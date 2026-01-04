قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كوكب وحيد يجوب الفضاء.. أول رصد مباشر لكوكب تائه بحجم زحل

أمينة الدسوقي

نجح فريق بحثي دولي في تحقيق إنجاز علمي لافت، بعدما تمكن من رصد كوكب تائه تبلغ كتلته قرابة كتلة كوكب زحل، في أول قياس مباشر من نوعه لهذه الفئة النادرة من الأجرام السماوية، ما يفتح آفاقا جديدة لفهم نشأة الكواكب وتطورها داخل مجرة درب التبانة.

تعاون دولي ورصد مزدوج من الأرض والفضاء

وقاد الدراسة باحثون من جامعة بكين الصينية، بالتعاون مع فرق علمية من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة وبولندا وبريطانيا. 

واعتمد الاكتشاف على رصد متزامن من الأرض والفضاء، باستخدام عدد من المراصد الأرضية إلى جانب تلسكوب «غايا» الفضائي التابع لوكالة الفضاء الأوروبية.

ونُشرت نتائج الدراسة، الجمعة، في دورية «Science» العلمية.

ما هي الكواكب التائهة؟

تعرف الكواكب التائهة أو المارقة بأنها كواكب لا تدور حول أي نجم، بل تتنقل منفردة في الفضاء بين النجوم وتعد من أصعب الأجرام السماوية رصدا، نظرًا لعدم إصدارها ضوءا كافيا، ما يجعل اكتشافها ممكنا فقط عبر تأثيرها الجاذبي على ضوء النجوم البعيدة، في ظاهرة تُعرف باسم «العدسة الميكروية».

العدسة الميكروية تكشف الجرم الخفي

يعتمد هذا الأسلوب على ملاحظة انحراف ضوء نجم بعيد عند مرور جسم ضخم أمامه وفي هذا الاكتشاف، أتاح الرصد المتزامن من مواقع مختلفة على الأرض ومن الفضاء للباحثين تحديد خصائص الكوكب بدقة غير مسبوقة، شملت كتلته وموقعه داخل المجرة.

خصائص كوكب بحجم زُحل

وأظهرت التحليلات أن الكوكب المكتشف تبلغ كتلته نحو 22% من كتلة كوكب المشتري، أي ما يعادل تقريبًا كتلة كوكب زُحل، ويقع على مسافة تقدر بنحو 3 آلاف فرسخ فلكي من مركز مجرة درب التبانة وبسبب كتلته المنخفضة، يرجح العلماء أنه تكون داخل نظام نجمي ثم طرد لاحقا إلى الفضاء بفعل اضطرابات جاذبية مع كواكب أخرى أو نجوم مجاورة، وليس كقزم بني أو نجم مستقل.

كيف تُولد الكواكب التائهة؟

ويعتقد العلماء أن معظم الكواكب المارقة تنشأ في أنظمة نجمية مستقرة، قبل أن تتعرض لاحقًا لاضطرابات جاذبية عنيفة تؤدي إلى قذفها خارج أنظمتها الأصلية وتوفر دراسة هذه الكواكب أدلة مهمة لفهم ديناميكيات تشكّل الكواكب وتطور الأنظمة الكوكبية.

آفاق اكتشافات جديدة في السنوات المقبلة

وحتى الآن، لم يكتشف سوى عدد محدود من الكواكب التائهة، إلا أن العلماء يتوقعون تزايد هذه الاكتشافات خلال السنوات المقبلة، خاصة مع بدء مهمة تلسكوب «نانسي غريس رومان» الفضائي التابع لوكالة ناسا، والمقرر إطلاقه عام 2027.

خطوة مهمة لفهم خريطة المجرة

وأكد الباحثون أن هذا الاكتشاف يمثل تقدم مهما في دراسة أصول الكواكب التائهة، ويشير إلى أن مجرة درب التبانة قد تضم آلاف الكواكب الحرة التي لم تكتشف بعد. 

كما يبرز أهمية الجمع بين الرصد الأرضي والفضائي في الوصول إلى قياسات دقيقة للأجرام البعيدة.

مستقبل دراسة الكواكب الحرة

ويرى العلماء أن هذا النوع من القياسات المباشرة سيسهم في تعميق فهمنا لكيفية تشكل الكواكب وطردها من أنظمتها النجمية، ويساعد على رسم خريطة أكثر دقة لتوزيع الكواكب داخل المجرة، ما يعزز معرفتنا ببنية الكون وتطوره.

