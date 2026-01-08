قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الخارجية: مصر ترفض إعتراف إسرائيل بما يسمي إقليم أرض الصومال وتعتبره سابقة خطيرة
وزير الخارجية: مصر مركز إقليمي للطاقة وشراكة استراتيجية متنامية مع الاتحاد الأوروبي
رابط التقديم في المدارس اليابانية 2026 .. آخر موعد
فصل الكهرباء عن 13 منطقة وقرية في بيلا كفر الشيخ .. إليك المواعيد
من أسطورة الملعب إلى مالك "أولد ترافورد"؟.. ماهو الحلم الكبير الذي يراود رونالدو؟
وزير الخارجية: تقسيم غزة والسودان خط أحمر.. ومصر ترفض فرض واقع مصطنع
كيف يتم دخول المخدرات مصر.. محامي بقضية سارة خليفة يكشف التفاصيل
ترامب: اتصال مع رئيس كولومبيا لبحث ملف المخدرات والخلافات الثنائية
وزير الخارجية:مواجهة الهجرة غير الشرعية وتأمين الحدود على رأس أولويات مصر
الأعلى للإعلام: حذف حلقة من برنامج «The Blind Date Show» لعدم ملاءمة محتواها للأطفال
الوداع الأخير .. تشييع جثمان المفكر مراد وهبة وسط حضور عدد من الشخصيات العامة | صور
وزير الخارجية: مصر تسعى لإزالة العقبات أمام الصادرات المصرية إلى أوروبا
محافظات

محافظ سوهاج يدشن فعاليات النسخة الخامسة من مؤتمر ومعرض نقابة اطباء الأسنان

محافظة سوهاج
محافظة سوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

دشن اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم، فعاليات النسخة الخامسة من مؤتمر ومعرض نقابة اطباء اسنان سوهاج 2026م “ المؤتمر الإقليمي الخامس ”.

وذلك بنادي المهندسين بمدينة ناصر بسوهاج، والذي ينعقد على مدار يومي الخميس والجمعة الموافقين 8، 9 يناير الجاري.

محافظة سوهاج

وقد حضر المؤتمر كل من " الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج، ,الدكتور ايهاب هيكل النقيب العام لأطباء أسنان مصر، والدكتور أيمن عبد الجليل نقيب اسنان سوهاج، وعدد من أعضاء النقابة العامة لأطباء الاسنان، وأساتذة الجامعات المصرية، والنقابة الفرعية بسوهاج ". 

وأكد محافظ سوهاج خلال الافتتاح على أهمية إنعقاد المؤتمرات العلمية لتبادل الخبرات وصقل المهارات، ومواكبة التقدم العلمي في شتى المجالات، وخاصة المجال الطبي، الذي يشهد تطورا مستمرا، لافتا إلى تقديم كافة أوجه الدعم لإنجاح المؤتمر في تحقيق أهدافه .

وقد تفقد المحافظ المعرض والذي يضم عددا كبير من الشركات الرائدة في مجال أجهزة ومستلزمات طب الأسنان، مشيدا بالتطور الذي وصلت إليه الأجهزة الحديثة في طب الأسنان، بما يوفر خدمات طبية أفضل للمواطنين وخاصة المواطن السوهاجي . 

وفي نهاية الافتتاح قام النقيب العام لأطباء أسنان مصر، بإهداء درع نقابة اطباء اسنان سوهاج إلى محافظ سوهاج تقديرا لجهوده في دعم القطاع الطبي بالمحافظة، ودعم فعاليات المؤتمر.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج محافظ سوهاج جولة مؤتمر

