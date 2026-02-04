جيش الاحتلال يعلن إصابة ضابط إسرئيلي بجروح خطيرة في شمال غزة

أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي، يوم الأربعاء، إصابة ضابط احتياط بجروح خطيرة ليلة الثلاثاء أثناء عملية روتينية قرب الخط الأصفر شمال قطاع غزة، زاعما أن مقاومين أطلقوا النار على قوات الاحتلال.

وأفاد جيش الاحتلال أنه تم نقل الضابط إلى المستشفى وإبلاغ عائلته، بحسب ما أوردته صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية. وذكر الجيش الإسرائيلي أن وحدات مدرعة وطائرات تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي قصفت أهدافاً في المنطقة، ووصف الحادث بأنه انتهاك صارخ لاتفاق وقف إطلاق النار الحالي.

وفي وقت سابق من يوم الأربعاء، قصف جيش الاحتلال مناطق متفرقة من قطاع غزة، ما تسبب في استشهاد 6 فلسطينيين، على الرغم من دخول الهدنة حيز التنفيذ في أكتوبر الماضي.

واستشهد ثلاثة فلسطينيين، بينهم طفلة، في قصف استهدف خيام النازحين في حي التفاح شرق مدينة غزة.

وفي حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة استشهدت طفلة تبلغ من العمر أربعة أشهر، فيما استشهد فلسطينيان جراء قصف مدفعي استهدف خيام النازحين في منطقة قيزان رشوان جنوب مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة.