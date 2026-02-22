تشيلسي وبيرنلي يدينان الإساءة العنصرية لـ فوفانا ومجبري

قال مدافع تشيلسي ويسلي فوفانا ولاعب خط وسط بيرنلي التونسي حنبعل المجبري إنهما تعرضا لإساءة عنصرية على وسائل التواصل الاجتماعي عقب تعادل فريقيهما 1-1 في الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب ستامفورد بريدج.

ونشر فوفانا، الذي طُرد في الدقيقة 72 بعد حصوله على بطاقة صفراء ثانية بسبب تدخله على جيمس وارد-براوس، لقطات شاشة للرسائل التي تلقاها على إنستجرام بعد المباراة.

وكتب اللاعب الفرنسي على إنستجرام: “في عام 2026، سيبقى الوضع على حاله، لن يتغير شيء، هؤلاء الناس لا يُعاقبون أبداً، تُطلقون حملات ضخمة ضد العنصرية، لكن لا أحد يفعل شيئا في الواقع.”

وأدان نادي تشيلسي الإساءة على موقعه الرسمي وجاء في بيانهم: "إن هذا السلوك غير مقبول بتاتا ويتعارض مع قيم اللعبة وكل ما نمثله كنادٍ، لا مكان للعنصرية".

وأضاف: “نحن نقف بشكل قاطع مع ويس، إنه يحظى بدعمنا الكامل، وكذلك جميع لاعبينا، الذين يُجبرون في كثير من الأحيان على تحمل هذه الكراهية لمجرد قيامهم بعملهم.”

وأتم: “سنعمل مع السلطات والمنصات المعنية لتحديد هوية الجناة واتخاذ أقوى الإجراءات الممكنة.”

كما قام مجبري، أيضًا بنشر الرسائل التي تلقاها على وسائل التواصل الاجتماعي، وكتب في قصة على إنستجرام: "ثقفوا أنفسكم وأطفالكم".

وأيد نادي بيرنلي اللاعب التونسي في بيان، قائلاً إنه لا مكان للعنصرية في النادي.

وقالوا على موقعهم الإلكتروني: "لا مكان لهذا في مجتمعنا، ونحن ندينه بلا تحفظ".

وأضاف: “يظل النادي واضحا لا لبس فيه في موقفه، لدينا نهج عدم التسامح مطلقا مع أي شكل من أشكال التمييز.”

وأتم: “أبلغ النادي شركة ميتا، الشركة الأم لإنستجرام، عن المنشور، ويتوقع دعما قويا منها، إلى جانب الدوري الإنجليزي الممتاز والشرطة، وسيعمل على ضمان تحديد هوية الشخص المسؤول والتحقيق معه.”

أدى التعادل إلى تقدم تشيلسي إلى المركز الرابع بفارق الأهداف متقدما على مانشستر يونايتد بقيادة مايكل كاريك، الذي سيواجه إيفرتون غدا الاثنين ويمكنه استعادة المركز في حال فوزه.