وزارة النقل تناشد المواطنين عدم إقامة معابر غير شرعية على خطوط السكك الحديدية

ناشدت وزارة النقل، ممثلة في الهيئة القومية لسكك حديد مصر، المواطنين عدم إقامة معابر غير شرعية على قضبان السكك الحديدية أو العبور منها، لما يترتب على ذلك من مخاطر جسيمة تؤدي إلى إزهاق أرواح المواطنين وتعطيل حركة القطارات.

وأوضحت الوزارة -في بيان اليوم - أن هذه المناشدة تأتي في إطار حملة "سلامتك تهمنا" للتوعية بالسلوكيات الخاطئة عند التعامل مع مرفق السكك الحديدية، مؤكدة ضرورة الالتزام بالعبور من الأماكن المخصصة لذلك وهي المزلقانات الشرعية التابعة للهيئة؛ حفاظًا على سلامة المواطنين وضمان انتظام حركة القطارات.