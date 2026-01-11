تحرك جديد في سعر الذهب مساء اليوم 11-1-2026

شهد سعر الذهب في مصر تحركًأ جديدًا خلال التداولات مساء اليوم الأحد الموافق 11-1-2026؛ داخل محلات الصاغة المصرية.

الذهب يصعد مجددًا

وأظهر سعر جرام الذهب صعودًأ جديدًا ولكن بصورة طفيفة لم تتجاوز حاجز الـ5 جنيهات مقارنة بما كان عليه في تعاملات أمس.

تحرك المعدن الأصفر

وشهد سعر المعدن الأصفر زيادة على مدار يومين كسرت حاجز الـ40 جنيه بمختلف الأعيرة الذهبية .

تذبذب شهري

ووفقًا لتداولات السوق المحلية؛ فقد هوى سعر الذهب علي مدار الـ4 أسابيع السابقة بمقدار وصل إلي 850 جنيه على الأقل .

آخر تحديث لسعر الجرام

ووصل متوسط سعر جرام الذهب في آخر تحديث له قبل قليل إلى نحو 6020 جنيه.

سعر عيار 24 اليوم

سجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 6880 جنيه للبيع و 6908 جنيه للشراء

سعر عيار 21 اليوم

وبلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 6020 جنيه للبيع و6045 جنيه للشراء

سعر عيار 18 اليوم

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارا نحو 5160 جنيه للبيع و 5181 جنيه للشراء

سعر عيار 14 اليوم

ووصل سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 4013 جنيه للبيع و 4030 جنيه للشراء

سعر الجنيه الذهب اليوم

ووصل سعر الجنيه الذهب إلي 48.16 ألف جنيه للبيع و 48.36 ألف جنيه للشراء

سعر أوقية الذهب

وبلغ سعر أوقية الذهب نحو 4509 دولار للبيع و 4510 دولار للشراء.