نجم السودان.. مواهب صنعت الفارق في كاس الأمم الإفريقية
الجرام يتراجع لأقل من 5000 جنيه.. هبوط كبير في أسعار الذهب اليوم عيار 18
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لرفع الإشغالات وإعادة الانضباط للشارع
«يغيّر كلامه ويدفع بالصفقات الفاشلة».. إسلام صادق يسخر من مواصفات المدير الفني الجديد للزمالك
عمرو دياب ومحمد رمضان وشيرين .. خبيرة أبراج تعلن مفاجأة خلال 2026
دعاء للأبناء في العام الجديد.. ردده يحفظهم الله ويسعدهم
مقر إقامة الأمير وليام والأميرة كيت.. محاولة فاشلة لاقتحام قصر كنسينجتون
ملف الحريف يتعقد.. الأهلي يتعثر فى تجديد عقده والزمالك يتراجع عن ضمه
متى تنتهي مهلة التصالح في مخالفات البناء؟.. الشروط والأوراق
أسرار لم تُكشف من قبل… شادي محمد يفتح الملفات المغلقة في الأهلي
إيران على صفيح ساخن.. صدامات بين محتجين وقوات الأمن بمحافظات الجنوب
الأوقاف تفتح باب التسجيل للأئمة الراغبين في أداء صلاة التهجد بالمساجد الكبرى
تصل لـ 13360جنيهًا..فتح فروع بنك ناصر لصرف معاشات يناير 2026

منار عبد العظيم

رغم إجازة البنوك الرسمية في الأول من يناير بمناسبة انتهاء السنة المالية 2025، حرصت وزارة التضامن الاجتماعي على ضمان انتظام صرف معاشات شهر يناير 2026، بفتح جميع فروع بنك ناصر الاجتماعي على مستوى الجمهورية وفقاً لما نقلته القناة الأولي المصرية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة لتيسير حصول أكثر من 11.5 مليون مواطن من أصحاب المعاشات والمستحقين على مستحقاتهم دون تأخير، وتقليل الزحام عبر الجمع بين الفروع وماكينات الصراف الآلي.

وأوضحت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن فتح الفروع اليوم يهدف إلى تيسير الصرف وضمان وصول المعاشات بسهولة لجميع المواطنين في مختلف المحافظات، خاصة مع التزام البنك بتقديم الخدمات بكفاءة عالية في جميع الفروع.

كما تزامن صرف المعاشات مع بدء تطبيق زيادة الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني، تنفيذًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، ضمن خطة الدولة لتعزيز منظومة المعاشات ورفع مستوى الحماية الاجتماعية.

تعديل الحدين الأدنى والأقصى للأجور والمعاشات بدءًا من يناير 2026

وكان أوضح اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني سيرتفع من 2300 جنيه إلى 2700 جنيه، بينما يرتفع الحد الأقصى من 14500 جنيه إلى 16700 جنيه.

ويهدف هذا التعديل إلى ربط الأجور الفعلية للمؤمن عليهم بمستحقاتهم التأمينية المستقبلية، بما يسهم في تحسين مستوى المعاشات وتوفير شبكة أمان اجتماعي أفضل.

مع تطبيق التعديلات الجديدة، سيرتفع الحد الأدنى للمعاش للمحالين للتقاعد بدءًا من يناير 2026 إلى 1755 جنيهًا بدلًا من 1495 جنيهًا، كما سيصل الحد الأقصى للمعاش إلى 13360 جنيهًا مقارنة بـ11600 جنيه حاليًا، ما يعكس تحسنًا ملموسًا في دخل أصحاب المعاشات والمستحقين.

تطور القيم التأمينية منذ عام 2019

وأشار عوض إلى أن خطة تحسين قيم المعاشات أسفرت عن زيادات تدريجية في الحدود التأمينية خلال الفترة من عام 2019 حتى 2026، حيث ارتفع الحد الأدنى للمعاش من 900 إلى 1755 جنيهًا، والحد الأقصى من 6480 إلى 13360 جنيهًا، مؤكدًا حرص الدولة على تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي وتوفير حياة كريمة لأصحاب المعاشات والمستحقين.

 أهداف قانون التأمينات رقم 148 لسنة 2019

تجدر الإشارة إلى أن قانون 148 لسنة 2019 ألزم أصحاب الأعمال بالتأمين على الأجر الفعلي للمؤمن عليه، وكان الهدف من تحديد الحد الأدنى لأجر الاشتراك هو تحديد أجر بعض الفئات التي يصعب تحديده، مثل العمالة غير المنتظمة، عمال المقاولات والتشييد والبناء، وعمال الزراعة، لضمان حصولهم على حقوقهم التأمينية.

من جانبها، شددت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، على أن قرار فتح الفروع اليوم رغم الإجازة الرسمية يعكس حرص الدولة على دعم أصحاب المعاشات وتخفيف الأعباء عنهم، والتأكيد على انتظام صرف المستحقات في مواعيدها دون أي معوقات، مع ضمان تقديم أفضل الخدمات في جميع الفروع.

لو نفد رصيد عداد الكهرباء .. استعمل الفيزا أو بطاقة الرقم القومي

وفاة الإعلامية نيفين القاضي المذيعة في التلفزيون المصري

كأس أمم أفريقيا.. طريق مصر حال تخطي عقبة بنين

سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 1-1-2026

مهيب عبد الهادي يثير الجدل بشأن مدرب الزمالك الجديد

وفقا لآخر تحديثات.. سعر العملات العربية 1-1-2026 في البنوك

أسعار الفراخ والبيض اليوم في مصر الخميس 1 يناير 2026

أسعار الفراخ والبيض اليوم في مصر الخميس 1 يناير 2026

ياسر جلال يوجه رسالة لـ شقيقه رامز جلال بعد العمرة

علاج التهابات الجيوب الأنفية في الشتاء.. وحيل بسيطة تحميك من الإصابة بها

بطعم مميز.. طريقة عمل شوربة الخضار بالكريمة

يزيد في الشتاء.. اكتشف أعراض الربو وأسبابه

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

