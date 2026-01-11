سعر الذهب مساء اليوم 11-1-2026

استمر استقرار سعر الذهب في بداية تعاملات مساء اليوم الأحد الموافق 11-1-2026 داخل محلات الصاغة المصرية

استقرار الذهب

ووصل سعر الجرام الواحد من الذهب بدون أي تغيير منذ مساء أمس السبت داخل محلات الصاغة المصرية.

تحرك أسبوعي

خلال الأسبوع الماضي شهد سعر الذهب ارتفاعًا محدودًا بقيمة وصلت 35 جنيها في الجرام الواحد بعد مسلسل من النزيف كسر حاجز الـ800 جنيه على مدار 4 أسابيع سابقة بالرغم من كسره جمود التراجع قبل أسبوع بقيمة وصلت 250 جنيه زيادة ليعوض بذلك خسائره.

آخر تحديث لسعر الذهب

وصل آخر تحديث لسعر جرام الذهب نحو 6015 جنيها.

سعر عيار 24

سجل سعر عيار 24 الأعلى فئة نحو 6874 جنيها للبيع و 6902 جنيها للشراء.

سعر عيار 21

ووصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 6015 جنيها للبيع و 6040 جنيها للشراء.

سعر عيار 18

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارا نحو 5155 جنيها للبيع و 5177 جنيها للشراء .

سعر عيار 14

وصل سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 4010 جنيها للبيع و 4026 جنيها للشراء .

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 48.12 ألف جنيه للبيع و 48.32 ألف جنيه للشراء.

سعر أوقية الذهب

وصل سعر أوقية الذهب نحو 4509 دولار للبيع و 4010 دولار للشراء.

سعر الذهب عالميًا

في ظل الارتفاعات القياسية التي يشهدها سوق الذهب خلال الفترة الأخيرة؛ باتت قرارات الشراء لدى المواطنين، خاصة المقبلين على الزواج، أكثر تعقيدًا وحذرًا.وبينما يظل الذهب ملاذًا آمنًا للاستثمار وحفظ القيمة، فرضت أسعاره المرتفعة واقعًا جديدًا دفع الكثيرين للبحث عن بدائل أكثر مرونة، توازن بين القيمة الجمالية والتكلفة المعقولة.

وفي هذا السياق، كشف هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، عن اتجاهات جديدة في سوق المشغولات، أبرزها صعود نجم الألماس كخيار جذاب للشبكة والمجوهرات.

أكد هاني ميلاد أن الذهب لا يزال يحتفظ بمكانته كأفضل وأأمن وسيلة للاستثمار طويل المدى، مشيرًا إلى أن أسعاره ارتفعت خلال عام 2025 بنسبة تجاوزت 70%، وهو ما يعكس قوة العوامل العالمية الداعمة لصعوده، سواء المرتبطة بالتضخم أو التوترات الاقتصادية وتراجع القوة الشرائية للعملات.