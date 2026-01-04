توافد الناخبين على مقار اللجان لجولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب بأسوان .. شاهد

شهدت لجان الإقتراع لجولة الإعادة لإنتخابات مجلس النواب ، توافد الناخبين الذين كانوا يرتدون الجلباب والعمامة من كبار السن .

وعكس الحضور المكثف لكبار السن تمسكهم بأداء واجبهم الوطني، وإصرارهم على المشاركة في اختيار من يمثلهم تحت قبة البرلمان، مؤكدين أن العمر لا يقف حائلًا أمام المشاركة في الاستحقاقات الدستورية.

جولة الإعادة

وتجرى جولة الإعادة في 3 دوائر رئيسية بالمحافظة، هي: الدائرة الأولى بأسوان، والثالثة بنصر النوبة، والرابعة بإدفو، بإجمالي 152 لجنة انتخابية فرعية.

ويبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت في الدوائر الثلاث: 417،851 ناخبًا بالدائرة الأولى في 54 لجنة فرعية، و81،745 ناخبًا بالدائرة الثالثة بنصر النوبة في 43 لجنة فرعية، و337،135 ناخبًا بالدائرة الرابعة بإدفو داخل 55 لجنة فرعية.