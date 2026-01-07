الفرد أساس التطوير .. السكة الحديد تكثف ندوات السلامة المهنية ومخاطر الإدمان | صور

​في إطار تنفيذ توجيهات الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، تواصل الهيئة القومية لسكك حديد مصر تنفيذ خطتها الشاملة لرفع الوعي المهني والسلوكي لدى العاملين، بما يضمن تعزيز ثقافة السلامة والانضباط داخل هذا المرفق الحيوي.

​تعزيز السلامة بمنطقة وسط الدلتا

​نظمت الهيئة لقاءً توعويًا موسعًا استهدف طوائف التشغيل المختلفة بنطاق منطقة وسط الدلتا، بحضور قيادات الهيئة. ركزت الندوة على المحاور التالية:

​معايير الانضباط: التأكيد على الالتزام الصارم بالضوابط الفنية والوقائية لضمان تشغيل آمن للقطارات.

​منع الحوادث: استعراض الإجراءات الاستباقية للحد من الأعطال والحوادث وتعزيز الأداء الميداني.

​الوعي المجتمعي: توعية العاملين بمخاطر الشائعات والمعلومات المغلوطة وتأثيرها على الأمن القومي واستقرار المجتمع.

​مكافحة المخاطر السلوكية بورش التبين

​بالتوازي مع لقاءات التشغيل، نظمت الهيئة ندوة توعوية بـ الورش الرئيسية بالتبين، شهدت تعاوناً مثمراً مع وزارة الأوقاف والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، وتناولت:

​المخاطر الصحية والقانونية: التوعية بمخاطر تعاطي الأدوية والعقاقير المخدرة بدون إشراف طبي وأثرها على بيئة العمل.

​الوازع الديني والأخلاقي: تسليط الضوء على قيم الإتقان في العمل العام والحفاظ على أرواح المواطنين وممتلكات الدولة.

​تأتي هذه اللقاءات ضمن سلسلة مستمرة تشمل كافة المناطق والقطاعات، لضمان وصول رسائل التوعية لجميع العاملين في "سكة حديد مصر" باعتبارهم العنصر البشري الأهم في منظومة التطوير.