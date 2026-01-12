قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ألمانيا تحذر من التهديدات في القطب الشمالي.. وتدعو ترامب لمواجهة روسيا والصين
لظروف طارئة.. محمد منير يعلن تأجيل حفله في دبي
تقلبات جوية.. حالة الطقس الآن ودرجات الحرارة المتوقعة
انهيار منزل من طابقين في الإسماعيلية.. صور
بنتايج يرفض العودة للزمالك إلا بعقد جديد.. والنادي يتجه للتصعيد
أحمد الشرع: سوريا تدخل مرحلة جديدة من الاستثمار ونشكر مصر على احتضانها للسوريين
أقل سعر دولار أمام الجنيه اليوم 12-1-2026
سوبارو تكشف عن WRX STI الاختبارية الجديدة.. صور
رسالة امتنان من دمشق إلى القاهرة.. الشرع يشيد بكرم المصريين واحتضان السوريين
إيران تستدعي السفير البريطاني ورسالة عاجلة لمجلس الأمن بشأن التحريض وزعزعة الاستقرار
الأهلي يقرر رحيل نجم الفريق في يناير الجاري
بالموبيل.. كيفية استخراج شهادة براءة الذمة لمخالفات المرور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تقلبات جوية.. حالة الطقس الآن ودرجات الحرارة المتوقعة

حالة الطقس الان ودرجات الحرارة المتوقعة
حالة الطقس الان ودرجات الحرارة المتوقعة
محمد غالي

كشفت الهيئة العامة للارصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس في مصر ودرجات الحرارة اليوم الاثنين 12 يناير 2026 حيث تشهد البلاد انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة مع تقلبات جوية تشمل سقوط امطار ونشاط للرياح على بعض المناطق.

حالة الطقس اليوم


وأوضحت الهيئة ان الطقس يكون شديد البرودة في الصباح الباكر ثم يميل للدفء نهارا على اغلب الانحاء بينما يعود شديد البرودة ليلا مع فرص لتكون الصقيع على المزروعات خاصة في مناطق شمال الصعيد ووسط سيناء والصحراء الغربية.

الامطار والرياح
اشارت الارصاد الى فرص سقوط امطار متفاوتة الشدة على السواحل الشمالية والوجه البحري مع نشاط للرياح تتراوح سرعتها بين 30 و50 كم في الساعة وهو ما يؤدي الى اضطراب شديد في الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

الشبورة المائية
تتكون شبورة مائية كثيفة في الصباح على الطرق المؤدية من والى شمال البلاد والقاهرة الكبرى ووسط سيناء وشمال الصعيد وقد تؤثر على مستوى الرؤية وتستمر حتى الساعة 10.30 صباحا.

نصائح الارصاد

اكدت الهيئة ضرورة ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة خاصة خلال ساعات الصباح الباكر والليل.
توخي الحذر اثناء القيادة بسبب الشبورة المائية على الطرق الزراعية والسريعة.
متابعة التحذيرات الجوية خاصة للصيادين والعاملين في الانشطة البحرية.

درجات الحرارة اليوم في المحافظات

القاهرة الكبرى
القاهرة الصغرى 11 والعظمى 19.
العاصمة الادارية الصغرى 09 والعظمى 20.
6 اكتوبر الصغرى 09 والعظمى 20.
بنها الصغرى 10 والعظمى 18.

الوجه البحري والدلتا
دمنهور الصغرى 10 والعظمى 18.
وادي النطرون الصغرى 11 والعظمى 19.
كفر الشيخ الصغرى 10 والعظمى 18.
المنصورة الصغرى 11 والعظمى 19.
الزقازيق الصغرى 11 والعظمى 19.
شبين الكوم الصغرى 10 والعظمى 18.
طنطا الصغرى 10 والعظمى 18.

السواحل الشمالية
دمياط الصغرى 12 والعظمى 20.
بورسعيد الصغرى 12 والعظمى 20.
الاسكندرية الصغرى 10 والعظمى 17.
العلمين الصغرى 11 والعظمى 18.
مطروح الصغرى 10 والعظمى 16.
السلوم الصغرى 10 والعظمى 15.
سيوة الصغرى 06 والعظمى 17.

مدن القناة وشمال سيناء
الاسماعيلية الصغرى 10 والعظمى 21.
السويس الصغرى 11 والعظمى 21.
العريش الصغرى 09 والعظمى 20.
رفح الصغرى 09 والعظمى 20.

جنوب سيناء
راس سدر الصغرى 10 والعظمى 21.
نخل الصغرى 01 والعظمى 18.
سانت كاترين الصغرى 00 والعظمى 15.
الطور الصغرى 09 والعظمى 21.
طابا الصغرى 08 والعظمى 20.
شرم الشيخ الصغرى 16 والعظمى 24.

مدن البحر الاحمر
الغردقة الصغرى 13 والعظمى 23.
مرسى علم الصغرى 14 والعظمى 24.
شلاتين الصغرى 17 والعظمى 27.
حلايب الصغرى 19 والعظمى 25.
ابو رماد الصغرى 16 والعظمى 26.
راس حدربة الصغرى 16 والعظمى 26.

حالة الطقس في مصر ودرجات الحرارة

شمال الصعيد
الفيوم الصغرى 08 والعظمى 19.
بني سويف الصغرى 08 والعظمى 20.
المنيا الصغرى 06 والعظمى 20.

جنوب الصعيد
اسيوط الصغرى 06 والعظمى 19.
سوهاج الصغرى 08 والعظمى 21.
قنا الصغرى 09 والعظمى 22.
الاقصر الصغرى 08 والعظمى 22.
اسوان الصغرى 10 والعظمى 25.
الوادي الجديد الصغرى 06 والعظمى 22.

الطقس اليوم حالة الطقس اليوم سقوط امطار الطقس حالة الطقس في مصر ودرجات الحرارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التعليم مع سفير اليابان

وزير التعليم: تطوير مناهج الرياضيات حتى الصف الثالث الثانوي بالتعاون مع اليابان

الأمطار

غزيرة ورعدية.. خريطة سقوط الأمطار على المحافظات غدًا

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية غزيرة في هذه المناطق

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية غزيرة في هذه المناطق

سعر الذهب

تراجع ملحوظ في سعر الذهب بعد قفزة جنونية.. وعيار 21 الآن مفاجأة

حالة الطقس

خلال الساعات المقبلة.. خريطة سقوط الأمطار الغزيرة والرعدية والمناطق الأكثر تأثرا

اجازة 25 يناير2026

موعد إجازة 25 يناير 2026.. هل يتم ترحيلها؟

بيومى فؤاد ومحمد سلام

أنا آسف.. بيومي فؤاد يوجه رسالة مؤثرة لـ محمد سلام

أرشيفية

مصادر لإكسترا نيوز تكشف عن أسماء أعضاء مجلس النواب المعينين..تفاصيل

ترشيحاتنا

حادثة المنيا

أحد أقارب الضحايا: تجاهل قرار منع تحميل الركاب وتحويل الصحرواي لطريق مظلم وراء كارثة المنيا

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

خبير سياسي: الناتو يواجه أخطر أزمة في تاريخه بسبب سياسات ترامب التوسعية

جانب من الجولة

في ختام الجولة التفقدية بقرى مركز نصر النوبة.. محافظ البنك المركزي ووزير الزراعة ومحافظ أسوان يطلعون على جهود تعزيز الشمول المالي وتدريب السيدات على المشغولات اليدوية وأنشطة التصنيع الغذائي

بالصور

رئيس مياه الشرقية يكلف الإدارات بتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين

مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية

بين الرياضة والدراما.. ريم مصطفى تخطف الأنظار في ملعب التنس

ريم مصطفي
ريم مصطفي
ريم مصطفي

صحة الشرقية: 3 قوافل علاجية وكشف وعلاج مجاني لـ 5 ألاف مواطن| صور

قافلة طبية
قافلة طبية
قافلة طبية

فيديو

بيومى فؤاد ومحمد سلام

أنا آسف.. بيومي فؤاد يوجه رسالة مؤثرة لـ محمد سلام

السبب وراء ظاهرة الديجافو

اتكرر قبل كدا.. خبيرة توضح التفسير العلمي لظاهرة الديجافو وتحسم الجدل حول أسبابها

انغام

أنغام تطرح أحدث أغانيها "الحب حالة"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلطنة عمان.. سياسة الحكمة والتوازن

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: ومن مقاصد الشريعة.. الضوابط الأخلاقية

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: أنا والبلطجي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب : الانتظار

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تيه الأيديولوجيا بين الأقنعة والوجوه

المزيد