حقيقة الزيادة الجديدة.. التأمينات الاجتماعية تعلن عن موعد صرف معاشات شهر فبراير 2026

أعلنت الهيئة القومية لـ التأمينات الاجتماعية، عن موعد صرف معاشات شهر فبراير 2026 لـ الفئات المستحقة في الدولة، حيث من المقرر بدء صرف المعاشات مع بداية الشهر الجديد.

موعد وأماكن صرف معاشات شهر فبراير 2026

قررت هيئة التأمينات الاجتماعية صرف معاشات شهر فبراير 2026 لـ المواطنين، يوم 1 فبراير 2026، ويستمر صرف المعاشات حتى نهاية شهر فبراير 2026 المقبل.

وتوجد أماكن صرف معاشات شهر فبراير 2026، كالآتي: «منافذ شركة فوري، منافذ البريد المصري، فروع البنوك الحكومية والتجارية، ماكينات الصرف الآلي للبنوك «ATM»، والمحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة لصاحب المعاش».

قيمة معاشات شهر فبراير 2026

ـ معاشات فبراير 2026 لـ الشريحة الأولى 1495 جنيهًا.

ـ معاشات فبراير 2026 لـ الشريحة الثانية 1725 جنيهًا.

ـ معاشات فبراير 2026 لـ الشريحة الثالثة 1840 جنيهًا.

ـ معاشات فبراير 2026 لـ الشريحة الرابعة 2300 جنيه.

ـ معاشات فبراير 2026 لـ الشريحة الخامسة 2645 جنيهًا.

ـ معاشات فبراير 2026 لـ الشريحة السادسة 2990 جنيهًا.

ـ معاشات فبراير 2026 لـ الشريحة السابعة 3335 جنيهًا.

ـ معاشات فبراير 2026 لـ الشريحة الثامنة 3680 جنيهًا.

ـ معاشات فبراير 2026 لـ الشريحة التاسعة 4025 جنيهًا.

ـ معاشات فبراير 2026 لـ الشريحة العاشرة 4370 جنيهًا.

ـ معاشات فبراير 2026 لـ الشريحة الحادية عشرة 4715 جنيهًا.

ـ معاشات فبراير 2026 لـ الشريحة الثانية عشرة 5060 جنيهًا.

ـ معاشات فبراير 2026 لـ الشريحة الثالثة عشرة 5405 جنيهات.

ـ معاشات فبراير 2026 لـ الشريحة الرابعة عشرة 11592 جنيهًا.

كيفية الاستعلام عن معاشات فبراير 2026

ـ الدخول على موقع التأمينات الاجتماعية من خلال هذا الرابط هــــنـــــا.

ـ اختيار أيقونة صاحب معاش، ومن خلالها اضغط على أيقونة الخدمات التأمينية.

ـ الاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش.

ـ كتابة الرقم القومي في الخانة الموضحة بالموقع، ثم اضغط على «استعلام».

ـ يظهر لك البيانات الأساسية لملف المعاش الخاص بالمستعلم.

حقيقة زيادة المعاشات الجديدة من التأمينات الاجتماعية

قررت هيئة التأمينات الاجتماعية، زيادة المعاشات، ورفع الحد الأدنى للمعاش من 1495 إلى 1755 جنيهًا، وزيادة الحد الأقصى للمعاش ليصل إلى 13360 جنيهًا بدلًا من 11600 جنيه لـ فئات محددة.

وقالت الهيئة، إن زيادة المعاشات 2026 جزء من خطة بدأت منذ 2019 وأسفرت حتى الآن عن ارتفاع الحد الأدنى للمعاش من 900 جنيه إلى 1755 جنيهًا، والحد الأقصى من 6480 إلى 13360 جنيهًا، ما يعكس تحسنًا تدريجيًا مستمرًا فى المستحقات التأمينية.