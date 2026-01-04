قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
انتهاء اليوم الأول من لجان استقبال النواب الجدد وتسليم الكارنيهات لـ 163 نائب
1000 جنيه| تراجع سعر الجنيه الذهب من أعلى قيمة.. وعيار 21 الآن مفاجأة
فاروق جعفر: هؤلاء ساهموا في زيادة شعبية الزمالك
نيفين مختار: الشكر مفتاح دوام النعم والرضا طريق الطمأنينة
وزارة الصحة تطلق حملة «365 يوم سلامة» لتعزيز ثقافة سلامة المرضى
أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 مفاجأة
صلاح سليمان: يجب رحيل 9 لاعبين عن الزمالك.. والمدرب المصري الأنسب للنادي
مانشستر يونايتد يتعثر مجددًا خارج أرضه ويكتفي بالتعادل مع ليدز
دعاء الإفطار للصائم في النصف من شهر رجب 2026.. اغتنم فرصة الاستجابة
هل يتكرر سيناريو اعتقال أمريكا لرئيس فنزويلا في دول أخرى؟ .. خبير يجيب
استعلام تكافل وكرامة بالرقم القومي.. معاش يناير إمتى؟
رئيس المخابرات العامة المصرية يبحث مع نائب رئيس فلسطين ورئيس مخابراتها جهود التهدئة وتحقيق الاستقرار
محافظات

جولة ميدانية .. محافظ أسوان يتابع رصف طريق الصداقة الجديدة

جولة محافظ أسوان
جولة محافظ أسوان
محمد عبد الفتاح

فى جولة ميدانية ، قام اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بتفقد أعمال الرصف الجارية بمطلع طريق الصداقة الجديدة ناحية منطقة الجوزيرة ، وذلك بطول 1 كيلومتر للحارتين ضمن خطة الرصف العامة داخل مركز ومدينة أسوان ، والمدرجة بالخطة الإستثمارية للعام الحالى 2025/2026 ، والتى يصل إجمالى أطوالها إلى 65 كم ، وبتكلفة 226.9 مليون جنيه .

وخلال الجولة شدد محافظ أسوان على أهمية الإسراع بمعدلات التنفيذ والإلتزام بالمواصفات الفنية المعتمدة والجداول الزمنية المحددة بما يحقق أعلى مستوى من الجودة ، ويساهم فى تحسين كفاءة شبكة الطرق وتسهيل الحركة المرورية ، خاصة أن هذا الطريق يعد من المحاور الحيوية التىتخدم عدداً كبيراً من المواطنين والمترددين يومياً .

جولة ميدانية 

وكلف المحافظ مديرية الطرق بقيادة المهندس محمد فتحى بسرعة الإنتهاء من أعمال الرصف فى أسرع وقت ممكن ، مع المتابعة الميدانية الدقيقة لكافة المراحل التنفيذية ، والتى بدأت بإزالة طبقات الرصف التالفة تمهيداً لإعادة الرصف بطبقات جديدة وفقاً للمعايير الفنية المعتمدة .

وأكد محافظ أسوان أن مشروعات الرصف تأتى فى مقدمة أولويات المحافظة لما لها من دور مباشر فى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، ودعم جهود التنمية الشاملة ، مشيراً إلى أن الخطة الإستثمارية الحالية تستهدف رفع كفاءة عدد من الطرق والشوارع الرئيسية والداخلية بمختلف مناطق المحافظة بما يواكب معدلات التنمية ويحقق رؤية الدولة فى تحسين جودة الحياة للمواطن الأسوانى .

أسوان محافظة أسوان اخبار محافظة اسوان

