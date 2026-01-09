قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

محافظ سوهاج يتابع مقترح التطوير التنفيذي لشارع المحطة وفق الهوية البصرية

محافظة سوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

تابع اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، مقترح التطوير التنفيذي لشارع المحطة، المُعد من مديرية الإسكان، في ضوء رؤية نقابة المهندسين، وبما يتماشى مع الهوية البصرية للمحافظة.

وذلك ضمن خطة تطوير المنطقة بداية من شارع العارف وحتى شارع العروبة والثقافة لاستكمال مشروع التنمية الحضارية في حي غرب بعد افتتاح الكورنيش الغربي والممشي الفرعوني.

وذلك بحضور الدكتور محمد حلمي، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمهندسة هبة عبد الحميد، وكيل وزارة الإسكان بسوهاج، وممثلي وحدة التنسيق الحضاري.

ويتضمن المقترح تطوير الشارع والمنطقة المحيطة من خلال أعمال التجميل والتشجير، وتحسين منظومة الإضاءة، والقضاء على مظاهر العشوائية.

وذلك إلى جانب توحيد واجهات المحال التجارية، وتطوير ساحات الانتظار وإعادة التخطيط المروري للمنطقة.

ووجه المحافظ بزيادة مساحات وأماكن الانتظار، والتنسيق مع هيئة السكة الحديد لتطوير محيط محطة القطار والخروج به بالمظهر الحضاري اللائق، وزيادة عدد المقاعد خارج المحطة.

وتوحيد اللوحات الإعلانية وفقًا لمعايير الهوية البصرية مع الالتزام بالحفاظ علي الطابع الأثري لبعض المباني بالشارع ودون المساس بملكيات المحلات الموجودة بالمنطقة.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج محافظ سوهاج محافظة سوهاج تطوير

