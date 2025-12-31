قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كأس أمم أفريقيا.. تعرف على مواعيد مواجهات دور الــ16
معاريف العبرية: جيش الاحتلال يستعد لعملية عسكرية ضد حزب الله في لبنان
مراد مكرم يهنئ متابعيه بمناسبة العام الميلادي الجديد
التهم خرده ومكاتب إدارية .. محافظ الغربية يتفقد موقع حريق غزل المحلة بعد السيطرة عليه | صور
أمين الفتوى: العلاقة مع الله دائرة متجددة لا تعرف النهاية
تعرف على المنتخبات المتأهلة إلى دور الـ 16 بـ كأس الأمم الأفريقية
دياب اللوح: العهد باق للشهداء ومنظمة التحرير المرجعية الوطنية الأولى
أمين سر فتح بالقاهرة: الحركة ستبقى مفجرة للثورة الفلسطينية المعاصرة
المعاملة بالمثل.. مالي وبوركينا فاسو تحظران دخول الأمريكيين إلى أراضيهما
إخماد حريق داخل شركة غزل المحلة.. ومسئول أمني: النيران اشتعلت في خرده والمصانع بعيدة
عاوزاه يحتويني وصاحب مواقف.. المطربة هدى تكشف مواصفات شريك حياتها | فيديو
الرئيس السيسي يهنئ الشعب المصري وشعوب العالم بحلول العام الميلادي الجديد 2026
أخبار البلد

استعلم برقم البطاقة.. موعد صرف معاش تكافل وكرامة شهر يناير2026

موعد صرف معاش تكافل وكرامة شهر يناير2026
موعد صرف معاش تكافل وكرامة شهر يناير2026
رشا عوني

مع بداية شهر يناير2026، يترقب المواطنون موعد صرف معاش تكافل وكرامة شهر يناير 2026، وبدأت عمليات البحث عن موعد صرف مستحقاتهم لشهر يناير 2026، إذ تستعد وزارة التضامن الاجتماعي لبدء صرف الدعم النقدي خلال الأيام المقبلة. 

موعد صرف معاش تكافل وكرامة يناير2026

يبدأ صرف معاشات تكافل وكرامة شهر يناير2026  يوم الخميس15 يناير، على أن يستمر الصرف حتى نهاية الشهر، من خلال جميع ماكينات الصراف الآلي المتاحة للبنوك والمنتشرة على مستوى الجمهورية.

4.7 مليون مستفيد من تكافل وكرامة

ويستفيد من البرنامج نحو 4.7 مليون أسرة بإجمالي يقارب 18 مليون مواطن من الفئات الأولى بالرعاية، بميزانية سنوية تبلغ نحو 54 مليار جنيه، بعد الزيادة الأخيرة التي أقرتها الحكومة بنسبة 25% بشكل دائم منذ أبريل الماضي.

وأكدت وزارة التضامن، أن البرنامج يهدف إلى تخفيف الأعباء عن الفئات الأولى بالرعاية وتحقيق العدالة الاجتماعية، مشيرة إلى أن المواطنين يمكنهم الاستفسار أو تقديم الشكاوى عبر الخط الساخن 19680.

رابط استعلام معاش تكافل وكرامة ديسمبر 2025 بالرقم القومي والأسماء الجديدة | أخبار | الزمان
معاش تكافل وكرامة

رابط استعلام تكافل وكرامة بالرقم القومي 

يمكنك معرفة نتيجة القبول او الرفض والاشتراك في تكافل وكرامة من خلال الدخول على هذا الرابط والاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي .

 https://www.moss.gov.eg/ar-eg/Pages/default.aspx

الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي

تسجيل الدخول إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي.

- الضغط على أيقونة الاستعلام عن المستفيدين.

- إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا في الخانة المخصصة.

- الضغط على كلمة استعلام.

- تظهر نتيجة الاستعلام للمواطن وسيتعرف منها على البيانات التالية:

- المحافظة، الإدارة الاجتماعية والوحدة الاجتماعية المسجل بها.

- الرقم القومي، اسم المواطن ورقم بطاقة تكافل أو كرامة للمواطن القائم بالاستعلام.

- نوع البطاقة للمواطن «تكافل أو كرامة».

- حالة البطاقة «ساري تجميد - إيقاف».

- في حالة التجميد أو الإيقاف سيتم ذكر السبب.

- في حالة أن البطاقة سارية يتم توضيح المبلغ المستحق للمواطن.

