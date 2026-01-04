انطلاق اليوم الثانى لجولة الإعادة لإنتخابات مجلس النواب فى 3 دوائر بأسوان

انطلق اليوم الثانى جولة الإعادة للجان الملغاة بحكم المحكمة الإدارية العليا ضمن المرحلة الأولى لإنتخابات مجلس النواب والتى تتم على مدار يومى 3 و 4 يناير الجارى.

وتتم جولة الإعادة داخل 152 لجنة فرعية فى 3 دوائر إنتخابية تضم الدائرة الأولى بمركز أسوان ٥٤ لجنة فرعية ، وتصل طاقتها التصويتية إلى ٤١٧٨٥١ ناخب وناخبة ، فيما تضم الدائرة الثالثة بنصر النوبة ٤٣ لجنة فرعية بإجمالى طاقة تصويتيه ٨١٧٤٥ ناخب وناخبة ، بينما تضم الدائرة الرابعة بمركز إدفو ٥٥ لجنة فرعية بإجمالى طاقة تصويتيه ٣٣٧١٣٥ ناخب وناخبة.

جولة الإعادة

وكان قد أعلن اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان عن جاهزية كافة مقار اللجان الإنتخابية لإستقبال الناخبين بدوائر أسوان ونصر النوبة وإدفو .

ووجه رؤساء المراكز والمدن بتكثيف الجهود أمام مقار اللجان لتهيئة الأجواء المناسبة أمام الناخبين للأدلاء بأصواتهم من خلال نهو التجهيزات الإدارية والفنية ، وتوفير الكراسى المتحركة لكبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة ، مع التركيز على تنفيذ أعمال النظافة العامة ، ورفع كفاءة دورات المياه العمومية والمرافق العامة من كهرباء ومياه شرب وصرف صحى وغير ذلك من المهام والمسئوليات الأخرى لإنجاح سير العملية الإنتخابية والظهور بالشكل المشرف الذى يليق بزهرة الجنوب.

وتجدر الإشارة إلى أن محافظ أسوان قرر إعتبار يومى السبت والأحد أجازة لطلاب المدارس التى تقع داخلها مقار لجان الإنتخابات البرلمانية ، مكلفاً مدير عام مديرية التربية والتعليم بإعداد جداول مرنة وخطط تعويض دراسية فيما يتعلق بالمراجعات للمواد المختلفة ، مع إتخاذ الإجراءات اللازمة فى حالة وجود إمتحانات لسنوات النقل بالمدارس التى ستشهد تنفيذ الأجازة بها .