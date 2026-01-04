محافظ أسوان يتابع جاهزية الحدائق والمتنزهات وممشى أهل مصر تزامنا مع الاحتفالات

شملت حدائق المشتل والزهور ، فضلاً عن متابعة أعمال النظافة والتجميل وغسل الأرصفة الجارية بممشى أهل مصر على كورنيش النيل القديم ، وذلك بهدف الظهور بالمظهر الحضاري اللائق بزهرة الجنوب، فى ظل الاستعدادات المكثفة لاستقبال عيد الميلاد المجيد ، وأيضاً الاحتفال بعيد أسوان القومي، أجرى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان جولة ميدانية لتفقد عدد من الحدائق والمتنزهات العامة.

وخلال جولته شدد الدكتور إسماعيل كمال على أهمية رفع مستوى الجاهزية داخل الحدائق والمتنزهات العامة باعتبارها متنفساً حيوياً للمواطنين وزائري المحافظة خلال فترات الأعياد والمناسبات القومية.

الحدائق العامة

ووجه المحافظ بقيام المهندس محمد حسن مدير إدارة الحدائق بسرعة إتخاذ الإجراءات اللازمة للبدء فى أعمال التطوير الشامل ورفع الكفاءة ، مع الإستغلال الأمثل للمساحات الفضاء غير المستغلة ، وزيادة المسطحات الخضراء بما يحقق البعد الجمالى والبيئى .

كما كلف محافظ أسوان بضرورة توفير كافيتريات وخدمات ترفيهية مناسبة ، إلى جانب إنشاء مناطق ألعاب للأطفال وملاهى وأنشطة ترفيهية متنوعة ، ورفع كفاءة دورات المياه العمومية بما يساهم فى إضفاء أجواء من البهجة والسعادة على المواطنين والأسر ، ويعزز من المقومات السياحية والترفيهية .

وأوضح بأن المحافظة تولى إهتماماً خاصاً بملف تحسين جودة الحياة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية ، وبما يواكب مكانة أسوان كإحدى أهم المقاصد السياحية العالمية .