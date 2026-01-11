قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 فوق الـ6000

رشا عوني

تشهد أسعار الذهب اليوم متابعة دقيقة من المواطنين الذين يبحثون باستمرار عن سعر الذهب الآن ، بعدما تجاوز سعر الذهب عيار 21 الـ 6 ألاف جنيهاً خلال اليومين الأخيرين، فيما يقترب سعر عيار 24 من الـ 7 ألاف جنيهاً وسط ارتفع غير مسبوق في أسعار الذهب محلياً وعالمياً.

ونستعرض لكم أسعار الذهب اليوم الأحد 11/1/2025 خلال التعاملات المسائية وفقاً لموقع أي صاغة .. 

أسعار الذهب اليوم الخميس 1-5-2025 في بداية التعاملات..تحديث جديد لعيار 21 - الوطن
اسعار الذهب اليوم في مصر

أسعار الذهب اليوم 11 يناير2026

 

سعر االذهب عيار 24

بيع: 6901 جنيه

شراء: 6878 جنيه

سعر الذهب عيار 21

بيع: 6038 جنيه

شراء: 6018 جنيه

سعر الذهب عيار 18

بيع: 5175 جنيه

شراء: 5158 جنيه

سعر الذهب عيار 14

بيع: 4025 جنيه

شراء: 4012 جنيه

سعر عيار 21 بالمصنعية الآن

وحال احتساب قيمة الجرام بالمصنعية تتم إضافة مبلغ يتراوح بين (100 و200) جنيه على السعر الأصلى للجرام.

عيار 21 في مصر الآن.. سعر الذهب اليوم الأحد 11-2-2024 | المصري اليوم
سعر الذهب عيار 21 اليوم

سعر الجنيه الذهب اليوم 

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم الأحد 11 يناير48309 جنيهاً، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويزن الجنيه الذهب 8 جرام وهو من عيار 21. 

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 69026 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 214652 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 345100 جنيه.

ارتفاع الذهب 150 جنيه خلال أسبوع

سجلت أسعار الذهب في الأسواق المحلية مكاسب ملحوظة خلال تعاملات الأسبوع الماضي، مرتفعة بنحو 2.5%، بالتوازي مع صعود سعر الأوقية عالميًا بنسبة تقارب 4%، في ظل تنامي التوقعات باتجاه مجلس الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة، على خلفية صدور بيانات اقتصادية أمريكية ضعيفة، بحسب تقرير صادر عن منصة «آي صاغة».

وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي للمنصة، إن أسعار الذهب في السوق المحلية ارتفعت بنحو 150 جنيهًا خلال الأسبوع، حيث بدأ جرام الذهب عيار 21 التداولات عند مستوى 5890 جنيهًا، قبل أن ينهي الأسبوع عند 6040 جنيهًا.

وعلى الصعيد العالمي، قفزت أسعار الذهب بنحو 178 دولارًا للأوقية، إذ افتتحت التداولات عند مستوى 4332 دولارًا، وأغلقت عند 4510 دولارات.

