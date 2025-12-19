بعد زيادة المعاشات.. احسب هتقبض كام في شهر يناير 2026؟

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ارتفعت معدلات البحث في الأيام الأخيرة حول قيمة معاشات يناير، بعد إعلان هيئة التأمينات الاجتماعية زيادة الحد الأدنى والأقصى بدايةً من يوم 1 يناير 2026 المقبل، على أن يطبق هذا القرار على فئات محددة من أصحاب المعاشات.

زيادة الحد الأدنى للمعاشات

أعلنت هيئة التأمينات الاجتماعية، عن زيادة الحد الأدنى والأقصى بدايةً من يوم 1 يناير 2026 المقبل، ولكن يتم تطبيق هذا القرار لـ فئات محددة من أصحاب المعاشات.

يأتي ذلك تنفيذًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية.
 

قيمة زيادة معاشات يناير 2026

قررت هيئة التأمينات الاجتماعية زيادة المعاشات في شهر يناير 2026، ليتم رفع الحد الأدنى للمعاش من 1495 إلى 1755 جنيهًا، وزيادة الحد الأقصى للمعاش ليصل إلى 13360 جنيهًا بدلًا من 11600 جنيه.

أوضحت الهيئة أن زيادة المعاشات في يناير 2026 جزء من خطة بدأت منذ 2019 وأسفرت حتى الآن عن ارتفاع الحد الأدنى للمعاش من 900 جنيه إلى 1755 جنيهًا، والحد الأقصى من 6480 إلى 13360 جنيهًا، ما يعكس تحسنًا تدريجيًا مستمرًا في المستحقات التأمينية.
 

الفئات المستهدفة من زيادة المعاشات

- كل موظف سيتم التأمين عليه بداية من يناير 2026، لن تقوم شركته بالتأمين بمبلغ أكثر من 16700 جنيه.

- كل من يبلغ السن القانونية ويخرج على المعاش بدءًا من يوم 1 يناير 2026.

- كل موظف ومؤمن عليه تنتهي خدمته في 1 يناير 2026، وتكون معادلة حساب معاشه أقل من 1755 جنيهًا.

- كل من يصل سن الخروج على المعاش في أي يوم أو شهر طوال عام 2026.

- كل موظف سيتم التأمين عليه بداية من يناير 2026، لن تقوم شركته بالتأمين بمبلغ أقل من 2700 جنيه.

موعد صرف معاشات شهر يناير 2026

وفقا للتأمينات الاجتماعية، تصرف معاشات شهر يناير 2026 بالزيادة الجديدة اعتباراً من يوم 1 يناير 2026، على يستمر صرف المعاشات حتى نهاية الشهر.

أماكن صرف المعاشات

تصرف معاشات شهر يناير 2026 من الأماكن التالية: «منافذ شركة فوري، منافذ البريد المصري، فروع البنوك الحكومية والتجارية، ماكينات الصرف الآلي للبنوك «ATM»، والمحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة لصاحب المعاش».

