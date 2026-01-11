تصاعد التوترات يرفع أسعار الذهب.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

واصلت أسعار الذهب صعودها في الأسواق المحلية والعالمية، مدعومة بزيادة الطلب على المعدن النفيس كملاذ آمن، في ظل استمرار الضغوط الاقتصادية وتصاعد التوترات الجيوسياسية على الساحة العالمية.

فعلى الصعيد العالمي، ارتفع سعر أوقية الذهب من نحو 4330 دولارًا في الأول من يناير 2026 إلى قرابة 4510 دولارات في 11 يناير 2026، محققًا زيادة قدرها 180 دولارًا للأوقية، بما يعادل ارتفاعًا نسبته نحو 4.16% خلال 11 يومًا فقط.

أما في السوق المحلية، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 21 – الأكثر تداولًا – ارتفاعًا ملحوظًا، إذ صعد من 5865 جنيهًا إلى حوالي 6040 جنيهًا خلال الفترة نفسها.

أسعار الذهب اليوم

ويقدم موقع «صدى البلد» الإخباري أسعار الذهب اليوم، الاحد 11 يناير 2026، ضمن نشرته الخدمية اليومية.

بورصة الذهب مباشر

سعر الذهب عالميًا الآن سجل 4509 دولارات للأوقية.



سعر الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 5177 جنيهًا للشراء.



سعر الذهب عيار 21

سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا وصل إلى 6040 جنيها بدون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3 و8% من سعر الجرام.



سعر الذهب عيار 24

أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 6846 جنيهًا.



سعر الجنيه الذهب اليوم

وسجل سعر الجنيه الذهب الآن في مصر 48.320 ألف جنيه.

وفي سياق اخر، توقع محللون أن يواصل الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، حتى في ظل استمرار الضغوط التضخمية، ما يعني استمرار تراجع العوائد الحقيقية وتقليص تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب، باعتباره أصلًا لا يدر عائدًا.

في المقابل، يرجح أن يسهم استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي في كبح نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المقبل.



