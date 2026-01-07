مشهد وطني يتجدد سنويا.. رئيس جامعة سوهاج يهنئ المواطنين بعيد الميلاد المجيد

من قلب الكنيسة الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية بسوهاج قدم الدكتور حسان النعماني، رئيس الجامعة منذ قليل، التهنئة للاخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد، خلال زيارته ، يصاحبه عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس وأبنائه الطلاب والطالبات، في مشهد يعكس قيم المحبة والتآخي بين أبناء الوطن.

وقال النعماني نجدد في هذا اليوم العظيم عهد الوحدة الوطنية، لتظل جامعة سوهاج داعمًا أساسيًا لقيم المواطنة والانتماء، ومؤمنة بأن قوة الوطن في تلاحم أبنائه وتكاتفهم.

جامعة سوهاج

واكد على حرصه الدائم على أن يكون أبنائه الطلاب جزءًا أصيلًا من هذه المشاهد الوطنية العظيمة، ليعيشوا قيم المحبة والتآخي، ويترسخ في وجدانهم روح الانتماء، لوطننا مصر.

وبدأت جولة رئيس الجامعة والمرافقين له، بزيارة مطرانية الأقباط الكاثوليك، مقدمًا التهنئة للأنبا توما، ثم زيارة مطرانية سوهاج، حيث قدم التهنئة لنيافة الأنبا باخوم اسقف سوهاج، والمنشاة والمراغة، واختتم بزيارة الكنيسة الإنجيلية حيث قدم التهنئة للقس مايكل يعقوب راعي الكنيسة الإنجيليّة.

قدم كلا من الانبا باخوم والقس مايكل والانبا توما خالص الشكر والتقدير للدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة الذي يحرص سنويا علي مشاركتهم بأعيادهم، والذي وتؤكد عمق العلاقات الطيبة بين الجامعة ومؤسسات المجتمع الديني.

ورسالة قوية بأن الجامعة بيت لكل أبناء الوطن، داعين الله أن يبارك جهوده، ويمنحه دوام النجاح والتوفيق في خدمة الوطن وأبنائه، وأن يديم على وطننا الغالي نعمة المحبة والسلام.