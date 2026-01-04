رغم كبر سنها.. سيدة مسنة تدلي بصوتها في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب بأسوان

حرصت سيدة مسنة على الإدلاء بصوتها فى جولة الإعادة لإنتخابات مجلس النواب حيث توجهت للجنة الخاصة بها متكئة على نجلها وتخطو خطوات بطيئة، لكنها مليئة بالثقة ولديها مشاعر عالية بالمسئولية الاجتماعية، هكذا ضربت سيدة نوبية مثالًا في الإصرار، حيث حرصت رغم كبر سنها على المشاركة في جولة إعادة انتخابات مجلس النواب، صباح اليوم الأحد، داخل لجنة مدرسة الدكة الابتدائية، للإدلاء بصوتها واختيار المرشح الذي تراه مناسبًا.

وجاءت السيدة المسنة برفقة نجلها وسيدة أخرى، في مشهد عكس تمساك كبار السن بأداء واجبهم الوطني والمشاركة في اختيار من يمثلهم تحت قبة البرلمان.

وشهدت لجنة مدرسة الدكة الابتدائية، ضمن لجان الدائرة الثالثة بمركز نصر النوبة التابع لمحافظة أسوان، صباح اليوم الأحد، تزامنًا مع أولى ساعات فتح اللجان توافد المواطنين فئة كبار السن من الرجال للإدلاء بأصواتهم فى جولة الإعادة للانتخابات مجلس النواب.

مجلس النواب

وكان قد أجرى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان جولة ميدانية لتفقد عدد من اللجان الإنتخابية فى إطار المتابعة المستمرة لسير العملية الإنتخابية وضمان إنتظامها ، وشملت الجولة تفقد لجنة مدرسة عبد المجيد حسين الإعدادية بنات ، ولجنة مدرسة عباس محمود العقاد الثانوية العسكرية بنين ، واللتين تعدان من بين 152 لجنة فرعية على مستوى المحافظة ، والتى تستقبل 840 ألف و731 ناخب وناخبة داخل 3 دوائر إنتخابية.

وخلال تفقده للجان الإقتراع ، أكد الدكتور إسماعيل كمال على أن المشاركة الإيجابية فى الإنتخابات تمثل رسالة وطنية ومسؤولية دستورية تقع على عاتق كل مواطن ، مشيراً إلى أن الإدلاء بالصوت الإنتخابى يعكس درجة الوعى السياسى ، ويجسد الحرص الحقيقى على مستقبل الوطن ، فضلاً عن ترسيخ قيم الإنتماء والولاء .

وشدد إسماعيل كمال على أهمية الإبلاغ الفورى عن أى مخالفة أو شكوى فى حالة وجود أى تجاوزات أو إختراقات من البعض إلى للجنة العامة لتتولى الهيئة الوطنية للإنتخابات إتخاذ الإجراءات اللازمة على وجه السرعة ، مؤكداً على أن دور الجهاز التنفيذى يقتصر فقط على تقديم الدعم اللوجستى الكامل خارج اللجان بما يضمن تهيئة المناخ الملائم لإجراء الإنتخابات فى أجواء آمنة ومنظمة وهو ما يؤكد على جاهزية المحافظة الكاملة لإنجاح الإستحقاق الدستورى على الوجه الأكمل .

والجدير بالذكر أن الدائرة الأولى بمركز أسوان تضم 54 لجنة فرعية بطاقة تصويتية تبلغ 417 ألف و851 ناخب وناخبة ، فيما تضم الدائرة الثالثة بنصر النوبة 43 لجنة فرعية بإجمالى طاقة تصويتية 81 ألف و745 ناخب وناخبة ، بينما تضم الدائرة الرابعة بمركز إدفو 55 لجنة فرعية بطاقة تصويتية تصل إلى 337 ألف و135 ناخب وناخبة .