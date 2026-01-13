قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

وزارة النقل تناشد المواطنين عدم إقامة معابر غير شرعية على خطوط السكك الحديدية

حمادة خطاب

 ناشدت وزارة النقل، ممثلة في الهيئة القومية لسكك حديد مصر، المواطنين عدم إقامة معابر غير شرعية على قضبان السكك الحديدية أو العبور منها، لما يترتب على ذلك من مخاطر جسيمة تؤدي إلى إزهاق أرواح المواطنين وتعطيل حركة القطارات.

وأوضحت الوزارة -في بيان اليوم - أن هذه المناشدة تأتي في إطار حملة "سلامتك تهمنا" للتوعية بالسلوكيات الخاطئة عند التعامل مع مرفق السكك الحديدية، مؤكدة ضرورة الالتزام بالعبور من الأماكن المخصصة لذلك وهي المزلقانات الشرعية التابعة للهيئة؛ حفاظًا على سلامة المواطنين وضمان انتظام حركة القطارات.

طبيب يقدم روشتة لمرضى حساسية الصدر مع تقلبات الجو
ﻣﻘﺎﻻﺕ

مي حمدي

مي حمدي تكتب: إلى كل أم.. إملأي وعائك!

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: سباق البحث العلمي.. بين كثافة النشر وقوة التأثير

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: كيف يصنع العالم العربي قيمة حقيقية من التحول الرقمي؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطور القطب الأوحد يترنح !

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلطنة عمان.. سياسة الحكمة والتوازن

