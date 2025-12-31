استعلم برقم البطاقة.. موعد صرف معاش تكافل وكرامة شهر يناير2026

مع بداية شهر يناير2026، يترقب المواطنون موعد صرف معاش تكافل وكرامة شهر يناير 2026، وبدأت عمليات البحث عن موعد صرف مستحقاتهم لشهر يناير 2026، إذ تستعد وزارة التضامن الاجتماعي لبدء صرف الدعم النقدي خلال الأيام المقبلة.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة يناير2026

يبدأ صرف معاشات تكافل وكرامة شهر يناير2026 يوم الخميس15 يناير، على أن يستمر الصرف حتى نهاية الشهر، من خلال جميع ماكينات الصراف الآلي المتاحة للبنوك والمنتشرة على مستوى الجمهورية.

4.7 مليون مستفيد من تكافل وكرامة

ويستفيد من البرنامج نحو 4.7 مليون أسرة بإجمالي يقارب 18 مليون مواطن من الفئات الأولى بالرعاية، بميزانية سنوية تبلغ نحو 54 مليار جنيه، بعد الزيادة الأخيرة التي أقرتها الحكومة بنسبة 25% بشكل دائم منذ أبريل الماضي.

وأكدت وزارة التضامن، أن البرنامج يهدف إلى تخفيف الأعباء عن الفئات الأولى بالرعاية وتحقيق العدالة الاجتماعية، مشيرة إلى أن المواطنين يمكنهم الاستفسار أو تقديم الشكاوى عبر الخط الساخن 19680.

معاش تكافل وكرامة

رابط استعلام تكافل وكرامة بالرقم القومي

يمكنك معرفة نتيجة القبول او الرفض والاشتراك في تكافل وكرامة من خلال الدخول على هذا الرابط والاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي .

https://www.moss.gov.eg/ar-eg/Pages/default.aspx

الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي

تسجيل الدخول إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي.

- الضغط على أيقونة الاستعلام عن المستفيدين.

- إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا في الخانة المخصصة.

- الضغط على كلمة استعلام.

- تظهر نتيجة الاستعلام للمواطن وسيتعرف منها على البيانات التالية:

- المحافظة، الإدارة الاجتماعية والوحدة الاجتماعية المسجل بها.

- الرقم القومي، اسم المواطن ورقم بطاقة تكافل أو كرامة للمواطن القائم بالاستعلام.

- نوع البطاقة للمواطن «تكافل أو كرامة».

- حالة البطاقة «ساري تجميد - إيقاف».

- في حالة التجميد أو الإيقاف سيتم ذكر السبب.

- في حالة أن البطاقة سارية يتم توضيح المبلغ المستحق للمواطن.

الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي



الفئات المستفيدة من معاش تكافل وكرامة

يستهدف برنامج تكافل وكرامة مجموعة واسعة من الفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع، ويشمل ذلك الفئات الآتية:

الأسر التي تعيش تحت خط الفقر ولديها أبناء في مراحل التعليم

كبار السن غير القادرين على العمل أو من دون معاش ثابت

الأشخاص ذوي الإعاقة المستحقين للدعم

المرأة المعيلة والأرامل والمطلقات

الأيتام غير المكفولين

شروط الحصول على معاشات تكافل وكرامة



- ألا يقل عمر المتقدم للحصول على معاشات تكافل وكرامة عن 65 عاما.

- ألا يكون رب الأسرة أو زوجته من الموظفين.

- يكون المتقدم للحصول على معاش تكافل وكرامة من الأشخاص ذوي الإعاقة.

- يجب أن يكون المتقدم من أصحاب الأمراض المزمنة.

- أن يكون لدى الأسرة التي تطلب الدعم، أطفال من عمر 6 سنوات مقيدون بالمدارس، بنسبة حضور 80% على الأقل.

- أن يكون المتقدم على معاش تكافل وكرامة لا يمتلك أرض زراعية، ولا يمتلك سيارات أو عقارات.