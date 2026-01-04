قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
القصة الكاملة لواقعة الإسباني وصديقته بعد خلع ملابسهما أمام الأهرامات
وزنه 8 جرامات.. سعر الجنيه الذهب اليوم وصل كام؟
استخراج بطاقة الرقم القومي 2026 وأسعار الاستمارات
الإفتاء: حالة واحدة يجوز فيها دفن النساء مع الرجال ولكن بـ 3 شروط
وفاة ضابط شرطة إثر إصابته بأزمة قلبية أثناء تأمين الانتخابات ببني مزار في المنيا
وزير الشؤون النيابية: المصريون يعيشون سواسية في دولة يحكمها القانون
أجواء كوميدية ومواقف طريفة.. حكم قاسي من أبلة فاهيتا لـ محمد سامي ومي عمر
اتأخرت في البلكونة.. محامي عروس المنوفية ضحية زوجها يكشف تفاصيل جديدة
1.6 مليون مستأجر تتقدم منهم 55 ألف للحصول على سكن بديل.. برلماني يوضح
محمد الجوسقي رئيسا تنفيذيا للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
وزير الشئون النيابية والقانونية: قيمة الضرائب على العقارات المبنية لا تمثل عبئا على المواطنين
محافظات

محافظ أسوان: تدخلات فورية لتخفيف أى معاناة عن المرضى وتيسير إجراءات التأمين الصحى الشامل

محمد عبد الفتاح

قام اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بزيارة مفاجئة لمتابعة منظومة العمل بمستشفى أسوان التخصصى العام بالصداقة الجديدة .

وحرص محافظ أسوان على الإستماع إلى العديد من الشكاوى والمطالب للمواطنين المترددين على المستشفى ، والتى تمثلت فى إنهاء إجراءات الإحالة من مكتب صحة أول ، والوحدة الصحية بالمحمودية والجوزيرة ، مع صرف العلاج والأدوية المتنوعة للحالات المرضية المزمنة والعادية .

ووجه المحافظ مدير المستشفى الدكتور أبو المجد أبو الوفا بسرعة التدخل وإتخاذ الإجراءات اللازمة لتخفيف أى معاناة عن المواطنين ، وهو ما يتم التعامل معه بشكل يومى ، كما قام المحافظ بتفقد الأقسام المختلفة بالمستشفى ، ومن بينها العيادات الخارجية والطوارئ والصيدلية للإطمئنان على مستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة لهم ، مشيداً بسرعة التعامل مع الحالات المترددة من إدارة المستشفى وأطقم الأطباء والتمريض .

وأكد الدكتور إسماعيل كمال على أنه يوجد تنسيق دائم ومستمر مع فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية ، والهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل لتسهيل إجراءات حصول المواطنين المسجلين على المنظومة الجديدة ، وتذليل أى معوقات بشكل فورى ، مع العمل على توضيح آلية صرف العلاج للحالات المرضية المزمنة لمدة شهرين بدلاً من شهر واحد وذلك من خلال التوجه إلى اللجان الطبية لإدراجهم على السيستم الخاص بذلك .

ولفت المحافظ إلى أنه بالتوازى جارى التنسيق للإسراع بإنهاء مشروع إحلال وتجديد مستشفى التأمين الصحى بطريق السادات لتخفيف التكدس والإقبال على مستشفى الصداقة ، بالإضافة إلى العمل على زيادة الأطقم الطبية لتوفير الخدمة المتكاملة للحالات المرضية العديدة المترددة على هذه المستشفى ، والتى تشهد إقبال  كبير من أهالى المحافظة لما تمتلكه من مستلزمات وأجهزة طبية حديثة ومتطورة تم توفيرها ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل .

وتجدر الإشارة إلى أن مستشفى أسوان التخصصى العام بالصداقة الجديدة تضم 250 سرير ، وتستقبل العديد من الحالات المرضية بأقسام العيادات الخارجية بإجمالى 14 عيادة ، والداخلى والطوارئ والعمليات ومناظير الجهاز الهضمي والعلاج الطبيعى والمعمل الإكلينيكى والغسيل الكلوى ، بالإضافة إلى أقسام الأشعة العادية والمقطعية والرنين المغناطيسي والموجات فوق الصوتية والماموجرافى و CARM ، فضلاً عن الحضانات بواقع 13 حضانة ، وتضم تخصصات طبية متنوعة للجراحة العامة والأطفال والمسالك البولية والأمراض الباطنية والنساء والتوليد وتنظيم الأسرة والعيون والجلدية والعظام والأنف والأذن والحنجرة لأداء الخدمة على مدار اليوم .

