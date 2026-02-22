عصام عبد الفتاح: أرفض التجربة الأجنبية في التحكيم.. والحكم هو الحلقة الأضعف بالمنظومة

قال الحكم الدولي السابق عصام عبد الفتاح ، أنه ضد التجربة الأجنبية في إدارة لجنة الحكام بإتحاد الكرة المصرية لكن طالما أن هذا أصبح واقعا وتم فرض هذا الواقع فلابد أن يتم مساندة هذه التجربة حتى تنجح.

وشدد عصام عبد الفتاح على أنه كان يرغب في الإبتعاد عن الحديث عن التحكيم المصري ، لكن لابد أن يتعاون الجميع من أجل إعلاء شأن التحكيم .

وأكد عبد الفتاح إنه يرتبط بعلاقة طيبة مع الكولومبي أوسكار رئيس لجنة الحكام بإتحاد الكرة المصري وعليه أن يسمع لأسرة اللعبة ورموزها من أجل النهوض باللعبة.

وتابع عصام عبد الفتاح خلال تصريحات لبرنامج "النجوم في رمضان" : كأسرة تحكيم لابد أن نتكاتف ونكون صادقين لأننا في "مركب واحد" ، حتى يتم تطوير منظومة التحكيم ..ولابد أن تكون هناك استقلالية للجنة الحكام وأن يتم التخلّص من العوامل التي تحارب التحكيم المصري الذي بات المنظومة الأضعف في الكرة المصرية.

وتُقدم الإعلامية الكبيرة نجلاء حلمي برنامج "النجوم في رمضان" عبر إذاعة الشباب والرياضة، ويترأس فريق تحريره الكاتب الصحفي وليد قاسم ويذاع أيام الجمعة والسبت والأحد والثلاثاء طوال شهر رمضان المبارك.

ويستضيف برنامج "النجوم في رمضان" كوكبة من ألمع نجوم الكرة المصرية " لاعبين ومدربين " و مسئولي الأندية وقيادات الكرة والرياضة بشكل عام في حوارات حصرية يكشف خلالها الكثير من الأسرار لأول مرة.