكس إما بمزيد من التراجع أو بعودة الارتفاعات خلال الأيام المقبلة.

وتبقى أسعار الذهب في مصر مرتبطة بشكل وثيق بحركة الأسعار العالمية إلى جانب عوامل محلية، أبرزها سعر الدولار وتكاليف الاستيراد والطلب في السوق.

