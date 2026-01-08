محافظ سوهاج يدشن فعاليات النسخة الخامسة من مؤتمر ومعرض نقابة اطباء الأسنان

دشن اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم، فعاليات النسخة الخامسة من مؤتمر ومعرض نقابة اطباء اسنان سوهاج 2026م “ المؤتمر الإقليمي الخامس ”.

وذلك بنادي المهندسين بمدينة ناصر بسوهاج، والذي ينعقد على مدار يومي الخميس والجمعة الموافقين 8، 9 يناير الجاري.

محافظة سوهاج

وقد حضر المؤتمر كل من " الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج، ,الدكتور ايهاب هيكل النقيب العام لأطباء أسنان مصر، والدكتور أيمن عبد الجليل نقيب اسنان سوهاج، وعدد من أعضاء النقابة العامة لأطباء الاسنان، وأساتذة الجامعات المصرية، والنقابة الفرعية بسوهاج ".



وأكد محافظ سوهاج خلال الافتتاح على أهمية إنعقاد المؤتمرات العلمية لتبادل الخبرات وصقل المهارات، ومواكبة التقدم العلمي في شتى المجالات، وخاصة المجال الطبي، الذي يشهد تطورا مستمرا، لافتا إلى تقديم كافة أوجه الدعم لإنجاح المؤتمر في تحقيق أهدافه .



وقد تفقد المحافظ المعرض والذي يضم عددا كبير من الشركات الرائدة في مجال أجهزة ومستلزمات طب الأسنان، مشيدا بالتطور الذي وصلت إليه الأجهزة الحديثة في طب الأسنان، بما يوفر خدمات طبية أفضل للمواطنين وخاصة المواطن السوهاجي .



وفي نهاية الافتتاح قام النقيب العام لأطباء أسنان مصر، بإهداء درع نقابة اطباء اسنان سوهاج إلى محافظ سوهاج تقديرا لجهوده في دعم القطاع الطبي بالمحافظة، ودعم فعاليات المؤتمر.