قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كاميرات مراقبة أمام غرفة النوم.. حكاية انتهاك حرمة المنزل وابتزاز على يد سيدة في منطقة الأهرام بالجيزة
تشكيل المغرب ضد الكاميرون في ربع نهائي أمم إفريقيا 2025
السودان.. البرهان: الإفراج عن 400 نزيلة من سجن أم درمان
رشوان توفيق: ياسمين عبد العزيز لم تقل يومًا لفظًا خارجًا
بخطوات سريعة .. أسعار استخراج بطاقة الرقم القومي والمستندات الرسمية إلكترونيًا
عرض أمريكي بـ 100 ألف دولار لكل مواطن في هذه الدولة.. ما القصة؟
تصل لـ3 درجات مئوية ليلا.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس السبت
المدعي العام في طهران يهدد المتظاهرين الإيرانيين بالإعدام
ترند صلي على النبي ينتشر على السوشيال ميديا.. وخطوة واحدة لتصميمه
رسميًا.. زيادة المعاشات 2026 لـ11 مليون مواطن في هذا الموعد
خلال أسبوعين.. سقوط 51 قتيلا في مظاهرات إيران
أسطول الظل تحت النار .. سمير فرج يكشف لـ صدى البلد لعبة الضغط الأمريكي على روسيا والصين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

أماكن فروع الفترة المسائية.. مواعيد عمل البريد المصري أيام الإجازات

مواعيد عمل البريد المصري
مواعيد عمل البريد المصري
خالد يوسف

تزايد البحث خلال الساعات القليلة الماضية، عن مواعيد عمل مكاتب البريد أيام الإجازات الأسبوعية، خاصة يوم السبت، سواء في صرف المعاشات أو إنجاز المعاملات المالية، كذلك الفروع التي تعمل في الفترات المسائية.

مواعيد عمل مكاتب البريد يوم السبت

يبدأ العمل في مكاتب البريد يوم السبت 9 يناير 2026، من الساعة 8:00 صباحًا وحتى 3:00 عصرًا، في إطار تسهيل الوصول للخدمات البريدية، حيث تعمل بعض الفروع حتى الساعة 5:00 مساءً، خاصة في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، أو الفروع التي تقدم خدمات مالية حيوية مثل صرف المعاشات.

وتعمل مكاتب البريد من الأحد إلى الخميس، باستثناء بعض الفروع الرئيسية التي تعمل في عطلة نهاية الأسبوع.

أماكن مكاتب البريد في المحافظات

حددت الهيئة القومية البريد المصري، عددا من المكاتب التي تعمل أيام السبت، في عدد من المحافظات. 

عناوين مكاتب البريد في القاهرة

ـ مكتب بريد باب البحر في 31 شارع باب البحر، باب الشعرية.

ـ مكتب بريد شبرا مصر في 81 شارع شبرا.

ـ مكتب بريد غمرة في 4 شارع ميدان الظاهر.

ـ مكتب بريد خالد بن الوليد بميدان الجرن، بالشرابية.

ـ مكتب بريد أكاديمية البحث العلمي بشارع القصر العيني، بجوار مسرح السلام.

ـ مكتب بريد سراي القبة ب89 شارع محطة سراي القبة، مصر الجديدة.

ـ مكتب بريد المرج أول بشارع محمد إبراهيم، بجوار مسجد البقلي.

ـ مكتب بريد حلمية الزيتون في 17 شارع الكمال.

ـ مكتب بريد الحي السابع في عمارة 69 مساكن عثمان

ـ شارع عبد الخالق ثروت، مبني نقابة الصحفيين، الأزبكية.

ـ مكتب بريد الحلمية الجديدة في 25 شارع مراد.

محافظة الجيزة

ـ مكتب بريد شارع بين السرايات

ـ مكتب بريد جامعة القاهرة

ـ مكتب بريد بولاق الدكرور

ـ مكتب بريد محطة سكك حديد مصر 

ـ مكتب بريد الدقي

ـ مكتب بريد مبني الإصلاح الزراعي

ـ مكتب بريد الأورمان

ـ سنترال الأهرام

ـ مكتب بريد الطالبية

ـ مكتب بريد الأهرام بآخر شارع الهرم، بجوار فندق مينا هاوس.

ـ مكتب بريد الرماية في 108 مساكن الرماية، بجوار النادي.

ـ مكتب بريد الكوم الأخضر بشارع جاد الله بجوار المسجد

ـ مكتب بريد عثمان أحمد عثمان بقرية الحرانية، بأبو النمرس

ـ مكتب بريد القرية الذكية بأول طريق مصر اسكندرية الصحراوي.

ـ مكتب بريد مدينة الفردوس بمدينة الفردوس

ـ مكتب بريد جامعة 6 أكتوبر بالحي الثالث

ـ مكتب بريد حي الشباب بعمارة رقم 50، المجاورة الثالثة، الحي الثالث عشر، مدينة الشيخ زايد.

