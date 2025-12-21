ثورة بصرية في علم الفلك.. ناسا ترسم أول خريطة كاملة للسماء بـ102 لون

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
جحيم على الدائري| القصة الكاملة لسقوط سيارة نقل بالمريوطية.. وشهود: "حاولنا ننقذ السواق ومعرفناش نطلعه من النار"
نجوم الأهلي والزمالك في الكلبش.. أسماء مفاجأة
سموتريتش: لن نسمح بقيام دولة فلسطينية وسنواصل تعزيز الاستيطان
محافظة القدس: أكثر من 600 مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى منذ صباح اليوم
دعاء أول يوم في رجب للميت.. بالرحمة والمغفرة
اللجنة الفنية كانت مليانة مُجاملات.. شوبير ينتقد أداء اتحاد الكرة
بابا نويل البلجيكي يفاجئ السائحين بمطار الغردقة بهدايا رأس السنة
الضرائب: صدور استدراك للتعليمات الصادرة بشأن المعاملة الضريبية
فضل شهر رجب.. اعرف أهم أسمائه وأعماله ودعائه المستجاب في النصف الأول
شروط ميسرة.. كيفية ترخيص وحدات بيع الطعام والمشروبات المتنقلة
خبير : المنقولات الزوجية عرف اجتماعي لتنظيم العلاقة وليست قانونًا
الكون
الكون
أمينة الدسوقي

كشفت وكالة الفضاء الأمريكية «ناسا» عن إنجاز علمي غير مسبوق، بإصدار أول خريطة شاملة للسماء تعتمد على 102 لون مختلف، في خطوة تُعد تحولا نوعيا في دراسة الكون ورصد أسراره الخفية. 

وجاء هذا الإنجاز ضمن مهمة التلسكوب الفضائي SPHEREx المتخصص في رصد الأشعة تحت الحمراء القريبة، ما أتاح للعلماء رؤية تفاصيل دقيقة لملايين النجوم والمجرات والغبار الكوني.

SPHEREx عين جديدة ترى ما لا تراه البشرية

يعتمد تلسكوب SPHEREx على تقنية متقدمة تتيح له تحليل الطيف الضوئي للأجرام السماوية عبر مرشحات فائقة الدقة، قادرة على رصد أطوال موجية غير مرئية للعين البشرية.

ووفقًا لموقع iflscience، تهدف المهمة إلى جمع بيانات طيفية تفصيلية لنحو 450 مليون مجرة، ما يمنح العلماء كنزا هائلا من المعلومات عن بنية الكون وتطوره.

102 خريطة للسماء كل لون يحمل قصة مختلفة

وأوضح شون دوماغال-غولدمان، مدير قسم الفيزياء الفلكية في مقر ناسا بواشنطن، أن ما حققه SPHEREx خلال ستة أشهر فقط يفوق التوقعات، مشيرًا إلى أن التلسكوب وفّر عمليًا 102 خريطة مستقلة للسماء، تمثل كل واحدة منها طولا موجيًا مختلفًا. 

وأضاف أن دمج هذه البيانات مع بعثات ناسا الأخرى سيسمح بفهم أعمق لخصائص الكون الأساسية، مثل التضخم الكوني والطاقة المظلمة.

تصوير السماء من مدار متحرك

يدور SPHEREx حول الأرض بمعدل 14.5 دورة يوميًا، ملتقطا نحو 3600 صورة في كل دورة على شريط دائري من السماء. 

ومع حركة الأرض حول الشمس، يحصل التلسكوب على زوايا رؤية متجددة، ليتمكن خلال نحو ستة أشهر من تصوير السماء كاملة مرة واحدة، في عملية رصد دقيقة ومتواصلة.

«روبيان فرس النبي» بين التلسكوبات

وشبهت بيث فابينسكي، مديرة المشروع في مختبر الدفع النفاث التابع لناسا، التلسكوب بـ«روبيان فرس النبي» في عالم الفلك، نظرًا لقدرته الفريدة على رؤية عدد هائل من الألوان في وقت واحد، إلى جانب تغطيته مساحة واسعة من السماء، وهو ما يميزه عن التلسكوبات التقليدية.

خرائط ثلاثية الأبعاد تكشف تاريخ الكون

تتيح البيانات التي يجمعها SPHEREx قياس المسافات بين مئات الملايين من المجرات، وإنتاج خرائط ثلاثية الأبعاد غير مسبوقة للكون، تساعد العلماء على تتبع نشأة المجرات وتطورها عبر مليارات السنين، وفهم كيف تحول الكون تدريجيًا إلى بيئة صالحة للحياة.

بيانات مفتوحة لمستقبل الاكتشافات

وأكد ديف غالاغر، مدير مختبر الدفع النفاث، أن مهمة SPHEREx تمثل نموذجا لتحويل الأفكار الجريئة إلى إنجازات علمية ملموسة، مشددا على أن إتاحة هذه البيانات للعلماء والجمهور حول العالم ستفتح آفاق واسعة لاكتشافات مستقبلية. 

وتُعد هذه الخرائط أول رؤية حقيقية للسماء بألوان الأشعة تحت الحمراء، ومصدرًا محوريًا لدراسة النجوم والمجرات والغبار الكوني بعمق غير مسبوق.

كبدة البرنس

من خلاف عائلي إلى قضية رأي عام| تفاصيل إشعال شقيق ناصر البرنس النار في نفسه.. أصدقاء وشهود يكشفون

الشاب المختفي بسوهاج

لغز اختفاء «محمود تويوتا» بسوهاج مستمر.. والزوجة تناشد المحافظ ومدير الأمن: رجعولي جوزي

جانب من الحدث

قرار إنساني يغيّر حياة عاملات.. كيس كشري يشعل ضمير صاحب محل بسوهاج | تفاصيل

عداد الكهرباء

باق 10 أيام ..تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم

العرافة

اتنبأت بكورونا.. نبوءات صادمة للعرافة بابا فانجا لعام 2026

سعر الذهب

سعر أقل عيار ذهب اليوم 21-12-2025

الاتحاد المصري لكرة القدم

حل اللجنة الفنية في اتحاد الكرة بالكامل وتعيين حسن شحاتة مستشارًا فنيًا.. «شوبير» يكشف التفاصيل

سعر الدولار اليوم الأحد 21 ديسمبر 2025 في البنوك المصرية

سعر الدولار في البنوك اليوم الأحد 21 ديسمبر 2025

سحلب

طريقة عمل السحلب بالمنزل بمكونات في متناول اليد

النعناع

مشروب غير متوقع بديل لقهوة الصباح ويحسن الهضم .. تعرف عليه

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات| اعرف أسباب وذمة الوجه في الصباح .. روتين العناية في الشتاء من هاني الناظر

بالصور

أسما شريف منير تخطف الأنظار بالحجاب والاحتشام

اسماء شريف منير تخطف الانظار بالحجاب و الاحتشام
اسماء شريف منير تخطف الانظار بالحجاب و الاحتشام
اسماء شريف منير تخطف الانظار بالحجاب و الاحتشام

طريقة عمل حلوة الهلال بالكاكاو

طريقة عمل حلوة الهلال بالكاوكاو
طريقة عمل حلوة الهلال بالكاوكاو
طريقة عمل حلوة الهلال بالكاوكاو

طريقة عمل بودرة السحلب في المنزل

طريقة عمل بودرة السحلب في المنزل
طريقة عمل بودرة السحلب في المنزل
طريقة عمل بودرة السحلب في المنزل

قصير بشراشيب.. ملك أحمد زاهر تخطف الأنظار بإطلالة شتوية

ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: يارب.. عام أكثر سعادة

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

