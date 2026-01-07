بين 24 دولة عربية وإفريقية.. طلاب سوهاج يتأهلون للمسابقة العالمية للبرمجة

حصد طلاب جامعة سوهاج المركز الثالث في النسخة الثامنة والعشرين من المسابقة العربية والإفريقية للبرمجيات (ACPC 2025)، والتي أقيمت بمحافظة الأقصر تحت رعاية الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

وبالتعاون مع صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ التابع للوزارة، وعدد من الجهات الشريكة.

وقال الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، إن هذا الإنجاز الذي حققه الطلاب هو نتيجة جهد كبير وعمل دؤوب، أظهروا خلاله مهارات فائقة في البرمجة، ليضعوا جامعة سوهاج بين الصفوف الأولى للتميز الأكاديمي والابتكار التكنولوجي.

واكد أن هذا النجاح ليس مجرد فوز، بل هو دليل على جودة التعليم والكوادر المتميزة في الجامعة، وأن الجامعة ستستمر في دعم المواهب الشابة وتشجيعها على المشاركة في البطولات المحلية والدولية.

وهنأ النعماني الطلاب المشاركين وهم الطالب احمد أشرف والطالب جورج مجدي بكلية الحاسبات والذكاء الإصطناعي والطالب انس ماجد كلية الهندسة، والذين سيتأهلون للمسابقة العالمية بدبي ٢٠٢٦.

وثمن كافة الجهود التي بذلها صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ بالجامعة في دعم قدرات الطلاب الإبداعية وصقل مواهبهم في كافة المجالات التي تخدم أهداف التنمية في مصر.

وقال الدكتور محمود عبد العليم المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ بالجامعة، طلال الجامعة المشاركين بالمسابقة تلقوا تدريبات مكثفه علي مدار عام كامل تحت فرق تدريب متميزه تابع لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ بوزارة التعليم العالي.

واضاف انه شارك بالبطولة 24 دولة عربية وإفريقية يمثلون 132 طالبًا من 44 فريقًا يمثلون 37 كلية و27 جامعة موضحا انه فاز بالميدالية الذهبية فريق جامعة المنصورة، وحصل على الميدالية الفضية فريق جامعة الإسكندرية، كما حصل على الميدالية البرونزية كل من فريقي جامعة سوهاج و المنوفية.

وجدير بالذكر انه سيتم مشاركة الطلاب الفائزين في برامج ومبادرات الصندوق المختلفة، بما يسهم في استكمال مسيرة تفوقهم، والعمل على تحويل أفكارهم وإمكاناتهم التقنية إلى مشروعات وشركات ناشئة قادرة على المنافسة، وتعزيز منظومة الابتكار وريادة الأعمال في مصر.