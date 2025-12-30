قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أبو شقة لـ"صدى البلد " : أعلنت ترشحي لرئاسة حزب الوفد لهذه الأسباب
بشرى لأهالي الإسكندرية تخفف الزحام وتخدم الركاب
هتشتريها بكام بكرة؟ مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق
شبين القناطر والشيخ منصور| بشرى لمستخدمي مترو الخط الأول.. امتداد وتطوير ومحطة جديدة قريبا
ضرب الجِدّ الكبير بالشلّوت قدام رجالة العِيلة | تفاصيل مأساة الواسطى
الرئيس الصومالي: إسرائيل تسعى لتهجير الفلسطينيين إلينا والسيطرة على ممرات مائية إستراتيجية
أجمل رسائل التهنئة بالعام الجديد 2026
عودة ليلى غفران للغناء
الفكة تثير أزمة في شباك المترو | وأحمد موسى : نزوّد التذكرة لـ10 جنيه
حفرة تحت الخزنة | اقتحام بنك في ألمانيا وسرقة 30 مليون يورو
ناسا تكشف موعد انتهاء الحياة على كوكب الأرض .. متى يحدث ذلك؟
كأس أمم إفريقيا.. مواجهات دور الـ 16 القادمة حتى الآن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

ناسا تكشف موعد انتهاء الحياة على كوكب الأرض .. متى يحدث ذلك؟

كوكب الأرض
كوكب الأرض
أحمد أيمن

يتساءل العلماء منذ زمن طويل عن مصير الحياة على كوكب الأرض، وقد حاولت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا بالتعاون مع باحثين من جامعة توهو في اليابان الإجابة عن هذا السؤال عبر نماذج حاسوبية متقدمة ومحاكاة مستقبلية تمر عبر مليارات السنين. 

وفق الدراسة، الحياة على كوكبنا ليست أبدية، بل ستواجه نهاية نهائية رغم بُعد هذا الحد الزمني كثيرًا عنا. 

متى تنتهي الحياة على الأرض؟

تُظهر النتائج أن استمرارية الحياة مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بعمر الشمس وتطورها فمع مرور الوقت، سيزداد نشاط الشمس وحرارتها تدريجيًا، ما سيؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة على سطح الأرض وتأثر الغلاف الجوي بشكل كبير. 

هذا الاحترار يزيد من سخونة الأرض ويغير تركيبة الهواء، ما يؤدي إلى انخفاض مستويات الأكسجين تدريجيًا وتدهور الظروف البيئية اللازمة لدعم الحياة كما نعرفها. 

تشير التوقعات الحالية إلى أن نهاية الحياة قاب قوسين من مليار سنة تقريبًا من الآن، عندما تصبح الظروف على سطح الأرض قاسية للغاية بحيث لا يمكن لأي شكل من أشكال الحياة، حتى الكائنات الأكثر قدرة على التكيف، أن تستمر في العيش. 

في هذه المرحلة، قد تكون الأرض قد فقدت جزءًا كبيرًا من الأكسجين في الغلاف الجوي، وسترتفع درجات الحرارة إلى مستويات غير صالحة للحياة. 

علامات نهاية الحياة على الأرض

مع ذلك، يؤكد العلماء أن هذه نهاية الحياة على كوكب الأرض لن تكون فجائية؛ فالأرض ستشهد تدهورًا تدريجيًا في قدرتها على دعم الحياة على مدى ملايين السنين. 

ستواجه الطبيعة تحديات متزايدة مع تغيرات مناخية طويلة المدى وتفاعلات معقدة في النظام البيئي، ما يجعل الحياة البشرية والحيوانية والنباتية أكثر هشاشة مع مرور الوقت قبل أن تصل إلى تلك المرحلة النهائية البعيدة. 

يترافق هذا السيناريو الطبيعي مع تساؤلات عن تأثير العوامل البشرية الحالية، مثل تغير المناخ والتلوث البيئي، التي قد تسرّع من بعض التدهورات البيئية في المستقبل القريب، حتى وإن لم تكن السبب الرئيسي لنهاية الحياة البعيدة. 

