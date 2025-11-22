المريخ يفاجئ ناسا.. اكتشاف صخرة غامضة لا تنتمي إلى الكوكب الأحمر| ما القصة؟

أثار اكتشاف صخرة غريبة على سطح المريخ دهشة علماء وكالة الفضاء الأميركية ناسا بعدما تبين أنها لا تشبه أي تكوين جيولوجي معروف على الكوكب الأحمر.

الصخرة التي أُطلق عليها اسم "فيبساكسلا"، رُصدت بواسطة مركبة بيرسيفيرانس بالقرب من حافة فوهة جيزيرو، والتي يعتقد أنها كانت تضم مياها في الماضي، ما يجعلها أحد أهم المواقع للبحث عن بقايا حياة قديمة.

خصائص غير معتادة وتركيبة كيميائية فريدة

تبلغ أبعاد الصخرة نحو 80 سنتيمتراً، وتميزت بشكلها "المنحوت" وغير المألوف على سطح المريخ وباستخدام أداة SuperCam المزودة بليزر قادر على تحليل المعادن عن بُعد، كشفت المركبة عن نتائج مذهلة:

نسبة عالية من الحديد والنيكل، وهي تركيبة لم تُسجَّل سابقاً في أي من صخور فوهة جيزيرو.

هذه النتائج دفعت العلماء لاعتبار أن الصخرة ربما لم تنشأ على المريخ، بل جاءت من مكان آخر في النظام الشمسي، كما ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية.

تشابه مع النيازك الحديدية

الدكتورة كانديس بيدفورد، الجيولوجية في جامعة بيردو وعضو فريق تشغيل المركبة، أكدت أن هذا المزيج الكيميائي يطابق عادةً تركيبة النيازك الحديدية المتكونة في قلب الكويكبات الكبيرة.

وأضافت أن هذا يعزز فرضية أن الصخرة قد تكون نيزكاً سقط على المريخ منذ آلاف أو ملايين السنين.

رحلة بيرسيفيرانس عبر الفوهة

منذ هبوطها في فبراير 2021، قامت بيرسيفيرانس بمسح شامل لجيولوجيا فوهة جيزيرو، وتحديداً شمالها الغني بالترسبات الرسوبية القديمة ومؤخراً، خلال صعودها لمنطقة فيرنودن على حافة الفوهة، رصدت الصخرة الغامضة التي فجرت التساؤلات.

ورغم أن العثور على نيازك على المريخ أمر متوقع بسبب كثرة الاصطدامات، فإن التركيز العالي للحديد والنيكل في صخرة فيبساكسلا يضعها ضمن الحالات النادرة للغاية.

الصخرة قد تكون قادمة من حزام الكويكبات

البروفيسور غاريث كولينز من إمبريال كوليدج لندن أوضح أن المريخ يتعرض باستمرار لضربات نيزكية، ومعظمها صخري، بينما تكون نسبة 1 من كل 20 نيزكاً غنية بالعناصر المعدنية الثقيلة مثل الحديد والنيكل.

هذا يشير إلى أن صخرة فيبساكسلا قد تكون قد تشكلت في قلب كويكب ضخم داخل حزام الكويكبات، قبل أن تنفصل وتستقر على سطح المريخ.

اكتشاف يفتح الباب أمام أسرار جديدة

وعلى الرغم من العثور سابقاً على نيازك معدنية بواسطة مركبات مثل كيوريوسيتي وسبيريت، فإن الطبيعة الفريدة لفيبساكسلا تجعلها محوراً لاهتمام العلماء الذين يحتاجون لمزيد من التحليل لتصنيفها بدقة.

ويأتي هذا الاكتشاف في سياق سلسلة من الظواهر الجيولوجية اللافتة على الكوكب الأحمر، من بينها الصخور المغطاة بحبيبات دقيقة تُعرف بـ"الكرات"، والتي يُرجَّح أنها تشكلت بفعل نشاط بركاني أو تأثيرات نيزكية في الماضي.

خطوة جديدة لفهم تاريخ المريخ

بهذا الاكتشاف النادر، تنضم مركبة بيرسيفيرانس إلى قائمة المركبات التي وثقت نيازكاً غير عادية على المريخ، مضيفة فصلاً جديداً في فهم تاريخ الكوكب وتركيبته المعدنية، وربما أسرار تطوره الجيولوجي عبر ملايين السنين.