أماكن فروع الفترة المسائية.. مواعيد عمل البريد المصري أيام الإجازات

تزايد البحث خلال الساعات القليلة الماضية، عن مواعيد عمل مكاتب البريد أيام الإجازات الأسبوعية، خاصة يوم السبت، سواء في صرف المعاشات أو إنجاز المعاملات المالية، كذلك الفروع التي تعمل في الفترات المسائية.

مواعيد عمل مكاتب البريد يوم السبت

يبدأ العمل في مكاتب البريد يوم السبت 9 يناير 2026، من الساعة 8:00 صباحًا وحتى 3:00 عصرًا، في إطار تسهيل الوصول للخدمات البريدية، حيث تعمل بعض الفروع حتى الساعة 5:00 مساءً، خاصة في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، أو الفروع التي تقدم خدمات مالية حيوية مثل صرف المعاشات.

وتعمل مكاتب البريد من الأحد إلى الخميس، باستثناء بعض الفروع الرئيسية التي تعمل في عطلة نهاية الأسبوع.

أماكن مكاتب البريد في المحافظات

حددت الهيئة القومية البريد المصري، عددا من المكاتب التي تعمل أيام السبت، في عدد من المحافظات.

عناوين مكاتب البريد في القاهرة

ـ مكتب بريد باب البحر في 31 شارع باب البحر، باب الشعرية.

ـ مكتب بريد شبرا مصر في 81 شارع شبرا.

ـ مكتب بريد غمرة في 4 شارع ميدان الظاهر.

ـ مكتب بريد خالد بن الوليد بميدان الجرن، بالشرابية.

ـ مكتب بريد أكاديمية البحث العلمي بشارع القصر العيني، بجوار مسرح السلام.

ـ مكتب بريد سراي القبة ب89 شارع محطة سراي القبة، مصر الجديدة.

ـ مكتب بريد المرج أول بشارع محمد إبراهيم، بجوار مسجد البقلي.

ـ مكتب بريد حلمية الزيتون في 17 شارع الكمال.

ـ مكتب بريد الحي السابع في عمارة 69 مساكن عثمان

ـ شارع عبد الخالق ثروت، مبني نقابة الصحفيين، الأزبكية.

ـ مكتب بريد الحلمية الجديدة في 25 شارع مراد.

محافظة الجيزة

ـ مكتب بريد شارع بين السرايات

ـ مكتب بريد جامعة القاهرة

ـ مكتب بريد بولاق الدكرور

ـ مكتب بريد محطة سكك حديد مصر

ـ مكتب بريد الدقي

ـ مكتب بريد مبني الإصلاح الزراعي

ـ مكتب بريد الأورمان

ـ سنترال الأهرام

ـ مكتب بريد الطالبية

ـ مكتب بريد الأهرام بآخر شارع الهرم، بجوار فندق مينا هاوس.

ـ مكتب بريد الرماية في 108 مساكن الرماية، بجوار النادي.

ـ مكتب بريد الكوم الأخضر بشارع جاد الله بجوار المسجد

ـ مكتب بريد عثمان أحمد عثمان بقرية الحرانية، بأبو النمرس

ـ مكتب بريد القرية الذكية بأول طريق مصر اسكندرية الصحراوي.

ـ مكتب بريد مدينة الفردوس بمدينة الفردوس

ـ مكتب بريد جامعة 6 أكتوبر بالحي الثالث

ـ مكتب بريد حي الشباب بعمارة رقم 50، المجاورة الثالثة، الحي الثالث عشر، مدينة الشيخ زايد.

مكاتب البريد بالإسكندرية

ـ مكتب بريد مصطفى كامل بشارع مصطفى كامل بسموحة

ـ مكتب بريد ملك حفني بشارع ملك حفني بالمنتزه

ـ مكتب بريد الرمل بأعلى نفق محطة الرمل أمام محطة الترام

ـ مكتب بريد سيدي بشر ب شارع محطة سيدي بشر أمام الترام

خدمات يقدمها البريد المصري

يتميز البريد المصري بالخدمات التي يقدمها للمواطنين، ومنها:

ـ تقديم خدمة الحوالات البريدية المصرية لجميع العملاء، التي من بينها الحوالات الفورية، الحوالات الخارجية المصرفية، الحوالات الداخلية الحكومية.

ـ تقديم المراسلات.

ـ تقديم الرسائل البنكية المميزة من البريد المصري المعالجة بالخطابات المسجلة الصادرة من البنوك.

ـ توفير خدمة البريد الدعائي التابعة للبريد المصري الذي يكون في شكل منتج أو خدمة أو إصدار مطبوع

ـ خدمة الكاسيت بوست التابعة للبريد المصري التي تكون عبارة عن تبادل الرسائل الصوتية بين الأفراد.

ـ خدمة البريد السريع في البريد المصري التي تتيح نقل المستندات والبضائع في الداخل والخارج.

ـ خدمة تقديم الطرود التي تحتوي على أشياء ذات قيمة مادية أو شرائية.

ـ خدمة الحساب الجاري المقدمة من البريد المصري التي تقدم الحساب الذهبي، الحساب الفضي ذلك على حسب حجم الحساب المراد إيداعه.

طرق الاستعلام عن مواعيد عمل البريد

يتم الاستعلام عن مواعيد عمل البريد من خلال طرق عدة، وهي:

ـ الاتصال بالخط الساخن للبريد المصري على رقم 1678.

ـ استخدام تطبيق البريد المصري على الهواتف الذكية.

ـ زيارة الموقع الإلكتروني للبريد المصري على الرابط التالي من هنــــــا.