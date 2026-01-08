قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية: مصر مركز إقليمي للطاقة وشراكة استراتيجية متنامية مع الاتحاد الأوروبي
رابط التقديم في المدارس اليابانية 2026 .. آخر موعد
فصل الكهرباء عن 13 منطقة وقرية في بيلا كفر الشيخ .. إليك المواعيد
من أسطورة الملعب إلى مالك “أولد ترافورد”؟.. ماهو الحلم الكبير الذي يراود رونالدو؟
وزير الخارجية: تقسيم غزة والسودان خط أحمر.. ومصر ترفض فرض واقع مصطنع
كيف يتم دخول المخدرات مصر.. محامي بقضية سارة خليفة يكشف التفاصيل
ترامب: اتصال مع رئيس كولومبيا لبحث ملف المخدرات والخلافات الثنائية
وزير الخارجية:مواجهة الهجرة غير الشرعية وتأمين الحدود على رأس أولويات مصر
الأعلى للإعلام: حذف حلقة من برنامج «The Blind Date Show» لعدم ملاءمة محتواها للأطفال
الوداع الأخير .. تشييع جثمان المفكر مراد وهبة وسط حضور عدد من الشخصيات العامة | صور
وزير الخارجية: مصر تسعى لإزالة العقبات أمام الصادرات المصرية إلى أوروبا
أزمة في اجتماع الزمالك .. أحمد سليمان يرفض الحضور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

حين يصبح طقس الفضاء خطر جوي.. حطام الأقمار الصناعية يهدد الطيران| إيه الحكاية؟

حطام الأقمار الصناعية
حطام الأقمار الصناعية
أمينة الدسوقي

في تحذير لافت، نبه خبراء في سلامة الطيران والفضاء إلى أن تزايد الأقمار الصناعية وحطامها في المدار قد يحول السماء إلى مصدر خطر جديد على الطائرات التجارية، مع احتمالات متزايدة لتعطيل الرحلات الجوية خلال السنوات المقبلة.

حطام فضائي فوق ممرات جوية مزدحمة

يحذر مختصون من أن الارتفاع الكبير في أعداد الأقمار الصناعية والأجسام المتروكة في المدار يزيد من فرص عودة أجزاء منها إلى الغلاف الجوي فوق مناطق تشهد حركة طيران كثيفة وقد يؤدي ذلك إلى إرباك الملاحة الجوية وتعطيل الرحلات، بطريقة تشبه ما تسببه الأحوال الجوية السيئة أو سحب الرماد البركاني.

أرقام مقلقة واحتمالات متصاعدة

ووفقا لدراسة أُجريت عام 2025 من قبل جامعة كولومبيا البريطانية، تبلغ احتمالية دخول حطام فضائي غير متحكم فيه إلى الغلاف الجوي فوق أجواء مكتظة بالطيران نحو 26% خلال عام واحد وتشير نماذج سابقة إلى أنه بحلول عام 2030 قد تواجه طائرة تجارية قطعة من الحطام الفضائي بمعدل رحلة واحدة من كل ألف، بحسب موقع ديلي جالكسي.

الخطر الخفي الشظايا الصغيرة

ويؤكد الباحثون أن التهديد الأكبر لا يأتي من الأجسام الضخمة، مثل هياكل الصواريخ أو الأقمار الصناعية المعطلة، بل من الشظايا الصغيرة التي تنجو جزئيا من الاحتراق أثناء إعادة الدخول وتشمل هذه الشظايا جسيمات دقيقة، وخزانات وقود، وأجزاء معدنية، تعبر بسرعات عالية الارتفاعات التي تحلّق فيها الطائرات التجارية، بين 30 و40 ألف قدم.

تشبيه برماد البراكين

في هذا السياق، أوضح بنجامان فيرجيلي باستيدا، مهندس أنظمة حطام الفضاء في وكالة الفضاء الأوروبية، أن حتى القطع الصغيرة جدا قد تشكل خطرا بالغا على الطائرات وشبه ذلك بالمخاطر التي تواجهها الطائرات عند التحليق وسط رماد البراكين، حيث يمكن للجسيمات الدقيقة أن تتسبب بأضرار لمحركات الطائرات وأنظمة الملاحة وحتى هيكلها الخارجي.

