بايرن ميونخ يكشف طبيعة إصابة مدافعه.. تفاصيل

كشف نادي بايرن ميونخ عن طبيعة إصابة ألفونسو ديفيز، لاعب الفريق الأول، خلال فوز البافاري على آينتراخت فرانكفورت، بنتيجة 3-2 ببطولة الدوري الألماني.

وشارك هيروكي إيتو بديلا عن ديفيز، الذي عاد مؤخرا إلى الملاعب بعد تعافيه من إصابة طويلة الأمد في الركبة، في الدقيقة 50 بعد سقوط اللاعب الكندي واحتياجه للتدخل الطبي.

وقال النادي في بيان "تعرض ألفونسو ديفيز لتمزق في ألياف عضلات الفخذ الخلفية في الساق اليمنى خلال فوزنا على أينتراخت فرانكفورت 3-2. وأكد الجهاز الطبي لنادي بايرن ميونيخ الإصابة".

وأضاف البيان "سيغيب المدافع عن الملاعب لفترة من الوقت".

وبينما لم تتحدد مدة غياب ديفيز، أعرب المدرب فينسن كومباني عن أمله في عودته خلال أسبوعين إلى أربعة أسابيع.

وقال كومباني بعد المباراة "لا تبدو الإصابة خطيرة جدا".

وأضاف للصحفيين "لا أعرف إذا كان سيغيب أسبوعين أو أربعة أسابيع... أشعر أن الأمر لن يستغرق وقتا طويلا".

سيواجه بايرن ميونيخ، متصدر الدوري الألماني برصيد 60 نقطة من 23 مباراة، فريق بروسيا دورتموند صاحب المركز الثاني يوم السبت المقبل.