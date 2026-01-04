محافظ أسوان يتابع سير العملية الانتخابية

تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان سير العملية الانتخابية وأجواء إقبال المواطنين على مقار اللجان للإدلاء بأصواتهم فى وذلك عبر أجهزة مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة .

مع إنطلاق اليوم الثانى لجولة للجان الملغاة بحكم المحكمة الإدارية العليا ضمن المرحلة الأولى من إنتخابات مجلس النواب .

وخلال متابعته فى حضور اللواء ماهر هاشم السكرتير العام ، واللواء ياسر عبد الشافى معاون المحافظ ، واللواء أحمد موسى المشرف على مركز السيطرة.

جولة الإعادة

شدد الدكتور إسماعيل كمال على مواصلة تكثيف الجهود من مسئولى المحليات بالتعاون مع الجهات المختصة لتسخير كافة الإمكانيات ، وتقديم الدعم اللوجستى والإدارى الكامل أمام اللجان الإنتخابية حتى يتسنى للناخبين التوجه لصناديق الإقتراع ، وأداء صوتهم فى سهولة ويسر لإختيار من يمثلهم تحت قبة البرلمان .

وأكد المحافظ على أنه يتم بالتوازى توفير مقاعد الإنتظار ، والكراسى المتحركة لذوى الهمم وكبار السن ، فضلاً عن توفير المظلات ، وهو الذى يتكامل معه تنفيذ أعمال النظافة العامة لخلق أجواء جمالية وحضارية أمام اللجان الإنتخابية التى تستقبل 840 ألف و 731 ناخب وناخبة داخل 152 لجنة فرعية منها 54 لجنة فى الدائرة الأولى بمركز أسوان ، و43 لجنة فى الدائرة الثالثة بمركز نصر النوبة ، فضلاً عن 55 لجنة فى الدائرة الرابعة بمركز إدفو .