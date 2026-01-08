قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لماذا قررت التعليم إعادة امتحان البرمجة لبعض طلاب أولى ثانوي؟| تفاصيل
الحكومة تتلقي 179 ألف شكوي واستغاثة من المواطنين خلال ديسمبر
«أوكرانيا»: معاناة نحو 800 ألف شخص من انقطاع التيار الكهربائي في دنيبروبيتروفسك
بدء مُحاكمة المتهمين بالإهمال فى وفاة الطفل السبّاح يوسف محمد .. بعد قليل
ترامب: خطط أمريكية لاستغلال النفط الفنزويلي وإعادة بناء البلاد
سكودا أوكتافيا أوتوماتيك سعرها 750 ألف جنيه
الاتحاد الأوروبي يدعو إلى الاستعداد لمواجهة مباشرة مع الرئيس الأمريكي
شلل مرورى على الطريق الزراعي بسبب انقلاب سيارة نقل أعلى كوبرى قها
تشكيل آرسنال ضد ليفربول المتوقع في قمة الدوري الإنجليزي
مسلسلات رمضان 2026.. كل ما تريد معرفته عن مسلسل توابع والقنوات الناقلة
وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي يستغيث بالغرب لحماية الأقليات الكردية في سوريا
بتكلفة 129 مليون جنيه.. «التنمية المحلية» تعلن مفاجأة لسكان 3 محافظات
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
انفجار نيزك من الفضاء لأول مرة.. لحظة كونية تخطف الأنظار| إيه الحكاية

انفجار نيزك
انفجار نيزك
أمينة الدسوقي

في سابقة علمية ومشهد يحبس الأنفاس، وثقت كاميرات محطة الفضاء الدولية انفجار نيزك من خارج كوكب الأرض، مقدمة للعالم زاوية لم تُشاهد من قبل لواحدة من أكثر الظواهر الكونية إثارة.

مشهد غير مسبوق من خارج الأرض

للمرة الأولى في التاريخ، رُصد انفجار نيزك من الفضاء مباشرة، بعد أن التقطت عدسة محطة الفضاء الدولية لحظة دخوله الغلاف الجوي وانفجاره فوق شمال المحيط الهادئ. المشهد الاستثنائي كُشف بدقة 4K، مقدما رؤية جديدة ومذهلة لظاهرة طالما شوهدت من سطح الأرض فقط.

توثيق فائق الدقة بعيون فضائية

اللقطات صورت بواسطة كاميرا SEN Space-TV-1 التابعة لشركة SEN، ضمن جهودها المستمرة لبث صور حية فائقة الوضوح لكوكب الأرض من المدار وقد تم تسجيل هذا الحدث النادر في نوفمبر 2025، ليشكل إضافة نوعية في أرشيف الرصد الفضائي.

ما هو النيزك المتوهج؟

النيزك الذي ظهر في اللقطات يصنف ضمن ما يُعرف بـ"النيازك المتوهجة"، وهي نيازك كبيرة الحجم تشتعل بقوة عند دخولها الغلاف الجوي ووفقا لمركز دراسات الأجسام القريبة من الأرض (CNEOS)، فإن هذا النوع من النيازك ينفجر في الهواء نتيجة سرعته الهائلة، محدثا وميضا ضوئيا لافتا، وقد يصاحبه دوي صوتي في بعض الحالات.

كيف يحدث الانفجار؟

يعود سبب الانفجار إلى السرعة العالية للنيزك، التي تؤدي إلى ضغط شديد للهواء أمامه وتسخينه بشكل مفاجئ هذا الضغط والاحتكاك يتسببان في تفتت سطح النيزك بسرعة، منتجا وميضا ساطعا يمكن رؤيته بوضوح حتى من محطة الفضاء الدولية.

ثواني خاطفة بلون أرجواني

الانفجار، الذي اتخذ لونا أرجوانيا مائلا إلى الأبيض، لم يستمر سوى ثواني معدودة قبل أن يختفي النيزك عن الأنظار ورغم قصر المدة، إلا أن المشهد ترك انطباعا قويا، خاصة مع وضوح الألوان الناتجة عن الحرارة الشديدة والاحتكاك الهائل.

بث مباشر من مدار الأرض

تمكنت كاميرات SEN المثبتة على متن محطة الفضاء الدولية من تصوير الصخرة الفضائية من ارتفاع يقدر بـ408 كيلومترات فوق سطح الأرض ويعد هذا الإنجاز دليلا على التطور الكبير في تقنيات الرصد والبث الفضائي المباشر.

أفق جديد في رصد الظواهر الكونية

تمر معظم النيازك دون أن تلاحظ، إما بسبب احتراقها السريع أو سقوطها فوق مناطق نائية إلا أن وجود كاميرات متطورة في المدار فتح الباب أمام رصد هذه الظواهر لحظة بلحظة وقد تفاعل عشاق الفضاء حول العالم مع اللقطات، معربين عن دهشتهم، ومشيدين باللون الأرجواني الفريد الذي ميز هذا الانفجار الكوني النادر.

اسعار الذهب اليوم 7 يناير

عيار 21 يرتفع.. أسعار الذهب الآن 7 يناير

الإعلامية لما جبريل

استقالة المذيعة لما جبريل من قناة اكسترا نيوز .. تفاصيل

الأرصاد

حالة من عدم الاستقرار.. الأرصاد تحذر: موجة جديدة من انخفاض شديد في الحرارة

أسعار الدواجن

الكتكوت بـ 35 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الخميس 8 يناير

الارصاد

الأرصاد تحذر من طقس الخميس.. شبورة كثيفة صباحا وأمطار رعدية ليلا

دواجن

منتجي الدواجن يكشف مفاجأة عن الأسعار قبل رمضان.. هل تصل 90 جنيها؟

حمزة عبد الكريم

موهبة حقيقية.. مدرب منتخب مصر يكشف سبب اختيار برشلونة لحمزة عبد الكريم

مواعيد صرف منحة العمالة غير المنتظمة يناير 2026 وقيمتها وشروط الاستحقاق

مواعيد صرف منحة العمالة غير المنتظمة يناير 2026 وقيمتها وشروط الاستحقاق

المتهم

تحقيقات موسعة في استيلاء نصاب على أموال المواطنين بوهم تسييل أرصدة التمويل

هيئة الدائرة الحادية عشر بمحكمة جنايات أسيوط

اليوم.. جنايات أسيوط تستأنف محاكمة نقاشين متهمين بإنهاء حياة مساعد وزير الداخلية الأسبق

فيديو

حملة لضبط هارب من أحكام .. «الداخلية» تنفى مزاعم اقتحام من مُسنة بالدقهلية

بالصور

مسلسلات رمضان 2026.. كل ما تريد معرفته عن مسلسل توابع والقنوات الناقلة

ريهام حجاج
ريهام حجاج
ريهام حجاج

مش بس مسلوق.. طرق مبتكرة لتقديم البروكلي بمذاق شهي

بروكلي
بروكلي
بروكلي

بسيطة وأنيقة.. مي عز الدين رفقة زوجها من إسكندرية

مى عز الدين رفقة زوجها من إسكندرية
مى عز الدين رفقة زوجها من إسكندرية
مى عز الدين رفقة زوجها من إسكندرية

لم تخجل .. التفاصيل الكاملة عن مرض لقاء سويدان بعد تصدرها التريند

لقاء سويدان
لقاء سويدان
لقاء سويدان

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما الذي يفسد العلاقات الطويلة رغم النوايا الطيبة؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