هذه التحديات تجعل الحفاظ على البيئة والعمل على حلول مستدامة أمرًا ملحًا في المدى القريب والمتوسط. 

في ضوء هذه التوقعات، يقترح بعض العلماء أن الحلول المستقبلية للحفاظ على البشرية قد تتضمن التوسع إلى الفضاء أو استعمار كواكب أخرى إذا أصبحت الأرض غير صالحة للعيش، وسط تساؤلات بشأن إمكانية العيش خارج كوكب الأرض مع مستقبل الإنسان طويل الأمد، ويطرح تحديات تكنولوجية وأخلاقية وعلمية جديدة. 

ناسا أخبار ناسا كوكب الأرض نهاية الحياة على الأرض موعد نهاية الحياة على الأرض علامات نهاية الحياة على الأرض

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعطُل منصة امتحان البرمجة

تعطُل منصة امتحان البرمجة يُربك طلاب أولى ثانوي| والأهالي: ولادنا منهارين

وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي

بعد قرار وزيرة التضامن.. موعد صرف معاشات يناير 2026

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

مفيدة شيحة

ننشر الغسيل| مفيدة شيحة تفتح النار على عمرو أديب بعد انفصاله عن لميس الحديدي

محمد الاتربى

أسعار شهادات البنك الأهلى بعد التعديل

الخميس القادم اجازة

هل الخميس المقبل إجازة؟

رمضان صبحي

خاص| أول رد من بيراميدز على الحكم الصادر بحبس رمضان صبحي

الإمارات

أول تعليق من الإمارات على قصف سفينتين محملتين بالأسلحة في ميناء المكلا

ترشيحاتنا

الخارجية الروسية

الخارجية الروسية: موسكو تحتفظ بحقها في اتخاذ تدابير مناسبة بشأن لاتفيا وليتوانيا وإستونيا

مجلس الوزراء الكويتي

الوزراء الكويتي يوافق على مشروع قانون الانضمام للبروتوكول الثاني لاتفاقية لاهاي

الدولار الكندي

الدولار الكندي يستعد للعودة في 2026 وسط بيانات اقتصادية قوية

بالصور

بفاعلية وأمان.. وصفات طبيعية للتخلص من الهالات السوداء تحت العين

وصفات طبيعية تساعد على تقليل الهالات السوداء
وصفات طبيعية تساعد على تقليل الهالات السوداء
وصفات طبيعية تساعد على تقليل الهالات السوداء

بخطوات سهلة.. طريقة عمل الكشك المصري بطعم زمان

طريقة عمل الكشك المصري
طريقة عمل الكشك المصري
طريقة عمل الكشك المصري

علامة غير متوقعة تكشف إصابة طفلك بالتوحد وفرط الحركة.. طريقة المشي

ما علاقة وضعية الجسم عند الأطفال بالتوحد؟
ما علاقة وضعية الجسم عند الأطفال بالتوحد؟
ما علاقة وضعية الجسم عند الأطفال بالتوحد؟

ليست كما يُشاع .. هل تناول البيض يرفع الكوليسترول؟ وأفضل طرق طهيه

هل البيض ضار فعلًا بالصحة؟
هل البيض ضار فعلًا بالصحة؟
هل البيض ضار فعلًا بالصحة؟

فيديو

الواقعة

ضرب الجِدّ الكبير بالشلّوت قدام رجالة العِيلة | تفاصيل مأساة الواسطى

توقعات نجوم الفن في 2026

الهضبة يعيش قصة حب وشيرين تعود للصدارة .. توقعات نجوم الفن في 2026

بدرية طلبة

بدرية طلبة تتصدر الترند بعد اتهامها بقـ.ـتل زوجها

هدى رمزي

أنا محتشمة مش محجبة ومش مقتنعة بفن اليوم.. هدى رمزي تحسم شائعات قديمة بتصريحات واضحة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخاخ صحية تهدد مستقبل الأجيال

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الثانى

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: 2025 عام القرارات الحاسمة في مسار تمكين المرأة المصرية

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: الهدر الغذائي تحدٍ بيئي جديد

المزيد