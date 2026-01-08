اعتبارًا من السبت.. السكة الحديد تقرر امتداد مسير قطار 926 من الإسكندرية إلى سوهاج

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر أنها قررت اعتبارا من يوم السبت المقبل امتداد مسير قطار 926 - ثانية فاخرة من محطة الإسكندرية حتى محطة سوهاج، ليصل الساعة 35: 13، على أن يعود من سوهاج بقطار 929 الساعة 30 : 15 لينتهي بالقاهرة، حيث يترتب على ذلك تعديل مسير قطاري 81ر723.

وذكرت الهيئة - في بيان لها - أن ذلك يأتي في إطار جهودها لتحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب وتعظيم الاستفادة من طاقة أسطول الوحدات المتحركة.

التطوير المستمر للخدمات المقدمة

وأكدت الهيئة حرصها على التطوير المستمر للخدمات المقدمة على نحو يعزز من كفاءة التشغيل وتلبية احتياجات الجمهور وتنفيذ خطة متكاملة لتحديث البنية الأساسية وأسطول الوحدات المتحركة ونظم الإشارات وإجراءات السلامة وتعزيز منظومات الصيانة والتأمين الفني، فضلا عن الخدمات المقدمة داخل القطارات والمحطات، وتبني حلول تقنية لتنويع إجراءات حجز تذاكر السفر، بما يسهم في تحسين الخدمة المقدمة لمختلف فئات الجمهور.