الآن
الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي


الفئات المستفيدة من معاش تكافل وكرامة

يستهدف برنامج تكافل وكرامة مجموعة واسعة من الفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع، ويشمل ذلك الفئات الآتية:

  • الأسر التي تعيش تحت خط الفقر ولديها أبناء في مراحل التعليم
  • كبار السن غير القادرين على العمل أو من دون معاش ثابت
  • الأشخاص ذوي الإعاقة المستحقين للدعم
  • المرأة المعيلة والأرامل والمطلقات
  • الأيتام غير المكفولين

شروط الحصول على معاشات تكافل وكرامة


- ألا يقل عمر المتقدم للحصول على معاشات تكافل وكرامة عن 65 عاما.

- ألا يكون رب الأسرة أو زوجته من الموظفين.

- يكون المتقدم للحصول على معاش تكافل وكرامة من الأشخاص ذوي الإعاقة.

- يجب أن يكون المتقدم من أصحاب الأمراض المزمنة.

- أن يكون لدى الأسرة التي تطلب الدعم، أطفال من عمر 6 سنوات مقيدون بالمدارس، بنسبة حضور 80% على الأقل.

- أن يكون المتقدم على معاش تكافل وكرامة لا يمتلك أرض زراعية، ولا يمتلك سيارات أو عقارات.

معاش تكافل وكرامة شهر يناير موعد صرف معاش تكافل وكرامة يناير2026 الاستعلام عن تكافل وكرامة استعلام تكافل كرامة بالرقم القومي موعد صرف المعاشات

مصر للطيران

عرض لمدة 6 ساعات.. خصم بنسبة 50% على تذاكر مصر للطيران

معاشات يناير

تفاصيل الزيادة الجديدة.. موعد صرف معاشات يناير 2026 رسميًا

وزير العمل

العمل: صرف 300 مليون جنيه منحة عيد الميلاد لصالح 200 ألف عامل غير منتظم

نقيب الإعلاميين

الإعلاميين تلغي تصريح مزاولة المهنة لمقدم برامج بسبب جريمة مخلة بالشرف

الخميس 1 يناير إجازة لهؤلاء

الخميس 1 يناير إجازة لهؤلاء فقط.. تفاصيل

معاشات يناير 2026

الحد الأقصى يصل لـ 13 ألف.. صرف معاشات يناير 2026 غدا

رئيس مجلس الوزراء

حصاد الاجتماع الأخير في 2025.. 8 قرارات حكومية جديدة تلمس حياة المواطنين

حكم الاحتفال برأس السنة الميلادية وتعليق الزينة

حكم الاحتفال برأس السنة الميلادية وتعليق الزينة ؟.. الإفتاء ترد

الجيوب الأنفية

علاج التهابات الجيوب الأنفية في الشتاء.. وحيل بسيطة تحميك من الإصابة بها

شوربة الخضار بالكريمة

بطعم مميز.. طريقة عمل شوربة الخضار بالكريمة

الربو

يزيد في الشتاء.. اكتشف أعراض الربو وأسبابه

وصفات طبيعية باستخدام الثوم للبشرة

وصفات طبيعية باستخدام الثوم للبشرة ما يلي :-
وصفات طبيعية باستخدام الثوم للبشرة ما يلي :-
وصفات طبيعية باستخدام الثوم للبشرة ما يلي :-

بعد التخفيضات.. تعرف على سعر شيري أريزو 5 المجمعة محليا في 2025‏

شيري أريزو 5
شيري أريزو 5
شيري أريزو 5

هيروقك| فوائد الشاي الأخضر بالنعناع تفوق توقعاتك.. وهؤلاء الممنوعون منه

الشاي الاخضر بالنعناع
الشاي الاخضر بالنعناع
الشاي الاخضر بالنعناع

لا يجب تجاهلها.. أسباب وأعراض ضعف عضلة القلب

احذر… هذه أسباب ضعف عضلة القلب وأعراضه التي لا يجب تجاهلها
احذر… هذه أسباب ضعف عضلة القلب وأعراضه التي لا يجب تجاهلها
احذر… هذه أسباب ضعف عضلة القلب وأعراضه التي لا يجب تجاهلها

طفل يهزم لصا بمفرده في أمريكا

على طريقة فيلم Home Alone.. طفل يهزم لصا بمفرده في أمريكا

نادر أبو الليف

أبو الليف بعد نجاح أغنيته كده كتير: أصبحنا ننسى أننا بشر من لحم ودم

طارق الشيخ ومسلم

«كله فيك» .. دويتو جديد يجمع طارق الشيخ ومسلم ويشعل تفاعل الجمهور

أغرب طقوس الكريسماس

لماذا يخفى الناس المكانس؟.. أغرب طقوس الكريسماس حول العالم

