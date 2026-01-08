أمن سوهاج يكشف غموض العثور على جثة مسنة أعلى سطح منزل بالمنشاة

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، تحت إشراف اللواء دكتور حسن عبد العزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، في فك لغز العثور على جثة سيدة مسنة أعلى سطح أحد المنازل بقرية العيساوية التابعة لمركز المنشاة، بعد تغيبها عن ذويها قرابة شهرين في ظروف غامضة.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا بتغيب سيدة مسنة تُدعى «نفيسة. ر»، 81 عامًا، من أهالي قرية العيساوية، منذ نحو شهرين، قبل أن يتم العثور على جثمانها أعلى سطح أحد المنازل بالقرية، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المنشأة المركزي تحت تصرف جهات التحقيق المختصة.

ونظرًا لخطورة الواقعة وغموض ملابساتها، وجه مدير أمن سوهاج بتشكيل فريق بحث جنائي مكبر، وأسفرت التحريات المكثفة عن أن المجني عليها كانت تتردد بشكل مستمر على قطعة أرض زراعية خاصة بها، وبجوارها تقيم ربة منزل تُدعى «سومة. ح»، 40 عامًا، رفقة ابنتها الطفلة «رشا»، 9 سنوات.

وبتضييق دائرة الاشتباه ومواجهة المتهمة، أقرت في اعترافاتها بأنها استدرجت السيدة المسنة إلى داخل منزلها، ثم اصطحبتها إلى أعلى السطح، واعتدت عليها بالضرب باستخدام «شومة»، في محاولة للاستيلاء على قرطها الذهبي، ما أسفر عن وفاتها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمة، وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.