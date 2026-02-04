النقل: شركة سوبرجيت تقدم رحلات عمرة وسياحة متكاملة

أعلنت شركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة (سوبرجيت)، إحدى شركات وزارة النقل، عن تقديم خدمات متكاملة لعملائها تشمل رحلات العمرة والمجموعات السياحية، إلى جانب نقل الركاب الداخلي والخارجي عبر شبكة واسعة من الحافلات المتميزة.

جميع الخدمات الأساسية لضمان راحة الحجاج وسلاسة تنقلهم

وتوفر الشركة برامج رحلات عمرة شاملة إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة، تشمل جميع الخدمات الأساسية لضمان راحة الحجاج وسلاسة تنقلهم، بما في ذلك رحلات الطيران مع الخطوط السعودية أو مصر للطيران من القاهرة إلى جدة أو المدينة والعكس، والانتقالات الداخلية بالمملكة عبر أسطول حديث من الحافلات، وزيارات للمزارات الدينية في المدينة المنورة ومكة المكرمة، بالإضافة إلى رسوم التأشيرة مع إصدار باركود معتمد من وزارة السياحة، وتوفير مشرف مرافق ذو خبرة عالية لمتابعة كافة احتياجات الحجاج.

كما تواصل الشركة تقديم خدمات النقل السياحي داخل مصر، من خلال تشغيل خطوط جديدة تربط بين مختلف المحافظات والمدن السياحية، مثل القاهرة/قنا/أرمنت/أسنا، والقاهرة/أسوان، والمنصورة/الزقازيق/الطور/شرم الشيخ، والإسكندرية/العلمين/مرسى مطروح، إلى جانب القاهرة/العلمين/مرسى مطروح.

ولتسهيل عملية الحجز، قامت سوبرجيت بفتح مكتب في محطة مصر برمسيس، مما يتيح تبادل الخدمة بين أكثر من وسيلة نقل بما في ذلك السكة الحديد والمترو والسوبرجيت، كما تم التعاقد مع مجموعة من الفنادق بالغردقة وشرم الشيخ لتوصيل العملاء مباشرة إلى الفنادق وتسهيل العودة.

وتسعى الشركة من خلال هذه المبادرات إلى تعزيز سياحة العمرة والسياحة الداخلية، وتقديم تجربة سفر متميزة تجمع بين الراحة والأمان والتنظيم المحترف، كما يمكن للراغبين في الحجز أو الاستعلام الاتصال على الرقم 19157.