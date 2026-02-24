تحرير 52 مخالفة تموينية خلال 18 حملة مكبرة بالوادي الجديد

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالوادي الجديد 18 حملة تفتيشية استهدفت المرور على 110 منشآت تجارية وتموينية بمختلف مراكز المحافظة، خلال الفترة من 15 إلى 19 فبراير الجاري، أسفرت عن تحرير 39 مخالفة بالأسواق لحيازة وعرض سلع منتهية الصلاحية، و13 مخالفة بالمخابز البلدية شملت إنتاج خبز ناقص الوزن، مخالفة شروط النظافة العامة، عدم حمل شهادات صحية، وغياب لوحات الإعلان التشغيلية، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفات وإحالتها لجهات التحقيق.

إحكام السيطرة على الأسواق لضبط الأسعار

وقالت المديرية في بيان لها ان هذه الحملات تأتي في إطار توجيهات حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، بتشديد الرقابة التموينية وإحكام السيطرة على الأسواق لضبط الأسعار وضمان جودة السلع المقدمة للمواطنين

من جانبها اهابت المديرية بالمواطنين بأهمية المشاركة الفاعلة في الرقابة المجتمعية، والإبلاغ الفوري عن أية تجاوزات عبر قنوات التواصل الرسمية المعتمدة.