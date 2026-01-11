سعر الذهب اليوم 11-1-2026

شهد سعر الذهب في تداولات صباح اليوم الأحد الموافق 11-1-2026 داخل محلات الصاغة المصرية .

الذهب يستقر

وبحسب تعاملات المشغولات الذهبية بمختلف أنواعها وفئاتها فقد أظهر استقرارا في معاملاتها داخل محلات الصاغة بدون أي تغيير.

صعود مسائي

ومع تداولات مساء أمس؛صعد سعر جرام الذهب بقيمة كسرت أكثر من 45 جنيه.

تحركات المعدن الأصفر

ويستمر تحرك الذهب على مدار الشهر الماضي وحتى بدء تعاملات اليوم فتارة يصعد بمعدلات تبلغ 40 جنيه في المتوسط ثم يهوى بمعدلات غير مسبوقة حيث فقد ما يقارب من 800 جنيه على الأقل في 4 أسابيع سابقة

آخر تحديث لسعر الذهب

بلغ آخر تحديث سجله متوسط سعر الذهب نحو 6015 جنيها.

سعر عيار 24

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 6874 جنيها للبيع و 6902 جنيها للشراء.

سعر عيار 21

بلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 6015 جنيها للبيع و 6040 جنيها للشراء.

سعر عيار 18

بلغ سعر عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية نحو 5155 جنيا للبيع و5177 جنيها للشراء.

سعر عيار 14

وصل سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 4010 جنيها للبيع و 4026 جنيها للشراء.

سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 48.12 ألف جنيه للبيع و 48.32 ألف جنيه للشراء

سعر أوقية الذهب

وصل سعر أوقية الذهب إلي 4509 دولار للبيع و 4510 دولار للشراء

تداولات الذهب في السوق العالمية

واصلت أسعار الذهب خسائرها خلال تعاملات اليوم في الأسواق الآسيوية، متراجعة عن مكاسب حادة سجلتها في مطلع الأسبوع، في ظل قوة الدولار الأمريكي التي ضغطت على شهية المستثمرين تجاه المعدن النفيس، وذلك قبيل صدور بيانات مهمة عن سوق العمل في الولايات المتحدة.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.5% ليصل إلى 4,436.62 دولار للأوقية، فيما تراجعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 0.4% إلى 4,442.86 دولار للأوقية، مع اتجاه المتعاملين إلى جني الأرباح بعد موجة الارتفاعات الأخيرة.

وأدت قوة الدولار إلى زيادة تكلفة الذهب لحائزي العملات الأخرى، حيث استقر مؤشر الدولار الأمريكي بعد جلستين متتاليتين من المكاسب؛ وفق ما ذكره موقع (إنفستنج) الأمريكي.