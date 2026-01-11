ارتفاع أسعار الذهب في مصر.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

واصلت أسعار الذهب الارتفاع في الأسواق المحلية والعالمية، مدفوعة بتزايد الإقبال على المعدن النفيس كملاذ آمن في ظل استمرار الضغوط الاقتصادية والتوترات الجيوسياسية عالميا.

وارتفع سعر أوقية الذهب ارتفع من 4330 دولارا في 1 يناير 2026 إلى نحو 4510 دولارات في 11 يناير 2026، محققا زيادة قدرها 180 دولارا للأوقية، وهو ما يمثل ارتفاع بنسبة تقارب 4.16% خلال 11 يوما فقط.

وفي السوق المحلي ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 – الأكثر تداولا – من 5865 جنيها إلى نحو 6040 جنيها خلال نفس الفترة.

أسعار الذهب اليوم

بورصة الذهب مباشر

سعر الذهب عالميًا الآن سجل 4509 دولارات للأوقية.



سعر الذهب عيار 18

سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 5177 جنيهًا للشراء.



سعر الذهب عيار 21

سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا وصل إلى 6040 جنيها بدون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3 و8% من سعر الجرام.



سعر الذهب عيار 24

أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 6846 جنيهًا.



سعر الجنيه الذهب اليوم

وسجل سعر الجنيه الذهب الآن في مصر 48.320 ألف جنيه.

وفي سياق اخر، توقع محللون أن يواصل الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، حتى في ظل استمرار الضغوط التضخمية، ما يعني استمرار تراجع العوائد الحقيقية وتقليص تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب، باعتباره أصلًا لا يدر عائدًا.

في المقابل، يرجح أن يسهم استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي في كبح نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المقبل.