مكاتب البريد بالإسكندرية

ـ مكتب بريد مصطفى كامل بشارع مصطفى كامل بسموحة

ـ مكتب بريد ملك حفني بشارع ملك حفني بالمنتزه

ـ مكتب بريد الرمل بأعلى نفق محطة الرمل أمام محطة الترام

ـ مكتب بريد سيدي بشر ب شارع محطة سيدي بشر أمام الترام

خدمات يقدمها البريد المصري

يتميز البريد المصري بالخدمات التي يقدمها للمواطنين، ومنها:

ـ تقديم خدمة الحوالات البريدية المصرية لجميع العملاء، التي من بينها الحوالات الفورية، الحوالات الخارجية المصرفية، الحوالات الداخلية الحكومية.

ـ تقديم المراسلات.

ـ تقديم الرسائل البنكية المميزة من البريد المصري المعالجة بالخطابات المسجلة الصادرة من البنوك.

ـ توفير خدمة البريد الدعائي التابعة للبريد المصري الذي يكون في شكل منتج أو خدمة أو إصدار مطبوع

ـ خدمة الكاسيت بوست التابعة للبريد المصري التي تكون عبارة عن تبادل الرسائل الصوتية بين الأفراد.

ـ خدمة البريد السريع في البريد المصري التي تتيح نقل المستندات والبضائع في الداخل والخارج.

ـ خدمة تقديم الطرود التي تحتوي على أشياء ذات قيمة مادية أو شرائية.

ـ خدمة الحساب الجاري المقدمة من البريد المصري التي تقدم الحساب الذهبي، الحساب الفضي ذلك على حسب حجم الحساب المراد إيداعه.

طرق الاستعلام عن مواعيد عمل البريد

يتم الاستعلام عن مواعيد عمل البريد من خلال طرق عدة، وهي:

ـ الاتصال بالخط الساخن للبريد المصري على رقم 1678.

ـ استخدام تطبيق البريد المصري على الهواتف الذكية.

ـ زيارة الموقع الإلكتروني للبريد المصري على الرابط التالي من هنــــــا.

مواعيد عمل البريد المصري عمل البريد المصري أيام الأجازات صرف المعاشات المعاملات المالية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدبولي

رسميًا.. زيادة المعاشات 2026 لـ11 مليون مواطن في هذا الموعد

الديزل مدير جيم الشيخ زايد

صديق مدير جيم الشيخ زايد: كان بطل العالم والمتهم هدده وضربه بالنار ومضرب بيسبول

500 جنيه خلال ساعات| قفزة كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

500 جنيه خلال ساعات| قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

مدير الجيم المصاب

خناقة ورصاص ودمـ.ـاء.. القصة الكاملة لإطلاق بودي جارد الرصاص على مدير جولدن جيم بالشيخ زايد.. صور

أسعار الذهب اليوم

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة 9 يناير 2026.. صعود عيار 21

الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 ينخفض تحت 6 آلاف جنيه

الطقس في مصر

6 محافظات تحت تأثير السحب الرعدية الممطرة الآن | حالة الطقس اليوم

ارتفاع الذهب اليوم

ارتفاع الذهب اليوم.. سعر عيار 21 يقفز 50 جنيها دفعة واحدة

ترشيحاتنا

رينو

توضيح هام من وكيل رينو بمصر .. تفاصيل

أخبار السيارات

أخبار السيارات| هل مزيل الخدوش يضر طلاء سيارتك مع الوقت؟.. ​5 علامات تجعلك بحاجة لاستبدال الفرامل فورا

رغدة عامر

أوبو تطلق سلسلة Reno15 5G في مصر مع أحدث الابتكارات والإبداع في التصوير

بالصور

نانسي عجرم تخطف الأنظار في العرض الأول لفيلم بطل الدلافين بدبي| صور

نانسي عجرم
نانسي عجرم
نانسي عجرم

ترند صلي على النبي ينتشر على السوشيال ميديا.. وخطوة واحدة لتصميمه

طريقة تصميم صورة ترند "صلي على النبي" بخطوة واحدة
طريقة تصميم صورة ترند "صلي على النبي" بخطوة واحدة
طريقة تصميم صورة ترند "صلي على النبي" بخطوة واحدة

مصادر مفاجئة للبلاستيك الدقيق في غذائنا اليومي

اطعمة تحتوي على الجزيئات البلاستيكية
اطعمة تحتوي على الجزيئات البلاستيكية
اطعمة تحتوي على الجزيئات البلاستيكية

حيل سريعة وذكية لتنظيف المنزل والمطبخ والحمام بدون مجهود كبير

حيل ذكية لتنظيف المنزل بسرعة وبأقل مجهود
حيل ذكية لتنظيف المنزل بسرعة وبأقل مجهود
حيل ذكية لتنظيف المنزل بسرعة وبأقل مجهود

فيديو

رد لقاء الخميسي علي أزمة زوجها

كل اللي بيتقال مش صح.. لقاء الخميسي تنفي أي تصريحات حول أزمة محمد عبد المنصف

ابنة شيرين عبدالوهاب

ابنة شيرين عبد الوهاب تبهر جمهور التيك توك بمليون مشاهدة في ساعات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما الذي يفسد العلاقات الطويلة رغم النوايا الطيبة؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

المزيد