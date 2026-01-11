قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بورسعيد تسجل إنجازا طبيا عالميا بتقنية مصرية مبتكرة لعلاج مرض نادر دون جراحة..تفاصيل
وزير التعليم: نسعى للوصول إلى 500 مدرسة يابانية خلال 5 سنوات
بدء اختبارات المتقدمين للعمل بمشروع الضبعة براتب يصل إلى 35 الف جنيه
صخور من فجر الزمن تكشف لغز نشأة القمر | إيه الحكاية
تصاعد التوترات يرفع أسعار الذهب.. وهذه قيمة عيار 21 الآن
المهن فى الإسلام.. انطلاق المؤتمر التحضيري للإعلان عن مؤتمر الأوقاف الـ36
إسرائيل ترفع التأهب القصوى تحسباً لتدخل أمريكي محتمل في إيران
60 شحنة بـ2.7 مليار دولار.. مصر تضمن إمدادات الغاز المحلية بتجديد العقود مع شركات عالمية
محمد صلاح يرفع سقف الطموحات: لسنا المرشح الأول لكننا لا نقل عن أي منتخب
تأجيل محاكمة شاكر محظور في اتهامه بنشر فيديوهات خادشة للحياء
رئيس الوزراء يفتتح مجمع مصانع "إيليت سولار" لتكنولوجيا الطاقة الشمسية بالمنطقة الصناعية بالسخنة باستثمارات 116 مليون دولار
رجل أمن فنزويلي: الأمريكيون استخدموا سلاحا غامضا لم أر مثله ليلة القبض على مادورو
اقتصاد

تصاعد التوترات يرفع أسعار الذهب.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

مشغولات ذهبية
مشغولات ذهبية
آية الجارحي

واصلت أسعار الذهب صعودها في الأسواق المحلية والعالمية، مدعومة بزيادة الطلب على المعدن النفيس كملاذ آمن، في ظل استمرار الضغوط الاقتصادية وتصاعد التوترات الجيوسياسية على الساحة العالمية.

فعلى الصعيد العالمي، ارتفع سعر أوقية الذهب من نحو 4330 دولارًا في الأول من يناير 2026 إلى قرابة 4510 دولارات في 11 يناير 2026، محققًا زيادة قدرها 180 دولارًا للأوقية، بما يعادل ارتفاعًا نسبته نحو 4.16% خلال 11 يومًا فقط.

أما في السوق المحلية، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 21 – الأكثر تداولًا – ارتفاعًا ملحوظًا، إذ صعد من 5865 جنيهًا إلى حوالي 6040 جنيهًا خلال الفترة نفسها.

أسعار الذهب اليوم

ويقدم موقع «صدى البلد» الإخباري أسعار الذهب اليوم، الاحد 11 يناير  2026، ضمن نشرته الخدمية اليومية.

بورصة الذهب مباشر

سعر الذهب عالميًا الآن سجل  4509 دولارات للأوقية.


سعر الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 5177 جنيهًا للشراء.


سعر الذهب عيار 21

سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا وصل إلى 6040 جنيها بدون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3 و8% من سعر الجرام.


سعر الذهب عيار 24

أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 6846 جنيهًا.


سعر الجنيه الذهب اليوم

وسجل سعر الجنيه الذهب الآن في مصر 48.320 ألف جنيه.

وفي سياق اخر، توقع محللون أن يواصل الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، حتى في ظل استمرار الضغوط التضخمية، ما يعني استمرار تراجع العوائد الحقيقية وتقليص تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب، باعتباره أصلًا لا يدر عائدًا.

في المقابل، يرجح أن يسهم استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي في كبح نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المقبل.


 

