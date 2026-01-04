جولة ميدانية .. محافظ أسوان يتابع رصف طريق الصداقة الجديدة

فى جولة ميدانية ، قام اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بتفقد أعمال الرصف الجارية بمطلع طريق الصداقة الجديدة ناحية منطقة الجوزيرة ، وذلك بطول 1 كيلومتر للحارتين ضمن خطة الرصف العامة داخل مركز ومدينة أسوان ، والمدرجة بالخطة الإستثمارية للعام الحالى 2025/2026 ، والتى يصل إجمالى أطوالها إلى 65 كم ، وبتكلفة 226.9 مليون جنيه .

وخلال الجولة شدد محافظ أسوان على أهمية الإسراع بمعدلات التنفيذ والإلتزام بالمواصفات الفنية المعتمدة والجداول الزمنية المحددة بما يحقق أعلى مستوى من الجودة ، ويساهم فى تحسين كفاءة شبكة الطرق وتسهيل الحركة المرورية ، خاصة أن هذا الطريق يعد من المحاور الحيوية التىتخدم عدداً كبيراً من المواطنين والمترددين يومياً .

جولة ميدانية

وكلف المحافظ مديرية الطرق بقيادة المهندس محمد فتحى بسرعة الإنتهاء من أعمال الرصف فى أسرع وقت ممكن ، مع المتابعة الميدانية الدقيقة لكافة المراحل التنفيذية ، والتى بدأت بإزالة طبقات الرصف التالفة تمهيداً لإعادة الرصف بطبقات جديدة وفقاً للمعايير الفنية المعتمدة .

وأكد محافظ أسوان أن مشروعات الرصف تأتى فى مقدمة أولويات المحافظة لما لها من دور مباشر فى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، ودعم جهود التنمية الشاملة ، مشيراً إلى أن الخطة الإستثمارية الحالية تستهدف رفع كفاءة عدد من الطرق والشوارع الرئيسية والداخلية بمختلف مناطق المحافظة بما يواكب معدلات التنمية ويحقق رؤية الدولة فى تحسين جودة الحياة للمواطن الأسوانى .