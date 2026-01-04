إصابة شاب لاصطدامه بقطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد بأسوان

تعرض شاب للإصابة نتيجة تعرضه لحادث تصادم قطار به أثناء عبوره لشريط السكة الحديد بمنطقة مزلقان السيل فى مدينة أسوان ، وعلى الفور توجهت سيارة الأسعاف لنقل المصاب إلى المستشفى لتلقى الرعاية الطبية المتكاملة .

وترجع التفاصيل عندما تلقت غرفة عمليات النجدة في أسوان إخطارًا يفيد بوقوع حادث قطار عند مزلقان السكة الحديد المغلق بمنطقة السيل التابعة لدائرة المدينة ، وانتقلت الجهات المختصة إلى مكان الحادث لمعاينته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

حادث

وتبين أن الشاب يدعى سيف . أ . س ، وأنه أثناء عبور ه شريط السكة الحديد بمنطقة السيل صدمه القطار، ما أدى إلى إصابته بنزيف بالمخ وجرح قطعى بالرأس، وكدمات متفرقة بالجسم ، وتم نقله بواسطة سيارة الأسعاف إلى مستشفى أسوان الجامعى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة ، وتم تحرير محضر بالواقعة .