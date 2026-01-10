قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

محافظ سوهاج يتابع استكمال كوبري مشاة أعلى مزلقان السكة الحديد

محافظ سوهاج
محافظ سوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

تنفيذًا لتوجيهات اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، بسرعة الانتهاء من المشروعات التي تمس حياة المواطنين وتحقق لهم عوامل الأمان، فقد تم الانتهاء من تركيب الجسم المعدني لكوبري المشاة أعلى مزلقان السكة الحديد بمنطقة الثلاث كباري، والذي يربط بين شرق وغرب السكة الحديد بمدينة سوهاج.

وأكد محافظ سوهاج أن مشروع كوبري مشاة منطقة الثلاث كباري يأتي في إطار خطة المحافظة لتطوير البنية التحتية وتوفير معابر آمنة للمواطنين، خاصة بالمناطق ذات الكثافات المرورية العالية، حفاظًا على أرواح المواطنين وتحقيق السيولة المرورية.

محافظة سوهاج

وشدد على سرعة استكمال الأعمال النهائية وفق أعلى معايير الجودة تمهيدًا لافتتاح الكوبري أمام المواطنين.

من جانبه، أوضح المهندس محمد عبد العاطي، مدير عام الهيئة العامة للطرق والكباري بسوهاج، أن تكلفة المشروع بلغت 10 ملايين جنيه، وتم تنفيذه خلال مدة 4 أشهر، بدءًا من شهر سبتمبر الماضي، ويبلغ طول الكوبري 32 مترًا، وعرضه 7 أمتار، ويربط بين شرق وغرب السكة الحديد بمنطقة الثلاث كباري.

وأضاف مدير عام الطرق والكباري أن الأعمال الجارية تشمل استكمال تركيب بلاطات الإنترلوك، ورفع كفاءة الموقع بالكامل، إلى جانب تركيب كشافات إنارة إضافية وكاميرات مراقبة، بما يضمن تأمين الموقع وتحقيق أعلى معدلات الأمان والسلامة للمواطنين.

