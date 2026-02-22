قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عناصر الخدمة السرية ينهون حياة رجل حاول اقتحام منتجع ترامب في فلوريدا
مسئول سابق في الـ CIA: الضربة الأميركية على إيران قد تكون خلال 48 ساعة
رامز جلال ساخرا من مصطفى غريب: تباع على تريلا.. وشنبه زي جناحات الطيارة
رامز جلال عن مصطفى غريب: بينافس بيومي فؤاد .. وشيطان الفلوس غواه
فايننشال تايمز: إيران وقعت صفقة مع روسيا لشراء آلاف الصواريخ المحمولة
البرلمان التركي: نبذل جهودا دبلوماسية مكثفة لمنع أي هجوم على إيران
عراقجي: إيران لها الحق في الدفاع عن نفسها إذا تعرضت لهجوم أمريكي
مواعيد البنك الأهلي في رمضان.. متى تغلق الفروع؟
صلاة التراويح في رمضان هل هي 8 ركعات أم 20؟.. اعرف كيف أداها النبي
بعائد يصل لـ 22%.. أفضل شهادات البنك الأهلي الجديدة في 2026.. وخبير يعلق
تشكيل قمة توتنهام وأرسنال في الدوري الإنجليزي
وزير التعليم العالي: قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة
رياضة

عصام عبد الفتاح: أرفض التجربة الأجنبية في التحكيم.. والحكم هو الحلقة الأضعف بالمنظومة

عصام عبدالفتاح
عصام عبدالفتاح
يارا أمين

قال الحكم الدولي السابق عصام عبد الفتاح ، أنه ضد التجربة الأجنبية في إدارة لجنة الحكام بإتحاد الكرة المصرية لكن طالما أن هذا أصبح واقعا وتم فرض هذا الواقع فلابد أن يتم مساندة هذه التجربة حتى تنجح.
وشدد عصام عبد الفتاح على أنه كان يرغب في الإبتعاد عن الحديث عن التحكيم المصري ، لكن لابد أن يتعاون الجميع من أجل إعلاء شأن التحكيم .

وأكد عبد الفتاح إنه يرتبط بعلاقة طيبة مع الكولومبي أوسكار رئيس لجنة الحكام بإتحاد الكرة المصري وعليه أن يسمع لأسرة اللعبة ورموزها من أجل النهوض باللعبة.
وتابع عصام عبد الفتاح خلال تصريحات لبرنامج "النجوم في رمضان" : كأسرة تحكيم لابد أن نتكاتف ونكون صادقين لأننا في "مركب واحد" ، حتى يتم تطوير منظومة التحكيم ..ولابد أن تكون هناك استقلالية للجنة الحكام وأن يتم التخلّص من العوامل التي تحارب التحكيم المصري الذي بات المنظومة الأضعف في الكرة المصرية.
وتُقدم الإعلامية الكبيرة نجلاء حلمي برنامج "النجوم في رمضان" عبر إذاعة الشباب والرياضة، ويترأس فريق تحريره الكاتب الصحفي وليد قاسم ويذاع أيام الجمعة والسبت والأحد والثلاثاء طوال شهر رمضان المبارك.
ويستضيف برنامج "النجوم في رمضان" كوكبة من ألمع نجوم الكرة المصرية " لاعبين ومدربين " و مسئولي الأندية وقيادات الكرة والرياضة بشكل عام في حوارات حصرية يكشف خلالها الكثير من الأسرار لأول مرة.

عصام عبد الفتاح إتحاد الكرة المصرية برنامج النجوم في رمضان النجوم في رمضان إذاعة الشباب والرياضة

منحة التموين

400 جنيه على البطاقة.. ماذا تفعل إذا لم تصلك رسالة منحة التموين؟

سعر الذهب

600 جنيه| مفاجأة غير متوقعة في سعر الذهب وعيار 21 الآن

الأهلي

خريطة الإصابات تضرب الأهلي قبل موقعة سموحة فى الدوري وتوروب يجهز خطة الطوارئ

تحديث بطاقة التموين أونلاين

لصرف 400 جنيه واستمرار الدعم.. خطوات تحديث بطاقة التموين أونلاين فوراً

دواجن بيضاء

أسعار الدواجن تواصل الارتفاع اليوم الأحد.. وهذا ثمن الكيلو الآن

حمزة عبد الكريم

تصريح عمل .. صحيفة موندو ديبورتيفو تكشف أسباب عودة حمزة عبد الكريم إلى مصر

مشغولات ذهبية

200 جنيه دفعة واحدة.. أسعار الذهب الآن في مصر

صورة أرشيفية

عقد اختبار في "القراءة والكتابة" للطلاب من الثالث حتى السادس الابتدائي

جامعة عين شمس

جامعة عين شمس تفوز بالمشاركة في مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي

مدبولي

وزير التخطيط: نعمل على تحسين الوضع الاقتصادي وضمان جودة حياة المواطن

كلية الزراعة بجامعة القاهرة

كلية الزراعة بجامعة القاهرة تحصل على شهادة الأيزو الدولية لنظام إدارة الجودة

بالصور

حملة مكبرة لرفع الاشغالات والتعديات والباعة الجائلين بميدان المحطة بالزقازيق

نائب محافظ الشرقية يتفقد مستشفى الإبراهيمية والمركز التكنولوجي والمجزر الآلي

لمتابعة الإلتزام بالأسعار.. محافظ الشرقية يتفقد معرض “أهلاً رمضان” بميدان التحرير

نائبة محافظ الشرقية تتابع العمل بالمركز التكنولوجي ومعرض أهلاً رمضان

فيديو

مصرية تفاجئ الجميع داخل غرفة العمليات

بتولد وبتغني.. مصرية تفاجئ الجميع داخل غرفة العمليات

وفاء عامر

مش ندمانة.. وفاء عامر ترد على اتهامات طالتها وموقفها من أدوار الإغراء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.عبد الرحمن النحوي

د.عبد الرحمن النحوي يكتب: علَّمتنِي مصر

سيد الضبع

سيد الضبع يكتـب: أزمـة أخـلاق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قبل هذا الكتاب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الوزيرة راندا المنشاوي

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

