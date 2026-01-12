قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
استعدوا.. تقلبات جوية سريعة تضرب تلك المناطق خلال الساعات المقبلة
الأرصاد: تحرك الرمال المثارة باتجاه الشرق وتدهور مستوى الرؤية
حسن الخاتمة يهز القلوب.. شاب يفارق الحياة أثناء صلاة الفجر
وزير الدفاع يلتقي وفدا من الاتحاد العربي للرياضة العسكرية
محمد صلاح يشارك الأساطير في إعلان الكرة الجديدة لدوري أبطال أوروبا
تفاصيل مران الأهلي قبل مواجهة طلائع الجيش بكأس عاصمة مصر
رئيس البورصة المصرية: نستعد لقيد شركات كبيرة وطرح أدوات استثمار جديدة في 2026
القادم أسوأ.. الأرصاد تحذر من رياح وأتربة وتقلبات جوية غدا بهذه المناطق
النقل: طفرة غير مسبوقة في منظومة السكك الحديدية وتطوير 364 محطة ضمن رؤية "مصر 2030"
موعد نهاية العاصفة الترابية وتحسن الأجواء
11 صفحة مزيفة.. وزارة النقل: لا يوجد أي حساب يخص الفريق كامل الوزير على فيسبوك
سكك حديد مصر تفتح 7 مسارات رقمية لحجز التذاكر وتوفر دفعا إلكترونيا شاملا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
النقل: طفرة غير مسبوقة في منظومة السكك الحديدية وتطوير 364 محطة ضمن رؤية "مصر 2030"

حمادة خطاب

أعلنت وزارة النقل عن تفاصيل التحديث الشامل الذي شهدته شبكة محطات الهيئة القومية لسكك حديد مصر، مشيرة إلى أن الهيئة تضم حالياً شبكة متكاملة تشمل 709 محطة، موزعة جغرافياً على كافة أنحاء الجمهورية لتلبية احتياجات المواطنين.

​خريطة توزيع المحطات

​وأوضحت الوزارة في بيانها تصنيف المحطات الحالية على النحو التالي:

​30 محطة رئيسية تمثل نقاط الربط الكبرى.

​65 محطة مركزية تخدم عواصم المحافظات والمراكز الحيوية.

​73 محطة متوسطة.

​541 محطة صغيرة و"هلت" لخدمة القرى والنجوع.

​إنجازات التطوير و"حياة كريمة"

​وكشفت الوزارة عن الانتهاء من أعمال التطوير الشامل لـ 364 محطة حتى الآن، لرفع كفاءة الخدمة المقدمة للجمهور.

 وأكد البيان أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" كان لها نصيب الأسد في هذا التطوير، حيث شملت وحدها 114 محطة تم تحديثها بالكامل لتوفير حياة كريمة وآمنة لأهالينا في الريف المصري.

​أيقونات حضارية عالمية

​واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أن مصر نجحت في حجز مكانة دولية مرموقة في قطاع النقل الذكي، حيث تُعد محطتا "عدلي منصور" و "صعيد مصر بشتيل" بمثابة أيقونات حضارية وتكنولوجية فريدة، وتُصنفان ضمن أرقى المحطات الذكية على مستوى العالم، بما تضمانه من خدمات رقمية متطورة وتصميمات هندسية تدمج بين الأصالة والتكنولوجيا الحديثة.

