سوريا .. أول تعليق رسمي من قصر الشعب يكشف حقيقة اختفاء أحمد الشرع | تفاصيل
رئيس الوزراء يستعرض الإصدار الثاني من السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية
رئيس كولومبيا: مستعد لحمل السلاح لمواجهة تهديدات ترامب
اقتصادي: معارض أهلا رمضان وسيلة الدولة لمواجهة التضخم وتخفيف العبء على المواطنين
بعد السماح له من رعاية بورسعيد لأداء الامتحان.. ننفرد بنشر صورة الطفل آدم من داخل اللجنة
قوات أمريكية خاصة تصطحب رئيس فنزويلا إلى محكمة مانهاتن مكبلا| شاهد
الحكومة تطلق خطة متكاملة لتعزيز ريادة الأعمال واستقطاب المستثمرين
لقاء الخميسي تتصدر محركات البحث بعد إعلان انفصال إيمان الزيدي عن عبد المنصف
بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد.. زيارة استثنائية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل
طليقة أمير طعيمة توجه رسالة قوية للفنانة لقاء الخميسي.. ماذا قالت؟
مصطفى بكري: إعلان أسماء الـ5% المعينين الخميس المقبل.. وشخصية قضائية رفيعة مرشحة لرئاسة مجلس النواب
للتهنئة بالعيد.. قداسة البابا تواضروس يستقبل وزيرة التضامن | صور
تحقيقات وملفات

زيادة 40 جنيها.. سعر الذهب اليوم بعد الارتفاع

إسراء عبدالمطلب

يُعد الذهب من المعادن النفيسة التي لطالما ارتبطت بالاستقرار الاقتصادي والأمان المالي، فهو يُعتبر ملاذًا آمنًا للمستثمرين والأسر في أوقات الأزمات الاقتصادية أو التضخم المالي. 

وعلى مدار التاريخ، أثبت الذهب قدرته على الحفاظ على قيمة الثروة وتقديم حماية حقيقية ضد تقلبات الأسواق النقدية والعملات المحلية، ما يجعله خيارًا مفضلًا للادخار والاستثمار طويل الأجل.

وفي مصر، يواصل سوق الذهب تسجيل مستويات مستقرة نسبيًا اليوم الاثنين 5 يناير 2026، بعد أن شهدت الأسعار ارتفاعًا محدودًا يوم الأحد الماضي، حيث صعد سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 40 جنيهًا، وفقًا لتحديثات شعبة الذهب. 

ويأتي ذلك في ظل توقعات من خبراء السوق باستمرار استقرار الأسعار خلال الأيام المقبلة، مع متابعة تأثيرات العوامل العالمية والمحلية على الأسعار.

اسعار الذهب اليوم الثلاثاء

أسعار الذهب اليوم الاثنين 5 يناير 2026

سعر الذهب عيار 24:
لم يسجل سعر جرام الذهب عيار 24 أي تغييرات تذكر، ليصل إلى نحو 6720 جنيهًا للجرام. ويضاف إلى هذا السعر قيمة المصنعية، والتي تتراوح عادة بين 100 و150 جنيهًا بحسب كل تاجر ومحل صاغة.

سعر الذهب عيار 21:
استقر سعر جرام الذهب عيار 21 عند نحو 5880 جنيهًا، مع إضافة قيمة المصنعية التي تتراوح بين 100 و150 جنيهًا. ويعتبر هذا العيار الأكثر تداولًا في السوق المحلي والمستهلكين، نظرًا لتوازنه بين القيمة الاقتصادية والجمالية.

سعر الذهب عيار 18:
سجل جرام الذهب عيار 18 نحو 5040 جنيهًا، مع إضافة مصنعية تتراوح بين 100 و150 جنيهًا، وهي قيمة تختلف من محل صاغة لآخر حسب جودة القطع ومهارة الصائغ.

سعر الجنيه الذهب:
بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم الأحد 5 يناير 2026 نحو 47040 جنيهًا، دون أي تغيرات تذكر، ويظل الجنيه الذهب خيارًا شعبيًا بين المستثمرين والأسر لتجميع المدخرات بشكل مريح وسهل التداول.

الذهب كملاذ آمن واستثمار استراتيجي

يلجأ المستثمرون غالبًا إلى الذهب في أوقات عدم اليقين الاقتصادي، سواء على المستوى المحلي أو الدولي، لما يتمتع به من مزايا عدة، أبرزها حماية قيمة الأموال من التضخم، وتقديم السيولة السريعة عند الحاجة، فضلاً عن كونه سلعة عالمية يتم تداولها بأسعار متفق عليها دوليًا. ورغم ثبات الأسعار محليًا حاليًا، يبقى الذهب دائمًا في دائرة اهتمام المتعاملين كمخزن للقيمة، لا سيما مع تذبذب العملات وتأثيرات الأزمات الاقتصادية العالمية على الأسواق المحلية.

ويُتابع سوق الذهب بشكل دائم تحركات أسعار المعدن الأصفر عالميًا، حيث تلعب المؤشرات الاقتصادية الدولية، وأسعار الدولار، والطلب على الاستثمار والمجوهرات، دورًا محوريًا في تحديد الأسعار المحلية، ما يجعل السوق المصري حساسًا لأي تغيرات خارجية، حتى مع استقرار الأسعار الحالية.

