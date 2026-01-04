محافظ أسوان يتفقد إنطلاق منظومة النظافة الجديدة بحى الصداقة ومهلة شهر للتقييم

قام اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بجولة تفقدية بحى الصداقة الجديدة، لمتابعة إنطلاق المنظومة الجديدة للنظافة التى تنفذها إحدى الشركات المتخصصة ، وقد بدأت أعمالها فعلياً اليوم ، وستقوم بتنفيذ آلية الجمع المنزلى وذلك بهدف إحداث نقلة نوعية فى مستوى النظافة العامة والحفاظ على المظهر الحضارى للمنطقة .

ويأتى ذلك فى إطار حرصه الدائم على الإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، والوقوف ميدانياً على منظومة النظافة العامة .

وأشار المحافظ إلى أنه سيتم منح الشركة مهلة شهر كامل يتم بعدها تقييم شامل ودقيق لما تم تنفيذه من أعمال ، وقياس مدى تحقيق المستهدف من رفع كفاءة النظافة العامة، وتحسين مستوى الخدمات بما يلبى تطلعات المواطنين ويحقق رضاهم التام .

النظافة العامة

وشدد الدكتو إسماعيل كمال على أهمية المتابعة المستمرة والتنسيق الكامل بين الجهات المعنية حيث كلف إبراهيم سليمان رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، وفاطمة صالح رئيس حى الصداقة بالتعاون الكامل مع الشركة المنفذة ، وتسخير كافة الإمكانيات البشرية والفنية اللازمة لضمان أداء الأعمال على الوجه الأمثل ، وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع .

وأوضح المحافظ أن تحسين منظومة النظافة يأتى فى مقدمة أولويات العمل التنفيذى لما له من تأثير مباشر على صحة المواطنين وجودة الحياة حيث أن المحافظة لن تتهاون فى محاسبة أى تقصير ، وفى الوقت نفسه ستدعم أى تجربة ناجحة تساهم فى الإرتقاء بالخدمات وتحقيق بيئة نظيفة وآمنة تليق بأهالى المحافظة.