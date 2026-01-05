بسبب الضباب الكثيف.. السكة الحديد تعلن الطوارئ وتطبق إجراءات السلامة بالوجه البحري| صور

​أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن تطبيق إجراءات سلامة استثنائية لحركة مسير القطارات على عدد من الخطوط، وذلك إثر انخفاض مستويات الرؤية الأفقية الناتج عن موجة من الشبورة المائية الكثيفة التي ضربت أنحاء متفرقة بمحافظات الوجه البحري صباح اليوم.

​

وأوضحت الهيئة في بيان رسمي، أن هذه الإجراءات تأتي انطلاقاً من حرصها الكامل على أرواح الركاب وأطقم التشغيل، حيث تقتضي تعليمات التشغيل الآمن تخفيض سرعات القطارات في مثل هذه الظروف الجوية لضمان أعلى معايير الأمان وتجنب أي مخاطر قد تهدد سلامة المسير.

​اعتذار عن التأخيرات

وتقدمت الهيئة باعتذار رسمي لجمهور الركاب عن بعض التأخيرات التي قد تطرأ على مواعيد الرحلات المقررة، مؤكدة أن هذه التأخيرات "خارجة عن إرادتها" وستستمر بشكل مؤقت لحين زوال الشبورة وتحسن حالة الرؤية، وذلك حفاظاً على أمن وسلامة الجميع.