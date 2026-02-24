قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
من البديل إلى الرقم الصعب.. كيف أثبت هادي رياض جدارته في خط دفاع الأهلي في أول مباراة رسمية له؟
وزير الدفاع: القوات المسلحة والشرطة درعا الوطن والعيون الساهرة على أمنه
هل حان وقت إعادة ترتيب خط هجوم ليفربول؟ صعود "نجوموها" وتراجع مردود صلاح يفتح النقاش قبل الحسم في الموسم
مركز الأزهر للفتوى يوضح كل ما يتعلق بزكاة الفطر.. وقتها ومقدارها وحكم إخراجها
الاحتلال يطلق النار على الجيش اللبناني في منطقة سردة - مرجعيون
إحالة أشرف حكيمي إلى المحاكمة في فرنسا واللاعب يتمسك ببراءته
القاهرة تستضيف الاجتماع التحضيري لمؤتمر دعم الجيش اللبناني
التهديدات مستمرة.. الجيش الأمريكي ينقل 150 طائرة لأوروبا والشرق الأوسط
وزبر البترول: معرض إيجبس 2026 فرصة لتسليط الضوء على مكانة مصر كوجهة استثمارية جاذبة
قنبلة تهدد حياة رئيس وزراء أستراليا وإجراء عاجل من السلطات
لمدة 15 سنة.. إيداع المتهم في قضية المنشار الكهربائي بالإسماعيلية بدار رعاية
محافظات

تحرير 52 مخالفة تموينية خلال 18 حملة مكبرة بالوادي الجديد

منصور ابوالعلمين

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالوادي الجديد 18 حملة تفتيشية استهدفت المرور على 110 منشآت تجارية وتموينية بمختلف مراكز المحافظة، خلال الفترة من 15 إلى 19 فبراير الجاري، أسفرت عن تحرير 39 مخالفة بالأسواق لحيازة وعرض سلع منتهية الصلاحية، و13 مخالفة بالمخابز البلدية شملت إنتاج خبز ناقص الوزن، مخالفة شروط النظافة العامة، عدم حمل شهادات صحية، وغياب لوحات الإعلان التشغيلية، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفات وإحالتها لجهات  التحقيق.

إحكام السيطرة على الأسواق لضبط الأسعار

وقالت المديرية في بيان لها ان هذه الحملات تأتي في إطار توجيهات حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، بتشديد الرقابة التموينية وإحكام السيطرة على الأسواق لضبط الأسعار وضمان جودة السلع المقدمة للمواطنين

من جانبها اهابت المديرية بالمواطنين بأهمية المشاركة الفاعلة في الرقابة المجتمعية، والإبلاغ الفوري عن أية تجاوزات عبر قنوات التواصل الرسمية المعتمدة.

الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد حملة تموينية

طريقة عمل سلطة الباذنجان والفلفل المشوي مع الخضروات

وزير الدفاع: القوات المسلحة والشرطة درعا الوطن والعيون الساهرة على أمنه

حملة مكبرة لرفع وإزالة الإشغالات والتعديات المخالفة من شوارع منيا القمح

