تقلبات جوية.. حالة الطقس الآن ودرجات الحرارة المتوقعة

كشفت الهيئة العامة للارصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس في مصر ودرجات الحرارة اليوم الاثنين 12 يناير 2026 حيث تشهد البلاد انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة مع تقلبات جوية تشمل سقوط امطار ونشاط للرياح على بعض المناطق.

حالة الطقس اليوم



وأوضحت الهيئة ان الطقس يكون شديد البرودة في الصباح الباكر ثم يميل للدفء نهارا على اغلب الانحاء بينما يعود شديد البرودة ليلا مع فرص لتكون الصقيع على المزروعات خاصة في مناطق شمال الصعيد ووسط سيناء والصحراء الغربية.

الامطار والرياح

اشارت الارصاد الى فرص سقوط امطار متفاوتة الشدة على السواحل الشمالية والوجه البحري مع نشاط للرياح تتراوح سرعتها بين 30 و50 كم في الساعة وهو ما يؤدي الى اضطراب شديد في الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

الشبورة المائية

تتكون شبورة مائية كثيفة في الصباح على الطرق المؤدية من والى شمال البلاد والقاهرة الكبرى ووسط سيناء وشمال الصعيد وقد تؤثر على مستوى الرؤية وتستمر حتى الساعة 10.30 صباحا.

نصائح الارصاد

اكدت الهيئة ضرورة ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة خاصة خلال ساعات الصباح الباكر والليل.

توخي الحذر اثناء القيادة بسبب الشبورة المائية على الطرق الزراعية والسريعة.

متابعة التحذيرات الجوية خاصة للصيادين والعاملين في الانشطة البحرية.

درجات الحرارة اليوم في المحافظات

القاهرة الكبرى

القاهرة الصغرى 11 والعظمى 19.

العاصمة الادارية الصغرى 09 والعظمى 20.

6 اكتوبر الصغرى 09 والعظمى 20.

بنها الصغرى 10 والعظمى 18.

الوجه البحري والدلتا

دمنهور الصغرى 10 والعظمى 18.

وادي النطرون الصغرى 11 والعظمى 19.

كفر الشيخ الصغرى 10 والعظمى 18.

المنصورة الصغرى 11 والعظمى 19.

الزقازيق الصغرى 11 والعظمى 19.

شبين الكوم الصغرى 10 والعظمى 18.

طنطا الصغرى 10 والعظمى 18.

السواحل الشمالية

دمياط الصغرى 12 والعظمى 20.

بورسعيد الصغرى 12 والعظمى 20.

الاسكندرية الصغرى 10 والعظمى 17.

العلمين الصغرى 11 والعظمى 18.

مطروح الصغرى 10 والعظمى 16.

السلوم الصغرى 10 والعظمى 15.

سيوة الصغرى 06 والعظمى 17.

مدن القناة وشمال سيناء

الاسماعيلية الصغرى 10 والعظمى 21.

السويس الصغرى 11 والعظمى 21.

العريش الصغرى 09 والعظمى 20.

رفح الصغرى 09 والعظمى 20.

جنوب سيناء

راس سدر الصغرى 10 والعظمى 21.

نخل الصغرى 01 والعظمى 18.

سانت كاترين الصغرى 00 والعظمى 15.

الطور الصغرى 09 والعظمى 21.

طابا الصغرى 08 والعظمى 20.

شرم الشيخ الصغرى 16 والعظمى 24.

مدن البحر الاحمر

الغردقة الصغرى 13 والعظمى 23.

مرسى علم الصغرى 14 والعظمى 24.

شلاتين الصغرى 17 والعظمى 27.

حلايب الصغرى 19 والعظمى 25.

ابو رماد الصغرى 16 والعظمى 26.

راس حدربة الصغرى 16 والعظمى 26.

شمال الصعيد

الفيوم الصغرى 08 والعظمى 19.

بني سويف الصغرى 08 والعظمى 20.

المنيا الصغرى 06 والعظمى 20.

جنوب الصعيد

اسيوط الصغرى 06 والعظمى 19.

سوهاج الصغرى 08 والعظمى 21.

قنا الصغرى 09 والعظمى 22.

الاقصر الصغرى 08 والعظمى 22.

اسوان الصغرى 10 والعظمى 25.

الوادي الجديد الصغرى 06 والعظمى 22.