محافظ أسوان: تدخلات فورية لتخفيف أى معاناة عن المرضى وتيسير إجراءات التأمين الصحى الشامل

قام اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بزيارة مفاجئة لمتابعة منظومة العمل بمستشفى أسوان التخصصى العام بالصداقة الجديدة .

وحرص محافظ أسوان على الإستماع إلى العديد من الشكاوى والمطالب للمواطنين المترددين على المستشفى ، والتى تمثلت فى إنهاء إجراءات الإحالة من مكتب صحة أول ، والوحدة الصحية بالمحمودية والجوزيرة ، مع صرف العلاج والأدوية المتنوعة للحالات المرضية المزمنة والعادية .

ووجه المحافظ مدير المستشفى الدكتور أبو المجد أبو الوفا بسرعة التدخل وإتخاذ الإجراءات اللازمة لتخفيف أى معاناة عن المواطنين ، وهو ما يتم التعامل معه بشكل يومى ، كما قام المحافظ بتفقد الأقسام المختلفة بالمستشفى ، ومن بينها العيادات الخارجية والطوارئ والصيدلية للإطمئنان على مستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة لهم ، مشيداً بسرعة التعامل مع الحالات المترددة من إدارة المستشفى وأطقم الأطباء والتمريض .

وأكد الدكتور إسماعيل كمال على أنه يوجد تنسيق دائم ومستمر مع فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية ، والهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل لتسهيل إجراءات حصول المواطنين المسجلين على المنظومة الجديدة ، وتذليل أى معوقات بشكل فورى ، مع العمل على توضيح آلية صرف العلاج للحالات المرضية المزمنة لمدة شهرين بدلاً من شهر واحد وذلك من خلال التوجه إلى اللجان الطبية لإدراجهم على السيستم الخاص بذلك .

جولة ميدانية

ولفت المحافظ إلى أنه بالتوازى جارى التنسيق للإسراع بإنهاء مشروع إحلال وتجديد مستشفى التأمين الصحى بطريق السادات لتخفيف التكدس والإقبال على مستشفى الصداقة ، بالإضافة إلى العمل على زيادة الأطقم الطبية لتوفير الخدمة المتكاملة للحالات المرضية العديدة المترددة على هذه المستشفى ، والتى تشهد إقبال كبير من أهالى المحافظة لما تمتلكه من مستلزمات وأجهزة طبية حديثة ومتطورة تم توفيرها ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل .

وتجدر الإشارة إلى أن مستشفى أسوان التخصصى العام بالصداقة الجديدة تضم 250 سرير ، وتستقبل العديد من الحالات المرضية بأقسام العيادات الخارجية بإجمالى 14 عيادة ، والداخلى والطوارئ والعمليات ومناظير الجهاز الهضمي والعلاج الطبيعى والمعمل الإكلينيكى والغسيل الكلوى ، بالإضافة إلى أقسام الأشعة العادية والمقطعية والرنين المغناطيسي والموجات فوق الصوتية والماموجرافى و CARM ، فضلاً عن الحضانات بواقع 13 حضانة ، وتضم تخصصات طبية متنوعة للجراحة العامة والأطفال والمسالك البولية والأمراض الباطنية والنساء والتوليد وتنظيم الأسرة والعيون والجلدية والعظام والأنف والأذن والحنجرة لأداء الخدمة على مدار اليوم .