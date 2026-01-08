انفجار نيزك من الفضاء لأول مرة.. لحظة كونية تخطف الأنظار| إيه الحكاية

في سابقة علمية ومشهد يحبس الأنفاس، وثقت كاميرات محطة الفضاء الدولية انفجار نيزك من خارج كوكب الأرض، مقدمة للعالم زاوية لم تُشاهد من قبل لواحدة من أكثر الظواهر الكونية إثارة.

مشهد غير مسبوق من خارج الأرض

للمرة الأولى في التاريخ، رُصد انفجار نيزك من الفضاء مباشرة، بعد أن التقطت عدسة محطة الفضاء الدولية لحظة دخوله الغلاف الجوي وانفجاره فوق شمال المحيط الهادئ. المشهد الاستثنائي كُشف بدقة 4K، مقدما رؤية جديدة ومذهلة لظاهرة طالما شوهدت من سطح الأرض فقط.

توثيق فائق الدقة بعيون فضائية

اللقطات صورت بواسطة كاميرا SEN Space-TV-1 التابعة لشركة SEN، ضمن جهودها المستمرة لبث صور حية فائقة الوضوح لكوكب الأرض من المدار وقد تم تسجيل هذا الحدث النادر في نوفمبر 2025، ليشكل إضافة نوعية في أرشيف الرصد الفضائي.

ما هو النيزك المتوهج؟

النيزك الذي ظهر في اللقطات يصنف ضمن ما يُعرف بـ"النيازك المتوهجة"، وهي نيازك كبيرة الحجم تشتعل بقوة عند دخولها الغلاف الجوي ووفقا لمركز دراسات الأجسام القريبة من الأرض (CNEOS)، فإن هذا النوع من النيازك ينفجر في الهواء نتيجة سرعته الهائلة، محدثا وميضا ضوئيا لافتا، وقد يصاحبه دوي صوتي في بعض الحالات.

كيف يحدث الانفجار؟

يعود سبب الانفجار إلى السرعة العالية للنيزك، التي تؤدي إلى ضغط شديد للهواء أمامه وتسخينه بشكل مفاجئ هذا الضغط والاحتكاك يتسببان في تفتت سطح النيزك بسرعة، منتجا وميضا ساطعا يمكن رؤيته بوضوح حتى من محطة الفضاء الدولية.

ثواني خاطفة بلون أرجواني

الانفجار، الذي اتخذ لونا أرجوانيا مائلا إلى الأبيض، لم يستمر سوى ثواني معدودة قبل أن يختفي النيزك عن الأنظار ورغم قصر المدة، إلا أن المشهد ترك انطباعا قويا، خاصة مع وضوح الألوان الناتجة عن الحرارة الشديدة والاحتكاك الهائل.

بث مباشر من مدار الأرض

تمكنت كاميرات SEN المثبتة على متن محطة الفضاء الدولية من تصوير الصخرة الفضائية من ارتفاع يقدر بـ408 كيلومترات فوق سطح الأرض ويعد هذا الإنجاز دليلا على التطور الكبير في تقنيات الرصد والبث الفضائي المباشر.

أفق جديد في رصد الظواهر الكونية

تمر معظم النيازك دون أن تلاحظ، إما بسبب احتراقها السريع أو سقوطها فوق مناطق نائية إلا أن وجود كاميرات متطورة في المدار فتح الباب أمام رصد هذه الظواهر لحظة بلحظة وقد تفاعل عشاق الفضاء حول العالم مع اللقطات، معربين عن دهشتهم، ومشيدين باللون الأرجواني الفريد الذي ميز هذا الانفجار الكوني النادر.