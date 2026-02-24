قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ديني

دعوة إلى الاستقامة والثبات على الطاعة في ملتقى رمضانيات نسائية بالجامع الأزهر

الجامع الأزهر
الجامع الأزهر
إيمان طلعت

شهد الجامع الأزهر انعقاد ملتقى «رمضانيات نسائية» في خامس أيام شهر رمضان المبارك، تحت عنوان: *«فاستقم كما أُمرت»* وذلك بحضور أ.د. فاطمة هنداوي، أستاذ البلاغة والنقد ووكيل كلية الدراسات العليا للقطاع العربي والشرعي بجامعة الأزهر ، منار عبد التواب محمود وهبة، الواعظة بـمجمع البحوث الإسلامية، و حياة حسين العيسوي، الباحثة بـالجامع الأزهر.

افتتح الملتقى بكلمة للدكتورة فاطمة هنداوي، حيث تناولت معنى الاستقامة كما ورد في قوله تعالى: ﴿فاستقم كما أُمرت ومن تاب معك﴾، مؤكدة أن الاستقامة هي الثبات على طاعة الله ظاهرًا وباطنًا، وفعل الأوامر وترك النواهي دون إفراط أو تفريط، بعيدًا عن الأهواء والعادات المخالفة لمنهج الشرع.

وأوضحت أن قوله تعالى «كما أُمرت» يحمل دلالة عميقة على الالتزام بأحكام القرآن والسنة، لا وفق الرغبات الشخصية أو الأعراف المجتمعية، مشددة على أن المسلم المستقيم لا يختار من الدين ما يوافق هواه، بل يسلّم أمره كله لله تعالى.

من جانبها، أكدت الواعظة منار عبد التواب أن الاستقامة تشمل استقامة القلب والجوارح والمعاملات، مبينة أن صلاح القلب ينعكس على السلوك والأخلاق والمعاملات اليومية.

وأكدت الباحثة حياة حسين العيسوي أن الاستقامة تعني لزوم نهج الله القويم بامتثال الأوامر واجتناب النواهي دون ميل أو تحيز، مع الالتزام بالعدل والاعتدال والابتعاد عن الشبهات ومواطن السوء.

وأوضحت أن تحقيق الاستقامة يكون بسلوك الصراط المستقيم عقيدةً وعملاً، والإخلاص في العبادة، ومجاهدة النفس، وصحبة الصالحين، والاستعانة بالله والدعاء، مشيرةً إلى أن الاستقامة جامعة لخصال الدين، وبقدر التزام العبد بها يتحقق له الأمن والنجاة يوم القيامة.

وتناول الملتقى أسباب صعوبة الاستقامة، في ظل الابتلاءات والفتن، مشيرًا إلى أن طريق الثبات يحتاج إلى صبر ومجاهدة للنفس، مستدلين بحديث النبي ﷺ: «حُفَّت الجنة بالمكاره، وحُفَّت النار بالشهوات».

كما استعرضت المشاركات ثمار الاستقامة، ومنها طمأنينة القلب، والبركة في العمر، وحسن الخاتمة، والبشرى عند الموت.

واختُتم اللقاء ببيان أهم وسائل الثبات على الاستقامة، ومنها الدعاء المستمر، وصحبة الصالحات، والمواظبة على ورد يومي من القرآن، ومحاسبة النفس، وسرعة التوبة دون إصرار على الذنب.

ويأتي هذا الملتقى ضمن الفعاليات الدعوية والعلمية التي ينظمها الجامع الأزهر خلال شهر رمضان المبارك، بهدف تعزيز الوعي الديني وترسيخ القيم الإيمانية لدى المرأة المسلمة. 

القيم الإيمانية رمضانيات نسائية رمضان الجامع الأزهر

أكلة بـ200 جنيه فقط.. طريقة عمل وجبة متكاملة بأقل ميزانية تكفي الأسرة

إزالة 475 إعلانا مخالفا للإشتراطات وتقنين أوضاع 1830 بالشرقية

طريقة عمل صينية خضار في الفرن مشبعة وموفرة.. خيار صحي للأسرة

توقف حركة الصيد والملاحة لسوء الأحوال الجوية في كفر الشيخ

