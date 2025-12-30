بـ 8 جنيهات.. احصلي على معاش العمالة غير المنتظمة للسيدات| الأوراق المطلوبة

قدمت مذيعة “صدى البلد” إسراء عبد المطلب، تغطية إخبارية حول نظام جديد يتيح للسيدات غير العاملات الحصول على معاش شهري منتظم، في إطار جهود الدولة لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، موضحة أن النظام يستهدف العمالة غير المنتظمة باشتراك رمزي لا يتجاوز ثمانية جنيهات يوميًا.

وقالت إن الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أتاحت هذا النظام للسيدات اللاتي لا يعملن بوظائف رسمية، مثل عاملات المنازل ومعلمات القرآن الكريم، بما يوفر لهن مصدر دخل ثابتا عند بلوغ سن التقاعد، ويسهم في حمايتهن من مخاطر الفقر بعد انتهاء سنوات العمل.

وأضافت أن القانون يسمح للسيدات من سن 18 حتى 45 عامًا بالاشتراك، بشرط عدم العمل بوظيفة ثابتة، واستكمال مدة تأمينية لا تقل عن 15 عامًا لاستحقاق المعاش، لافتة إلى أن نسبة الاشتراك تبلغ 9% من أجر الاشتراك التأميني، بينما تتحمل الدولة نسبة 12%، ليصل الاشتراك الشهري إلى نحو 243 جنيهًا فقط.

كما أوضحت المستندات المطلوبة للاشتراك.

