هل تقضى الأيام البيض لمن فاته صيامها.. عويضة عثمان يجيب
«يا أسماء أنا أبوكي ونفسي أشوفك وهما بيضربوني».. فيديو صادم يُثير جدل السوشيال ميديا
الأرصاد الجوية تحذّر من شبورة ضبابية على الطرق وانخفاض الحرارة
مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 4-2-2026 .. والقنوات الناقلة
آخر موعد لتسجيل استمارة الثانوية العامة 2026 الإلكترونية غداً ..وتسليمها للمدارس الأحد
تعرّف علي صلاحيات المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية بعد موافقة «الشيوخ»
محلل سياسي: فتح معبر رفح بارقة أمل وبداية لمرحلة جديدة
باحث سياسي: تعيين مُتحدثة مسلمة باسم جيش الاحتلال «توظيف سياسي مقصود»
اليوم.. استكمال مُحاكمة الفنانة بدرية طلبة بتهمة الإساءة للشعب المصري
أحمد أبومسلم: لاعبو الزمالك «بلا ضغوط».. ومباراة كهرباء الإسماعيلية «صعبة»
أحمد أبومسلم: الأهلي بلا هوية مع «توروب».. والتدوير في حراسة المرمى «خطأ فادح»
الحوثيون يستعدون لمهاجمة السفن الأمريكية إذا بدأت واشنطن ضرب إيران
أخبار العالم

جيش الاحتلال يعلن إصابة ضابط إسرئيلي بجروح خطيرة في شمال غزة

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال
ناصر السيد

أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي، يوم الأربعاء، إصابة ضابط احتياط بجروح خطيرة ليلة الثلاثاء أثناء عملية روتينية قرب الخط الأصفر شمال قطاع غزة، زاعما أن مقاومين أطلقوا النار على قوات الاحتلال.

وأفاد جيش الاحتلال أنه تم نقل الضابط إلى المستشفى وإبلاغ عائلته، بحسب ما أوردته صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية. وذكر الجيش الإسرائيلي أن وحدات مدرعة وطائرات تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي قصفت أهدافاً في المنطقة، ووصف الحادث بأنه انتهاك صارخ لاتفاق وقف إطلاق النار الحالي.

وفي وقت سابق من يوم الأربعاء، قصف جيش الاحتلال مناطق متفرقة من قطاع غزة، ما تسبب في استشهاد 6 فلسطينيين، على الرغم من دخول الهدنة حيز التنفيذ في أكتوبر الماضي.

واستشهد ثلاثة فلسطينيين، بينهم طفلة، في قصف استهدف خيام النازحين في حي التفاح شرق مدينة غزة.

وفي حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة استشهدت طفلة تبلغ من العمر أربعة أشهر، فيما استشهد فلسطينيان جراء قصف مدفعي استهدف خيام النازحين في منطقة قيزان رشوان جنوب مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة.

جيش الاحتلال الإسرائيلي إصابة ضابط بجروح خطيرة شمال غزة ضابط إسرئيلي الخط الأصفر

طريقة عمل بان كيك التفاح
الضمور البقعي
علامات وأعراض الكبد الدهني
تخزين الفاصوليا واللوبيا بالصلصة
ﻣﻘﺎﻻﺕ

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب: ‏أتاني صوتك