حادثة إسبانيا إنذار مبكر

وسلطت واقعة نوفمبر 2022 الضوء على خطورة المشكلة، حين أغلقت إسبانيا جزءا واسعا من مجالها الجوي عقب عودة غير مُتحكم فيها للمرحلة الأساسية من الصاروخ الصيني “لونغ مارش 5B” وأسفر القرار عن تأخير أو تحويل أو إلغاء أكثر من 300 رحلة، في محاولة لتفادي خطر جسم يزن نحو 20 طناً، وسط غياب توقعات دقيقة لمسار سقوطه.

قرارات صعبة وتكلفة عالية

ويشير خبراء إلى أن نقص التنسيق الدولي والدقة المحدودة في التنبؤ بمواعيد وأماكن إعادة دخول الحطام يجبران سلطات الطيران على اتخاذ خيارات معقدة، إما بإغلاق مساحات جوية واسعة وما يرافق ذلك من خسائر اقتصادية كبيرة، أو بالمجازفة باستمرار الحركة الجوية.

مساعى دولية للحد من المخاطر

وفي مواجهة هذا التحدي، تعمل وكالات وطنية ومنظمات دولية، من بينها إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية ومنظمة الطيران المدني الدولي، على تطوير نماذج تنبؤ أكثر دقة وإغلاقات جوية أكثر استهدافا كما تخطط وكالة الفضاء الأوروبية لإطلاق مهمة بحثية عام 2027، تهدف إلى جمع بيانات تفصيلية حول كيفية تفكك الأقمار الصناعية الصغيرة أثناء إعادة الدخول.

هل يصبح “طقس الفضاء” واقعا يوميا؟

ويجمع مختصون على أن اعتماد معايير دولية واضحة لتقييم المخاطر والتعامل مع حطام الفضاء بات أمرا ملحا، محذرين من أن غياب هذه الأطر التنظيمية قد يجعل تأخيرات الرحلات بسبب ما يعرف بـ"طقس الفضاء" أمرا اعتياديا في المستقبل القريب.
 

سلامة الطيران والفضاء الأقمار الصناعية الطائرات التجارية أعداد الأقمار الصناعية حادثة إسبانيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عريس المرج

أنا حامل في طفل.. اعترافات صادمة للمتهمة بقتـ.ل زوجها في المرج| خاص

دواجن

منتجي الدواجن يكشف مفاجأة عن الأسعار قبل رمضان.. هل تصل 90 جنيها؟

أسعار العملات العربية في مصر

وفقا لآخر تحديث .. أسعار العملات العربية في مصر الآن

مصطفى شوبير

خالد الغندور يكشف تفاصيل رفض الأهلي عرض النجمة السعودي لضم مصطفى شوبير

لقاء سويدان

لم تخجل .. التفاصيل الكاملة عن مرض لقاء سويدان بعد تصدرها التريند

الرئيس عبدالفتاح السيسي

قرار جمهوري بتعيين شريف خشبة نائبًا لرئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات

المجني عليه

ضربته في فخدة رجله الشمال .. اعترافات مثيرة لـ قاتل فران بولاق الدكرور| (خاص)

الرئيسة المؤقتة لفنزويلا

الرئيسة المؤقتة لفنزويلا: بلادنا منفتحة على شراكات نفطية مربحة بعد إعلان البيت الأبيض

ترشيحاتنا

التهنئة بعيد الميلاد المجيد

الأنبا عمانوئيل يستقبل محافظ الأقصر والوفد المرافق للتهنئة بعيد الميلاد

جانب من الاجتماع

وزير العمل يستقبل وفد نقابة البترول التركية لتعزيز التعاون والتواصل النقابي

التهنئة بعيد الميلاد المجيد

الأنبا باسيليوس والأنبا مكاريوس يتبادلان التهنئة بعيد الميلاد المجيد

بالصور

بعد إصابة لقاء سويدان.. أعراض وأسباب العصب السابع

لقاء سويدان
لقاء سويدان
لقاء سويدان

مسلسلات رمضان 2026.. كل ما تريد معرفته عن مسلسل توابع والقنوات الناقلة

ريهام حجاج
ريهام حجاج
ريهام حجاج

مش بس مسلوق.. طرق مبتكرة لتقديم البروكلي بمذاق شهي

بروكلي
بروكلي
بروكلي

بسيطة وأنيقة.. مي عز الدين رفقة زوجها من إسكندرية

مى عز الدين رفقة زوجها من إسكندرية
مى عز الدين رفقة زوجها من إسكندرية
مى عز الدين رفقة زوجها من إسكندرية

فيديو

محمد رمضان

بسبب قبله وحذاء.. محمد رمضان يوقف حفله في استاد القاهرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما الذي يفسد العلاقات الطويلة رغم النوايا الطيبة؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

المزيد