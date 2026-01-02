قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
صدمة لمحبي رونالدو .. فاتورة مثيرة لهداف الدوري السعودي
نائب وزير الخارجية اليمني: المجلس الانتقالي الجنوبي أصبح كيانا محظورا بتمرده
قرار بشأن مهتز نفسيا روَّع المواطنين بسلاح أبيض في المرج
الأرصاد تعلن بداية "الانخفاض الكبير": الحرارة تتراجع الليلة وفرص قوية لتكون الصقيع
كاتب سوداني: توجد جهات تعمل على زعزعة الأمن تستهدف مصر في المقام الأول
هل الزواج صحيح بدون شراء شبكة؟.. أحمد كريمة يعلن مفاجأة
اليمن.. قوات درع الوطن تسيطر على مدينة القطن
التعليم تنفي اشتراط حصول الأهالي على «مؤهل عالي» للقبول بالمدارس الخاصة والدولية
سامو زين يكشف تفاصيل وفاة والده بسبب تشخيص خاطئ
عمرو أديب عن زيارة أنجلينا جولي: الإجابة المصرية ناصعة البياض عن غزة
خطوة بخطوة.. كيفية التقديم على معاش استثنائي؟
أول تعليق من مدرب مانشستر يونايتد بشأن التعاقد مع لاعبين جدد
خدمات

خطوة بخطوة.. كيفية التقديم على معاش استثنائي؟

عبد العزيز جمال

أتاحت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي خدمة التقدم بطلب الحصول على معاش استثنائي، في إطار توجهات الدولة الهادفة إلى تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأولى بالرعاية، وتخفيف الأعباء المعيشية عن العاملين السابقين بالجهاز الإداري للدولة وشركات القطاع العام، وكذلك المستحقين عنهم ممن لم يسبق لهم الحصول على أي نوع من المعاشات لأي سبب.

زيادة المعاشات 2026

وأكدت الهيئة أن المعاشات الاستثنائية تستهدف تحسين أوضاع أصحاب المعاشات القائمة في الحالات التي تستدعي ذلك، خاصة في ظل الظروف الصحية أو الاجتماعية الصعبة، إلى جانب إقرار معاشات لضحايا الكوارث العامة، وذلك وفق ضوابط ومعايير محددة تضمن توجيه الدعم إلى مستحقيه وتحقيق العدالة الاجتماعية.

وأشارت إلى أن هذه الخدمة تأتي ضمن حزمة من الإجراءات التي تعمل الهيئة على تطويرها لتيسير حصول المواطنين على حقوقهم التأمينية، وضمان سرعة فحص الطلبات ودراستها بدقة، بما يحقق التوازن بين البعد الإنساني والالتزام بالقواعد المنظمة لمنظومة التأمين الاجتماعي.

استيفاء نموذج المعاش الاستثنائي

أشارت الهيئة إلى أن الخطوة الأولى للتقديم على المعاش الاستثنائي تتضمن استكمال نموذج المعاش الاستثنائي من جهة عمل المتقدم السابقة أو مكتب التأمينات المختص، مع ضرورة اعتماد النموذج وختمه رسميًا، سواء كان طلب تحسين معاش قائم أو الحصول على معاش جديد.

تقديم الطلب للهيئة

بعد استكمال النموذج، يُقدّم الطلب إلى إدارة المعاشات الاستثنائية بالهيئة لاستكمال إجراءات البت فيه. ويأتي هذا ضمن سلسلة خطوات رسمية تضمن الشفافية والدقة في تقييم الطلبات المقدمة.

معاش

التحويل لأسباب مرضية (إن وجدت)

في حال كان الطلب مرتبطًا بتحسين المعاش لأسباب صحية، تقوم الهيئة بتحويل المتقدم إلى اللجنة الطبية بالهيئة العامة للتأمين الصحي لتحديد نوع المرض واحتياجات العلاج طويل الأمد، بما يضمن تقديم الدعم المناسب وفق الحالة الصحية لكل مستفيد.

البحث الاجتماعي لتحديد الاستحقاق

وأكدت الهيئة أن الحالات المتقدمة لأسباب اجتماعية تخضع لـ بحث اجتماعي شامل لتقييم مصادر الدخل والظروف المعيشية للمتقدم، لضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا دون أي تكرار أو إساءة استخدام للموارد.

فحص الطلب واتخاذ القرار النهائي

بعد استكمال التقارير الطبية والاجتماعية، يتم عرض الطلب على اللجنة التحضيرية المختصة لتحديد مدى استحقاق المتقدم للمعاش الاستثنائي سواء بالمنح أو تحسين المعاش، قبل رفعه إلى اللجنة العليا للبت النهائي في القرار.

المعاش الاستثنائي خطوة هامة للحماية الاجتماعية

يُعد المعاش الاستثنائي أداة مهمة لدعم الفئات غير المؤمن عليها، وضمان حصولهم على حياة كريمة، ويأتي ذلك ضمن خطة الدولة لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتعزيز العدالة في توزيع الدعم، بما يحقق رفاهية المواطنين ويقلل الضغوط الاقتصادية على الأسر الأكثر احتياجًا.

 

