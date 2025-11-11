تخليد الموتى في الفضاء ببناء مقابر على المريخ .. ما القصة؟

أعلنت شركة Celestis، المتخصصة في تكريم الموتى عبر الفضاء، عن خططها المبتكرة لنقل بقايا بشرية إلى الكوكب الأحمر بحلول عام 2030.

وتعتبر هذه الخطوة جريئة وغير مسبوقة في مجال استكشاف الفضاء وتخليد الذكرى، مما يجعلها واحدة من أكثر المشاريع إثارة للجدل.. فما القصة؟

نقل الموتى إلى المريخ

المهمة الجديدة، التي تُعرف باسم Mars300، تهدف إلى نقل رماد الموتى وعينات من الحمض النووي الخاص بالعملاء إلى مدار حول المريخ.

يُسمح للراغبين في المشاركة بتأمين مكانهم من خلال دفع وديعة تُعادل 10% فقط من التكلفة الإجمالية، والتي تصل إلى 24,995 دولارًا لكل مشارك. وقد أكدت الشركة أن جميع المدفوعات ستُحفظ في حساب ائتماني مخصص حتى يتم تأكيد تفاصيل المهمة وموفر الإطلاق، مما يضمن الشفافية وحماية استثمارات العملاء.

تأسست Celestis في ولاية تكساس عام 1997، وقد استقبلت سمعة مرموقة من خلال إرسال بقايا بشرية إلى الفضاء في مناسبات سابقة، بما في ذلك تكريم نجوم أفلام ومسلسلات شهيرة مثل "ستار تريك"، وعلماء بارزين، وحيوانات أليفة.

مع ذلك، تُعتبر مهمة Mars300 الأولى التي تهدف إلى وضع البقايا البشرية في مدار حول كوكب آخر، مما يجعلها خطوة فريدة في تاريخ الرحلات الفضائية.

وقال تشارلز تشافير، الرئيس التنفيذي ومؤسس Celestis: "تمثل هذه المهمة الخطوة المسؤولة التالية للبشرية نحو النجوم، حيث تجمع بين العلم والاستكشاف والإرث بطريقة تعبّر عن مصيرنا المشترك خارج الأرض". وتعتبر هذه الكلمات تجسيدًا لرؤية الشركة المستقبلية في دمج الفضاء بالمشاعر الإنسانية.

تحديات مهمة المريخ الجديدة

من المتوقع إطلاق المهمة كبضائع ثانوية على متن مركبة شحن مستقبلية متجهة إلى المريخ. ويُعتبر صاروخ Starship التابع لشركة SpaceX الخيار الوحيد الموثوق حاليًا لإتمام الإطلاق.

ومع ذلك، لا تزال هناك العديد من التعقيدات الفنية واللوجستية التي تمثل تحديات كبيرة لضمان وصول الحمولة إلى المريخ، مما يجعل الجدول الزمني النهائي للإطلاق غير مؤكد.

إلى جانب الجانب الرمزي للاحتفال، تثير هذه المبادرة أيضًا نقاشات حول حماية البيئة الفضائية. تعمل بروتوكولات حماية الكواكب، وفقًا للجنة الدولية لأبحاث الفضاء (COSPAR)، على منع تلوث الأجرام السماوية بالميكروبات الأرضية، مما يثير تساؤلات حول تأثير إرسال البقايا البشرية على النظام البيئي للمريخ.

بحسب شركة Celestis، فإن إرسال الرماد البشري وعينات من الحمض النووي إلى مدار المريخ يمثل دمجًا فريدًا بين العلم والتراث، كما يعكس هذا المشروع رغبة البشر في الاستكشاف وخلق طرق جديدة لتكريم أحبائهم بعد الوفاة. ولذا، تعتبر مهمة Mars300 ليست مجرد رحلة رمزية، بل تمثل بداية لتوسيع مفهوم الذكرى الإنسانية إلى ما هو أبعد من حدود كوكب الأرض.