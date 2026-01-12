النقل: طفرة غير مسبوقة في منظومة السكك الحديدية وتطوير 364 محطة ضمن رؤية "مصر 2030"

أعلنت وزارة النقل عن تفاصيل التحديث الشامل الذي شهدته شبكة محطات الهيئة القومية لسكك حديد مصر، مشيرة إلى أن الهيئة تضم حالياً شبكة متكاملة تشمل 709 محطة، موزعة جغرافياً على كافة أنحاء الجمهورية لتلبية احتياجات المواطنين.

​خريطة توزيع المحطات

​وأوضحت الوزارة في بيانها تصنيف المحطات الحالية على النحو التالي:

​30 محطة رئيسية تمثل نقاط الربط الكبرى.

​65 محطة مركزية تخدم عواصم المحافظات والمراكز الحيوية.

​73 محطة متوسطة.

​541 محطة صغيرة و"هلت" لخدمة القرى والنجوع.

​إنجازات التطوير و"حياة كريمة"

​وكشفت الوزارة عن الانتهاء من أعمال التطوير الشامل لـ 364 محطة حتى الآن، لرفع كفاءة الخدمة المقدمة للجمهور.

وأكد البيان أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" كان لها نصيب الأسد في هذا التطوير، حيث شملت وحدها 114 محطة تم تحديثها بالكامل لتوفير حياة كريمة وآمنة لأهالينا في الريف المصري.

​أيقونات حضارية عالمية

​واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أن مصر نجحت في حجز مكانة دولية مرموقة في قطاع النقل الذكي، حيث تُعد محطتا "عدلي منصور" و "صعيد مصر بشتيل" بمثابة أيقونات حضارية وتكنولوجية فريدة، وتُصنفان ضمن أرقى المحطات الذكية على مستوى العالم، بما تضمانه من خدمات رقمية متطورة وتصميمات هندسية تدمج بين الأصالة والتكنولوجيا الحديثة.